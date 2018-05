I migliori film in Blu-ray in uscita a giugno 2018

Quattro dei film che hanno caratterizzato l'ultima edizione degli Oscar arrivano finalmente nel mercato home video italiano: parliamo del vincitore della statuetta per il miglior film La forma dell'acqua, di Lady Bird, di Chiamami col tuo nome e de Il filo nascosto. Non solo Oscar però, giugno 2018 offre una discreta varietà di proposte al pubblico cinefilo, con l'uscita domestica di altri titoli dei più svariati generi quali Ore 15:17 - Attacco al treno, Maze Runner - La rivelazione, Sono tornato, La vedova Winchester, Red Sparrow, Slow West e Il ragazzo invisibile - Seconda generazione.



Il filo nascosto - 20 giugno

Reynolds Woodcock è il sarto più ricercato sulla piazza nella Londra degli anni '50, con una clientela composta da donne dell'alta borghesia e addirittura principesse. Quella per i vestiti è una vera e propria ossessione per l'uomo, che lo porta anche a trascurare la sfera sentimentale. Tutto cambia quando nella sua vita entra la bella Alma, una cameriera di diversi anni più giovane, che si stabilisce in casa sua cercando di cambiarne i lati più spigolosi e respingenti. Ma il lavoro rischia sempre di minare alle radici il crescente rapporto tra i due, con la figura della sorella dell'uomo quale costante vedetta. Paul Thomas Anderson firma l'ennesimo capolavoro della sua carriera dando alla luce un film torbido ed elegante in cui il contrastato rapporto tra i due protagonisti cresce e muta con lo scorrere degli eventi, in una narrazione dove ogni dettaglio assume fondamentale importanza. Daniel Day-Lewis, alla sua ultima interpretazione prima dell'annunciato ritiro, è come sempre impeccabile.



Lady Bird - 20 giugno

Christine McPherson è un'adolescente di Sacramento che si fa chiamare da tutti col soprannome di Lady Bird, ossia ragazza uccello. La giovane è in costante conflitto con la figura materna e la sua quotidianità si consuma tra le mura di un istituto religioso e le uscite con la migliore amica. L'aspirazione di allontanarsi della vita di provincia per andare a vivere in una metropoli non le impedisce di perdersi nei primi amori e in passaggi clou, dando vita a un coming-of-age che la porterà a scoprire meglio quali siano i valori realmente importanti. Greta Gerwig firma una frizzante opera semi-autobiografica nella quale emergono in tonalità spesso surreali tutte le dinamiche inerenti alle difficoltà della giovinezza, ballando con leggiadria sul sottile filo tra dramma e commedia. La protagonista Saoirse Ronan è perfetta nei panni di un personaggio adorabile e genuino.



La forma dell'acqua - 27 giugno

La solitaria Elisa, affetta da mutismo, lavora come addetta delle pulizie e le viene affidato un laboratorio segreto dove hanno luogo misteriosi esperimenti da parte del governo. Qui la donna entra in contatto con una mostruosa creatura squamosa dall'aspetto umanoide, oggetto di studi da parte delle autorità, con la quale inizia un rapporto di amicizia che si trasforma ben presto in qualcosa di più. L'insolita relazione è però malvista dagli alti poteri gerarchici. Vincitore del premio Oscar per il miglior film, l'ultima opera di Guillermo del Toro è una poetica e atipica love-story dai toni visionari che, pur affidandosi a soluzioni facili e lineari, riesce a emozionare a più riprese senza dimenticare citazioni e influenze dal cinema di genere. E Sally Hawkins ne è la protagonista perfetta.



Panoramica uscite

6 GIUGNO

Chiamami col tuo nome: Luca Guadagnino firma un racconto coming of age sessualmente teso e cinematograficamente sontuoso.

Professor Marston & the wonder women: l'attore inglese Luke Evans veste i panni del creatore dell'eroina più famosa al mondo: Wonder Woman.

Wilde Salomé: Jessica Chastain diretta da Al Pacino nell'adattamento di uno dei capolavori teatrali di Oscar Wilde.

In bici senza sella: sette registi esordienti raccontano la crisi.



7 GIUGNO

Ore 15:17 - Attacco al treno: Clint Eastwood torna a raccontare l'America impegnata e valorosa attraverso gli occhi di tre giovani connazionali.

Maze Runner - La rivelazione: il capitolo conclusivo della saga è un film ricco di azione e colpi di scena.

Sono tornato: Luca Miniero porta sugli schermi italiani il remake del film tedesco Lui è tornato, con Benito Mussolini al posto di Adolf Hitler.

I primitivi

La vedova Winchester: Michael e Peter Spierig partono dalla vera storia di Sarah Winchester per confezionare una ghost story appassionante e intelligente.

Colossal

Il ragazzo invisibile - Seconda generazione: il sequel del primo vero cinecomic italiano.



14 GIUGNO

Slumber - Il demone del sonno: una dottoressa esperta in disturbi del sonno si trova ad affrontare il caso di una famiglia vittima di inquietanti attacchi di sonnambulismo.

Vendetta finale - Acts of vengeance: un avvocato di successo si mette a indagare per proprio conto sul brutale assassinio della moglie e della figlia.

Contracted - Phase I & Phase II: la giovane Samantha consuma un rapporto non protetto e si ammala gravemente, con il proprio corpo in preda a un inesorabile deterioramento fisico.

Belle & Sebastien - Amici per sempre: terza avventura per il bambino e il simpatico cagnone.

Un sogno chiamato Florida: Sean Baker e Chris Bergoch ci portano ai margini della società americana grazie all'immaginazione e allo spirito di avventura di una bambina.



27 GIUGNO

Red Sparrow: Jennifer Lawrence diventa una spia russa, agente ribelle che sfrutta il suo fascino per dominare bersagli e superiori.

Puoi baciare lo sposo: due ragazzi italiani residenti a Berlino decidono di tornare nel cuore dell'Italia per sposarsi, sarà però una missione tutt'altro che facile...

The Lodgers - Non infrangere le regole: Charlotte Vega e Bill Milner sono due gemelli costretti a rimanere uniti dopo la mezzanotte nel film di Brian O'Malley.



28 GIUGNO

Metti la nonna in freezer: Fabio De Luigi e Miriam Leone sono i protagonisti di una black comedy tutta italiana piena di equivoci, con un retrogusto critico che non guasta.

Final portrait: il giorno in cui James Lord ha commissionato un ritratto ad Alberto Giacometti è iniziata un'odissea infinita ed eterna, raccontata oggi da Stanley Tucci.

Slow west: un giovane scozzese alla ricerca dell'amata recluta un rude cacciatore di taglie nell'intenso e accattivante drama-western con Michael Fassbender.