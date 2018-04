I migliori film in Blu-ray in uscita ad aprile 2018, da Coco a Star Wars

La Forza scorre potente nel mercato home video italiano di aprile, con Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi che arriva, per la gioia di ritardatari e appassionati, in DVD e Blu-ray. Il titolo più atteso di un mese che propone altri film destinati al grande pubblico come Coco e Jumanji - Benvenuti nella giungla ma che offre spazio anche al cinema d'autore con l'ultimo Woody Allen de La ruota delle meraviglie e con Corpo e anima, Orso d'oro al Festival di Berlino. Tra gli altri film di interesse segnaliamo il drammatico Wonder, gli horror The Void - Il vuoto e Il passo del diavolo, i documentari Zero days, Alla ricerca di Van Gogh e diversi inediti come Il domani tra di noi, A ghost story e Kickboxer: Retaliation.

La ruota delle meraviglie - 11 aprile

Il film racconta le storie di quattro personaggi le cui vite si intrecciano nel trambusto del parco di divertimenti di Coney Island negli anni Cinquanta: Ginny, un'emotiva ex-attrice che lavora come cameriera; Humpy, tecnico delle giostre e rude marito di Ginny; Mickey, affascinante bagnino che sogna di diventare un famoso drammaturgo; infine, Carolina, figlia del precedente matrimonio di Humpty, costretta a nascondersi dai gangster a casa del padre. Ha diviso la critica e il pubblico l'ultimo film di Woody Allen, ma rimane comunque una visione imperdibile per tutti gli appassionati del maestro newyorchese. Una commedia brillante di marchio teatrale con un supercast composto da Kate Winslet (magnifica), Justin Timberlake, Juno Temple e Jim Belushi.

Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi - 11 aprile

La saga di Star Wars continua in uno degli episodi più discussi dai fan, proseguente le vicende della nuova trilogia inaugurata da J.J. Abrams e qui affidata a Rian Johnson. L'atteso ritorno del personaggio di Luke Skywalker e l'evoluzione delle avventure di Rey e degli altri nuovi protagonisti in un film che offre alte dosi di esaltante spettacolo nella piena tradizione del franchise. Il pubblico ritroverà sul grande schermo Mark Hamill, la compianta Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis e le new entry Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran, in due ore e mezza destinate a lasciare una forte impronta nella Forza.

Coco - 26 aprile

Il giovane Miguel sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz ma vive in una famiglia dove la musica è severamente bandita da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, a seguito di una misteriosa serie di eventi Miguel finisce catapultato nella sorprendente e variopinta Terra dell'Aldilà. Lungo il cammino si imbatte nel simpatico e truffaldino Hector con cui intraprenderà uno straordinaria avventura alla scoperta della storia della sua famiglia. Disney/Pixar fa centro ancora una volta realizzando un'opera per grandi e piccini intrisa di profondi significati sul senso della vita, trovando nella componente musicale il mezzo perfetto per veicolare certi tipi di messaggi e avvalendosi di un'animazione al solito d'eccellente fattura e cromatismi complessi e visivamente affascinanti.

Panoramica uscite

5 APRILE

Alla ricerca di Van Gogh: documentario sul leggendario pittore.

The Void - Il vuoto: affascinante horror dalle atmosfere ottantiane.

Zero days: l'apprezzato documentarista Alex Gibney ci porta alla scoperta di Stuxnet, un malware che potrebbe decidere l'esito di una guerra cibernetica globale.

Kickboxer: Retaliation: continua la saga action in questo nuovo episodio vedente nel cast Jean-Claude Van Damme, Christopher Lambert e Mike Tyson.

Wonder: tratto dall'omonimo romanzo, il film segue le vicende di Auggie, bambino affetto da una grave malformazione cranio-facciale.

Ogni tuo respiro: il primo film da regista di Andy Serkis, tratto da una storia vera, con protagonisti Andrew Garfield e Claire Foy.

Lasciami per sempre: Simona Izzo torna dietro la macchina da presa con la tragicomica resa dei conti tra i componenti di una famiglia... molto allargata!

L'altra metà della storia: il settantenne Tony Webster deve fare i conti col proprio passato rimosso quando riceve una lettera testamentaria.



11 APRILE

Mazinga Z Infinity: a ben 43 anni di distanza dalla fine della serie originale, il robottone creato da Go Nagai torna al cinema in un'avventura inedita e davvero riuscita.

Il domani tra di noi: survival drama con Kate Winslet ed Idris Elba.

Natale da chef: cinepanettone con Massimo Boldi.

Poveri ma ricchissimi: commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano.

Bad Moms 2: Mamme molto più cattive: le mamme più cattive del pianeta son tornate, con loro però questa volta ci sono anche le nonne, un quadro generale che non promette nulla di buono...



17 APRILE

Mia madre fa l'attrice: Mario Balsamo realizza un ritratto sfaccettato di sua madre Silvana Stefanini e di un rapporto madre-figlio da sempre travagliato e complesso.



18 APRILE

Jumanji - Benvenuti nella giungla: a 22 anni dall'originale Jumanji, Sony Pictures ci porta nella giungla più selvaggia, con un progetto infinitamente meno banale di quanto potrebbe sembrare.

A ghost story: tra fantastico e horror un dramma romantico con Casey Affleck e Rooney Mara.

Daddy's home 2: in questa commedia sequel ai protagonisti Mark Wahlberg e Will Ferrell si aggiungono i "nonni" Mel Gibson e John Lightow.

Corpo e anima: un uomo e una donna si incontrano in sogno sotto forma di animali e poi nella realtà nel film vincitore al Festival di Berlino.



19 APRILE

Il passo del diavolo: mockumentary horror diretto da Renny Harlin.