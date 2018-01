I migliori film in Blu-ray in uscita a febbraio 2018

Sarà un febbraio da leccarsi i baffi per tutti i cinefili che si dichiarano tali, con l'arrivo in home video di alcuni titoli che hanno monopolizzato l'attenzione negli scorsi mesi. I due più attesi sono indubbiamente Blade Runner 2049 e It, ma i prossimi ventotto giorni a venire propongono film per tutti i palati: spazio al cinema italiano con Sicilian Ghost Story, The Place e Ammore e malavita, all'horror con What we do in shadows, Southbound - Autostrada per l'inferno e Saw: Legacy, al cinema d'autore con La fratellanza, Mr. Ove e Una donna fantastica e a quello sportivo con Borg McEnroe. Anche gli appassionati dell'animazione nipponica avranno di che gioire grazie alla distribuzione dell'acclamato In questo angolo di mondo e del live-action di Space Battleship Yamato.

Blade Runner 2049 - 7 febbraio

Uno di quei flop che fanno male all'industria del cinema tutto, quello registrato al botteghino dal sequel del cult di Ridley Scott, in cui il ritornante Harrison Ford divide la scena con la new-entry Ryan Gosling. Denis Villeneuve firma un film potente e visionario che ci trasporta di nuovo nelle atmosfere futuristiche e noir della saga, mettendo al centro del racconto l'ufficiale K., blade runner della polizia di Los Angeles. Incaricato di indagare su un vecchio modello di Nexus, scopre inquietanti verità che potrebbero rimettere completamente in gioco le credenze riguardo al destino dei replicanti. Atmosfere tese, sequenze di grande suggestione visiva e un'emotività che sgorga potente in diverse scene madri danno vita a due ore e mezza di puro e avvolgente spettacolo.

In questo angolo di mondo - 1 febbraio

Suzu è una bambina giapponese che cresce negli anni pre e post seconda guerra mondiale. L'innocenza di gioventù si scontra così ben presto con la violenza della guerra, e anche dopo il matrimonio la ormai ragazza si trova orfana degli affetti passati e costretta ad affrontare dolorose perdite quando il conflitto diventa sempre più devastante per la popolazione civile. Un'opera d'animazione dall'incantevole stile visivo, con rimandi pittorici citanti anche lo studio Ghibli, e dallo struggente impatto emozionale, capace di trascinarci nell'inferno della guerra visto e vissuto dalla popolazione. Un film sulla semplicità delle piccole cose ricco di pagine dolci-amare sempre impreziosite da un confortevole messaggio di speranza.

It - 14 febbraio

Ottobre 1988, cittadina di Derry. Il piccolo Georgie scompare nel nulla dopo essersi imbattuto in un bizzarro pagliaccio vivente nella fogne. Billy, il fratello maggiore, si mette alla sua ricerca e con l'aiuto di altri sei coetanei derisi dai compagni di scuola forma il "club dei perdenti", impegnandosi in uno scontro impari contro il malefico clown conosciuto come Pennywise. Dal romanzo cult di Stephen King il regista Andres Muschietti riporta a nuova vita l'iconico personaggio di Pennywise, qui interpretato da un irriconoscibile Bill Skarsgaard, reso mostruoso dall'efficace make-up. Jump-scare in serie e suggestive trovate visive in un'atmosfera che si rifà agli omaggi anni '80 di Stranger Things. Con un secondo capitolo già annunciato e attesissimo in arrivo nei prossimi mesi.

Panoramica uscite

1 FEBBRAIO

Sicilian Ghost Story: dramma fantastico / horror ambientato in Sicilia.

Ammore e malavita: i Manetti Bros. firmano un thriller musicale in napoletano sopra le righe.

La fratellanza: il regista Ric Roman Waugh dipinge la cruda realtà del sistema carcerario americano.

Space Battleship Yamato: live action del popolare anime.



6 FEBBRAIO

120 battiti al minuto: dramma francese sull'AIDS.

Una donna fantastica: un ritratto toccante di una figura femminile forte, alle prese con un mondo che non la accetta.



7 FEBBRAIO

Alibi.com: il capo di una compagnia specializzata nel creare alibi si innamora della figlia di uno dei clienti.

Lego Ninjago - Il film: il destino di Ninjago è nelle mani di Lloyd e dei suoi amici ninja.

40 sono i nuovi 20: commedia familiare dai toni leggeri con Reese Witherspoon.

Mr. Ove: commedia dolce-amara svedese.



14 FEBBRAIO

La ragazza nella nebbia: un thriller spettrale con Toni Servillo sulle tracce di una ragazza scomparsa.

La battaglia dei sessi: il match che nel 1973 ha fatto la storia del tennis (e non solo).

Brutti e cattivi: un pezzo di cinema che aspira al trash volontario ma lo sfiora appena.

Mistero a Crooked House: tratto dal romanzo "È un problema" di Agatha Christie, il film ruota attorno a un assassinio avvenuto in una ricca tenuta inglese.

Free Fire: due bande criminali prossime ad uno scambio di armi e contanti si affrontano all'ultimo sangue.

Renegades - Commando d'assalto: heist-movie in salsa bellica di Steven Quale.



21 FEBBRAIO

L'uomo di neve: Tomas Alfredson dirige l'omonimo adattamento dell'amato romanzo di Joe Nesbø.



22 FEBBRAIO

What we do in shadows: vampiri tutti da ridere nella commedia horror di Jemaine Clement e Taika Wakiti.

Southbound - Autostrada per l'inferno: horror antologico on the road giocato sui loop temporali.



28 FEBBRAIO

Borg McEnroe: la prima grande rivalità del tennis diventa un film.

The Place: un cast stellare per l'adattamento italiano della serie The Booth at the End.

Geostorm: disaster movie con Gerard Butler.

Gifted - Il dono del talento: quando ci si trova davanti a un'intelligenza straordinaria, come è meglio comportarsi?

Security: un ex militare ora addetto alla sicurezza deve proteggere la giovanissima testimone di un processo.

Saw: Legacy: John Kramer è tornato, per un horror che funziona e intrattiene lo spettatore grazie a una trama riuscita, che pone le basi per il futuro della saga.