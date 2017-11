I migliori film in blu-ray in uscita a dicembre 2017

Dicembre, periodo di regali in vista dell'imminente festività natalizia. E quale miglior dono ad un amico cinefilo di un dvd o blu-ray fra i più interessanti in uscita? A dispetto delle previsioni i prossimi trenta giorni sono poveri di grandi titoli spacca-botteghino e l'unico film di peso (ma che peso) per il grande pubblico è il Dunkirk di Christopher Nolan. Per il resto il panorama offre ottimi titoli sia per gli amanti del cinema d'autore, con l'arrivo in home video di Ritratto di famiglia con tempesta di Hirokazu Koreeda, Da sweet of Jesus di Spike Lee e Human Flow di Ai Weiwei arrivando ad altri inediti interessanti come Into the forest, sia per i fan dei generi, con gli horror The Ring vs. The Grudge, Wish Upon e Lake Bodom, senza dimenticare la versione restaurata di un classico immortale tutto nostrano quale Suspiria.



Suspiria - 6 dicembre

Suzy è una ragazza americana che si trasferisce all'Accademia di Friburgo con l'obiettivo di migliorare le sue doti di ballerina. La notte del suo arrivo si imbatte in una coetanea che sta fuggendo terrorizzata, farfugliando parole apparentemente senza senso; poco dopo la giovane viene ritrovata barbaramente uccisa insieme ad una sua amica. Suzy scopre la triste sorte dell'allieva e fa la conoscenza delle nuove compagne, della direttrice e della severa insegnante Tanner. Ben presto la ragazza scopre che intorno all'Accademia gravita un'antica maledizione... Un'opera magnetica che al netto di qualche imperfezione narrativa vive sul fascino puro delle immagini, con sequenze la cui messa in scena regala pagine di grande cinema: giochi di luce, inquadrature, geometrie ambientali caratterizzano la magia delle scene più tensive e cruente, veri e propri climax emozionali che si insinuano (complice la leggendaria colonna sonora dei Goblin) nella visione in un macabro e avvolgente incubo ad occhi aperti di rara bellezza.

Into the forest - 14 dicembre

In un prossimo futuro le giovani sorelle Nell ed Eva restano vittima come il resto dell'umanità di un'improvvisa mancanza di elettricità, catastrofe energetica per la quale non sembra trovarsi soluzione. Le due ragazze vivono in una casa isolata nella foresta con il padre vedovo fino a quando anche il genitore non perde la vita per un banale incidente; impossibilitate a comunicare con il mondo esterno e a corto di carburante per raggiungere il più vicino luogo abitato, Nell ed Eva dovranno ingegnarsi per sopravvivere potendo contare soltanto l'una sull'altra. Le splendide e intense Ellen Page ed Evan Rachel Wood sono le assolute protagoniste di questo dramma post-apocalittico incentrato sul rapporto tra due sorelle rimaste al di fuori del mondo dopo un permanente black-out energetico globale. Un'opera intrisa da pagine di empatica tenerezza nella gestione del rapporto tra le due giovani donne, ricca di sequenze crude e toccanti ma anche di momenti di grande tenerezza per una visione dolce-amara dal potente impatto emozionale.

Dunkirk - 18 dicembre

Nel maggio del 1940 migliaia di soldati dell'esercito britannico rimasero accerchiati dall'esercito tedesco sulla spiaggia di Dunkirk, colpiti sia via terra che via cielo e mare. Venne così messa in atto un'operazione di salvataggio, coinvolgente anche le imbarcazioni civili, che passò alla leggenda con il nome di "miracolo di Dunkirk". Diretto e sceneggiato da Christopher Nolan, un film bellico che coniuga eleganza e raffinatezza stilistica ad una vicenda pregna di profonda umanità, in cui spettacolo ed emozioni convivono di pari passo alternando la narrazione su tre diversi fronti e altrettanti gruppi di personaggi al fine di restituire uno specchio completo di quanto accaduto in quelle drammatiche ore consegnate alla Storia.







Panoramica uscite

: Il figlio Adam ripercorre vita e carriera del padre Leonard Nimoy in questo riuscito documentario.: l'esordio "solista" di Andrea Magnani.: l'ultimo toccante film di Hirozaku Koreeda.: Gru e la sua banda di Minions ritornano in una nuova avventura, che riesce a rinnovarsi e divertire.: horror di John R. Leonetti.: Jean-Claude Van Damme è un uomo in cerca di vendetta pronto alla resa dei conti.: crossover j-horror diretto da Kôji Shiraishi.: commedia horror / thriller di Spike Lee.: horror co-prodotto tra Finlandia ed Estonia.: Charlize Theron è è un'agente dell'MI6 alquanto particolare, esplosiva quanto anarchica: il film di Jonas Carpignano candidato dall'Italia agli Oscar.: Antonio Banderas è uno scrittore in crisi accetta di ospitare un misterioso vagabondo.: live action nipponico dell'ominimo manga / anime.: live action nipponico dell'ominimo manga / anime.: live action nipponico dell'ominimo manga / anime.: la celebre fiaba di Giambattista Basile arriva sullo schermo in una versione futuristica e al contempo fuori da ogni epoca.: action thriller con Bruce Willis e Hayden Christensen: documentario sulla crisi dei rifugiati di Ai Weiwei.