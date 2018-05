I migliori film in Blu-ray in uscita a maggio 2018, da L'ora più buia a The Post

Mese ricchissimo di uscite di qualità nel mercato home video italiano. Maggio 2018 infatti propone un menù filmico da leccarsi i baffi, con l'arrivo di veri e propri pezzi da 90 quali The Post, Tre manifesti a Ebbing, Missouri, L'ora più buia, The Greatest Showman e Black Panther, opere capaci di soddisfare qualsiasi gusto. Ma non solo, i prossimi giorni infatti vedono arrivare anche produzioni meno altisonanti ma di potenziale interesse come Tutti i soldi del mondo, Insidious - L'ultima chiave, Il mio Godard, L'uomo sul treno, Omicidio al Cairo, Outrage Coda e Downsizing - Vivere alla grande.

L'ora più buia - 9 maggio

L'avvincente ed entusiasmante storia vera che inizia alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale e vede Winston Churchill, pochi giorni dopo essere stato eletto Primo Ministro della Gran Bretagna, alle prese con una delle sfide più difficili della sua carriera: cedere all'armistizio con la Germania nazista oppure resistere per poter combattere per gli ideali, la libertà e l'autonomia di una nazione. Mentre le inarrestabili forze del Reich si propagano per l'Europa occidentale e la minaccia di un'invasione si rivela imminente, Churchill deve far fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare di cambiare il corso della storia mondiale. Intenso biopic che si concentra sul pubblico e sul privato di una delle più grandi personalità politiche di sempre in una delle fasi cruciali della Storia del suo Paese e del mondo intero, contante sulla straordinaria interpretazione di un irriconoscibile Gary Oldman.



Tre manifesti a Ebbing, Missouri - 16 maggio

Sono passati ormai mesi dall'omicidio della giovane Angela Haynes e il colpevole non è ancora stato trovato. La madre Mildred allora decide di realizzare tre manifesti che appaiono come un evidente messaggio diretto a William Willoughby, il rispettato capo della polizia della sua città. Lo scontro tra questi due personaggi diventerà sempre più acceso con il coinvolgimento di Dixon, vice capo della polizia dai metodi violenti, e la battaglia per la verità sarà sempre più aspra e controversa.

Figure complesse al centro di una storia amara e ricca di sfumature in cui il regista Martin McDonagh sfrutta il palcoscenico della commedia nera per offrire un sanguigno ritratto della vita di provincia americana. Cast straordinario con Frances McDormand, Woody Harrelson e Sam Rockwell impegnati in una vera e propria gara di bravura.

The Post - 17 maggio

La pluri-premiata coppia formata da Meryl Streep e Tom Hanks è al centro di una storia che racconta la reale vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers, documenti top secret del dipartimento della Difesa, avvenuta a cavallo tra gli anni '60 e '70 a opera prima del The New York Times e dopo del The Washington Post. Il cuore del racconto si concentra sul rapporto tra Key Graham, editrice del giornale, e il direttore Ben Bradlee, ponendosi come ispirato manifesto sulla libertà di stampa e sul ruolo della donna nel mondo imprenditoriale. Steven Spielberg dirige con mano sicura i due cavalli di razza in un'opera biografica intensa e provocante che guarda ai classici del cinema di impegno civile.

Panoramica uscite

2 MAGGIO

Come un gatto in tangenziale: commedia con Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Napoli velata: l'ultimo film di Ferzan Ozpetek.

The Greatest Showman: l'esordiente Michael Gracey confeziona un film di genere eccentrico ed emozionante, condito dalle trascinanti canzoni di Pasek e Paul.

Tutti i soldi del mondo: diretto da Ridley Scott il thriller con protagonista Christopher Plummer nei panni del controverso magnate John Paul Getty.



3 MAGGIO

Ella & John: Helen Mirren e Donald Sutherland nell'esordio in lingua inglese di Paolo Virzì.

Sharknado 5 - Global Swarming: decine di sharknado stanno minacciando il mondo intero nel quinto tassello della saga trash Asylum.

The Big Sick: un comico di origini pakistane si innamora di una ragazza americana contro la volontà della famiglia.

Il mio Godard: film biografico su uno dei più grandi registi francesi.



9 MAGGIO

Insidious - L'ultima chiave: il personaggio di Elise Rainier torna in Insidious: L'Ultima Chiave, pronta ad affrontare il suo pericoloso e doloroso passato.



10 MAGGIO

L'uomo sul treno: Jaume Collet-Serra torna al cinema dopo due anni dal suo Paradise Beach confezionando un film di genere solido con un grande Liam Neeson.

Omicidio al Cairo: un alto ufficiale di polizia si trova a indagare sull'omicidio di una cantante legata ai poteri forti del governo egiziano.

Outrage Coda: il terzo capitolo della trilogia Outrage di Takeshi Kitano.



15 MAGGIO

Il vegetale: il complicato mondo del lavoro diventa una favola per giovani e giovanissimi nel debutto cinematografico di Fabio Rovazzi.



16 MAGGIO

Ferdinand: un simpatico toro è protagonista di questo film d'animazione in CG.



17 MAGGIO

The Midnight Man: horror con Robert Englund.



23 MAGGIO

Cinquanta sfumature di rosso: Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano per l'ultima volta nei panni di Christian Grey e Anastasia Steele.

Downsizing - Vivere alla grande: Alexander Payne firma una commedia fantascientifica con Matt Damon.



24 MAGGIO

L'ultima discesa: Eric LeMarque, ex giocatore di hockey ora dipendente dalle droghe, finisce disperso con il suo snowboard in seguito ad una tempesta di neve.



30 MAGGIO

Black Panther: lo stand-alone con Chadwick Boseman dimostra come si possa modificare la Formula Marvel in un film story driven e dalla tematica rilevante.



31 MAGGIO

A casa tutti bene: Gabriele Muccino dimentica ciò che ha imparato negli USA e confeziona un film "nato vecchio", dal linguaggio fastidiosamene televisivo e scontato.