I migliori film in Blu-ray in uscita a Gennaio 2018

Un nuovo anno ricco di uscite quello home video, con l'arrivo in DVD e Blu-Ray di svariati titoli interessanti usciti nell'appena trascorso 2017. Una varietà di proposte in grado di accontentare tutti i palati: si passa dalla fantascienza di Valerian e la città dei mille pianeti all'action musical di Baby Driver - Il genio della fuga, senza dimenticare altri titoli dai cast altisonanti quali L'inganno e Barry Seal - Una storia americana. Anche gli appassionati di cinema horror non rimarranno delusi, ed ecco giungere in formato casalingo Leatherface, The Devil's Candy, Jukai - La foresta dei suicidi e Angoscia, così come i fan Pixar che potranno acquistare Cars 3. Ma i prossimi trenta giorni ci offrono molti altri titoli interessanti come Kingsman: il cerchio d'oro, Miss Sloane - Giochi di potere, il controverso Madre! e il bellico Operation Chromite. Per un 2018 che inizia davvero nel migliore dei modi.

Baby Driver - Il genio della fuga - 3 gennaio

Baby è un pilota considerato il migliore nel suo campo, che mette le proprie abilità al volante al servizio di Doc, un boss del crimine. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma un colpo finito male da il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre la sua vita. Edgar Wright, autore della storica Trilogia del Cornetto, è a briglia sciolta in questo già iconico action / musical in cui il protagonista, cuffie perennemente nelle orecchie, si muove a ritmo ascoltando le sue canzoni preferite per ottenere il corretto slancio adatto alle spericolate imprese automobilistiche. Una rivisitazione di un genere orchestrata in maniera originale e ambiziosa che convince proprio per la sua freschezza e per le interpretazioni di un cast all-star includente Kevin Spacey, Jamie Foxx, Lily James, Jon Benthal e Jon Hamm quali accompagnatori del giovane protagonista Ansel Elgort.

Valerian e la città dei mille pianeti - 4 gennaio

2740. Il Maggiore Valerian e la sergente Laureline, nonostante la loro giovane età, sono inviati dal Ministero della Difesa del territorio umano in quel di Alpha, città intergalattica ospitante migliaia di specie aliene. Lo scopo della loro missione è quello di recuperare l'ultimo convertitore Mul Rimasto, finendo invischiati in un'incredibile avventura. A Luc Besson è sempre piaciuto osare e, fin dal fascino kitsch de Il quinto elemento (1997), ha riservato un ruolo d'onore al cinema di fantascienza: Valerian e la città dei mille pianeti, adattamento del fumetto di Pierre Christin e Jean-Claude Mézières, si pone sin da subito come opera ambiziosa che proprio nelle sue imperfezioni acquista ulteriore magnetismo, catturando con sguardo visionario un'epopea interstellare che trova anche spazio, in mezzo allo spettacolo visivo, per una love-story di stampo "classico".

Operation Chromite - 23 gennaio

1950, Guerra di Corea. Le forze alleate, al comando del generale MacArthur e appoggianti il governo del Sud, tentano una missione disperata per risolvere la situazione del conflitto dopo che l'esercito del Nord ha conquistato quasi tutta la Penisola. L'intento è quello di attaccare la città portuale di Incheon, ma affinché l'operazione si concluda con successo otto spie mandate sotto copertura nelle fila nemiche dovranno entrare in possesso di fondamentali segreti militari.

Un film senza mezze misure nel suo patriottico classicismo che regala un'avvincente spettacolo di impostazione bellica. Questa produzione sud-coreana, che conta la presenza di Liam Neeson nei panni del generale MacArthur, è liberamente ispirata ad una storia vera avvenuta durante la Guerra di Corea e inerente la missione di otto soldati inviati come spie all'interno delle fila nemiche. Un racconto in cui colpi di scena e gesta di eroismo sono sì prevedibili ma furbescamente epici al contempo, tra istinti drammatici e un intrattenimento di genere che svolge degnamente il proprio compito.

Panoramica uscite

10 GENNAIO

L'inganno: Sofia Coppola indossa i suoi abiti migliori e confeziona il suo film più maturo ed elegante, dissezionando la mente umana e i suoi istinti.

Barry Seal - Una storia americana: Tom Cruise nell'action biografico di Doug Liman.

Open water 3 - Cage dive: un trio di amici in vacanza in Australia si trova alla deriva in acque infestate da squali.

Shield of straw - Proteggi l'assassino: Takashi Miike dirige un action-thriller ad alta tensione.

Naples '44: documentario con la voce narrante di Benedict Cumberbatch.



12 GENNAIO

Leatherface: torniamo indietro nel tempo alle origini del male assoluto: da bambino innocente a killer spietato, la storia di Faccia di Cuoio.



17 GENNAIO

The adventurers - Gli avventurieri: action avventuroso con Jean Reno e Andy Lau.

Kingsman: Il cerchio d'oro: i gentlemen creati da Mark Millar tornano in azione sul grande schermo in questa seconda avventura più grande, più assurda e dannatamente spettacolare.

Noi siamo tutto: una ragazza reclusa in casa per via di una grave malattia si innamora del nuovo vicino nell'adattamento dell'omonimo romanzo.

Good time: thriller drammatico con Robert Pattinson.



18 GENNAIO

The devil's candy: una famiglia di metallari da poco trasferitasi in una nuova casa si trova alle prese con presenze, fisiche e non, di origine satanica.

Jukai - La foresta dei suicidi: Natalie Dormer si reca nella foresta di Aokigahara alla ricerca della gemella scomparsa.

Miss Sloane - Giochi di potere: Jessica Chastain diventa uno squalo lobbista di Hollywood in tailleur, stiletti e rossetti color sangue, disposta a tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

Amityville - Il risveglio: la casa al 102 di Ocean Avenue si è risvegliata e ha tutta l'intenzione di farlo sapere ai nuovi inquilini: dopo 38 anni, la saga continua.

Angoscia: Una giovane vittima di ansie e allucinazioni è al centro dell'inquietante horror drammatico con Ryan Simpkins.

Appuntamento al parco: commedia romantica con Brendan Gleeson e Diane Keaton.



23 GENNAIO

L'incredibile vita di Norman: Offrire favori in cambio di futuri riconoscimenti: è questo il "lavoro" svolto da Richard Gere nella commedia drammatica di Joseph Cedar.



24 GENNAIO

Cars 3: sono passati molti anni dal primo Cars della Pixar, e se fosse arrivato il momento per Saetta McQueen di ritirarsi dal mondo delle corse?

Madre!: il nuovo horror psicologico di Darren Aronofsky con Jennifer Lawrence e Javier Bardem.

Emoji: accendi le emozioni: un viaggio senza troppe pretese che sfrutta il linguaggio contemporaneo delle Emoji per spiegare ai più piccini il valore del proprio essere.