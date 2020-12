I migliori film del 2020, da Mank di David Fincher a Soul

Scegliere i migliori film dell'anno prossimo a concludersi non è stato certo facile. Curioso, pensando che il 2020 è stato l'anno della chiusura delle sale cinematografiche per Pandemia di Coronavirus. Un po' meno, invece, riflettendo sulle tante offerte in streaming. Il primo e acceso dibattito ci ha trascinati indietro agli anni '80, parafrasando Karate Kid: "Mettiamo Tenet o togliamo Tenet?". Alla fine, come in un buon condominio composto da persone ragionevoli, abbiamo scelto a maggioranza di eliminarlo dalla classifica, essendo uno dei titoli più divisivi dell'anno, nonostante la ritrosia di qualcuno, disperato all'idea di lasciare l'ultimo film di Christopher Nolan fuori lista. In ugual modo abbiamo scelto di attenerci pedissequamente a una chart di soli 10 posti totali, tanto per complicarci l'esistenza e il lavoro, arrivando a scelte cinematograficamente blasfeme, come ad esempio non inserire Richard Jewell o ignorare il bellissimo Onward e molti altri film d'animazione di grande fascino (Wolfwalkers, che purtroppo hanno visto in pochi).



Il criterio principale di scelta è stato quello della condivisione o prevalenza dei pareri favorevoli e contrari, gli stessi che hanno anche portato all'esclusione del tecnico ma senza cuore 1917, dell'amato-odiato Malick con il suo La vita nascosta e del nerissimo Favolacce dei fratelli d'Innocenzo. Tutte decisioni che pesano sulle nostre spalle come fardelli ma che alla fine ci hanno portato a questa classifica (in realtà non classifica) dei 10 migliori film del 2020, come sempre arbitraria e suscettibile della soggettività, della formazione e del gusto della redazione. L'invito è quello di commentare e farci sapere cosa ne pensate e di condividere anche le vostre preferenze, così da creare un dibattito sano come piace a tutti. Intanto vi lasciamo alle nostre scelte.



Diamanti grezzi

Il terzo film dei fratelli Safdie è quello della consacrazione. C'è poco da fare: questi due autori newyorkesi hanno uno stile inconfondibile e forsennato, amanti della strada e del frastuono, delle intermittenze urbane nella vita e nel quotidiano di personaggi un po' freak e un po' disperati ma umanissimi, forse più di tutti, forse perché simili a loro. Anche il protagonista di Diamanti Grezzi interpretato da uno stratosferico Adam Sandler (mai così bravo?) è un moderno perdente mascherato però da grande vincente, assuefatto al gioco più che alla sua stessa vita.

I registi ne raccontano le peripezie nella Grande Mela, soprattutto nel Distretto dei Gioielli e usando come macguffin una pietra non tagliata dal valore milionario, soppesando carisma, emozioni e faccia tosta di tale Howard Ratner e lasciandolo arrivare fino al punto di rottura, di non ritorno, che è poi l'apice della felicità che si trasforma in tragedia. Come pensare di esaminare la geometria interna di un diamante pregiato e scoprire invece di essere in quella di un colon, letteralmente nella mer*a.



JoJo Rabbit

Come si racconta il Nazismo e l'orrore dell'Olocausto? Se chiedete a Steven Spielberg o anche a Laszlo Nemes vi dicono "con tatto drammatico e stile raffinato", ma Taika Waititi con il suo bellissimo JoJo Rabbit ha voluto guardare più dalle parti de La vita è bella di Roberto Benigni, provando a esorcizzare avvenimenti e persino demoni di questa funesta pagina della storia dell'uomo. Lo ha fatto calandosi nei panni di un Hitler amico immaginario di un bambino nazista che però tanto nazista non è, almeno non come nella visione della gioventù tedesca del Fuhrer.

È un po' uno smidollato di buon cuore, JoJo, e dimostra infatti tutta la sua dolcezza e sensibilità quando si ritrova a dover badare a una ragazza ebrea nascosta dalla madre in casa loro. La scrittura di Waititi è vivace e pungente e non risparmia momenti commoventi e attimi di assoluto divertimento, parodiando il nazismo dall'interno e sovvertendo luoghi comuni e cliché narrativi ormai stantii. Un film che risplende di lucentezza bambinesca e ironica ma con un'anima cinematografica autoriale precisa, persino stoica e assolutamente brillante.



The Lighthouse

The Lighthouse rappresenta la maturità artistica di Robert Eggers, uno degli autori più promettenti, capaci e brillanti della sua generazione. Racconta il degrado umano nell'isolamento, la costrizione nella lordura e nell'oscurità, mentre tutto intorno (e dentro) deteriora. I pochi sprazzi d'umanità sono rigurgiti destinati all'oblio del subconscio ed è soprattutto grazie alla forza estetica e sensoriale dell'opera e alle interpretazioni di due grandiosi Robert Pattinson e Willem Dafoe che il progetto può dirsi praticamente ineccepibile.

Per la sua concettualità al contempo in raccordo e antitesi con The VVitch. Per il suo colto citazionismo, la sua volontà espressionista e un valore cinematografico impeccabile, con un equilibrio formale tra rapporto 5:4, pellicola 35mm e bianco e nero che sfiora sorprendentemente la perfezione, andando a creare un'atmosfera claustrofobica e straniante e brividi di matrice lovecraftiana e di antico terrore. Un cinema di genere da ammirare e conservare gelosamente.



Mank

Con Mank, David Fincher si addentra nel racconto dell'ispirazione dietro a una delle opere più importanti e riconosciute della storia del cinema, omaggiando la Hollywood della Grande Depressione in uno dei momenti di passaggio più essenziali del settore, dal muto al sonoro, regalando ai dialoghi affilati e brillanti del compianto padre Jack Fincher una forma cinematografica regale e impeccabile, altro sentito inchino diegetico al mondo della Settima Arte, un ricordo in bianco e nero bruciato qua e là, dal sonoro distorto e lontano ma mai così attuale, intelligente e completo, tanto nella forma quanto nel contenuto.

Gary Oldman si rivela interprete eccezionale ed esuberante in uno dei ruoli più completi della sua carriera, esattamente come un'inaspettata Amanda Seyfried in una performance acuminata e intelligente come ogni parola o dialogo del film. Mank è forse uno dei migliori lavori di Fincher di sempre, perché inchino riverito all'arte cinematografica, formalmente perfetto, contenutisticamente moderno, semplicemente impeccabile.



Palm Springs

Quello di Max Barbakow è forse uno dei titoli più assurdi dell'anno, il che tematicamente parlando è decisamente coevo con l'attualità del 2020. Palm Springs è di base una commedia indipendente che regala un intelligente e caustico divertimento in pieno stile americano, ma visto nella sua generalità diventa in realtà un titolo sci-fi decisamente sui generis che gioca con i loop temporali mentre revisiona in chiave prima nichilista e poi umana una moderna love-story.

Sa essere esistenzialista e sentimentale, dissacrante e spietato allo stesso tempo, coadiuvando tramite i suoi fantastici protagonisti il senso stesso dell'importanza di un amore "in movimento", che non risenta dei limiti e del ristagno di abitudini o quotidianità del singolo, che guardi avanti, verso il futuro, ridendo e affrontando le avversità della vita. E poi c'è un'immagine, quella di Little Joey (in foto), che racchiude in sé il significato più profondo dell'esistenza.



Piccole donne

Alla sua seconda prova registica d'impronta autoriale, avendo adattato personalmente anche l'opera originale di Louisa May Alcott, Greta Gerwig confeziona un adattamento praticamente perfetto e a suo modo audace e moderno di un classico immortale, mettendo al centro del racconto il calore e le dinamiche familiari viste attraverso gli occhi di sorelle e amiche in formazione.

È un dramma corale che affascina e cattura sin dai primi istanti per la sua grazia formale e un impianto stilistico e dialogico sorprendente, tanto merito dell'anima artistica e dell'occhio della Gerwig quanto della grande alchimia tra le magnifiche protagoniste. Un titolo che elogia la femminilità nel totale della sua unicità, descrivendo ragazze e percorsi di vita vicini ma diversi apparendo attuale e ricco di sentimento e significato. Una bellezza prestigiosa che l'autrice valorizza lungo tutto il percorso del film.



I predatori

Dosi di schiettezza e disillusione che neanche Nietzsche avrebbe messo così bellamente in risalto. Con I Predatori, l'esordiente Pietro Castellitto (figlio di Sergio) guarda nel baratro, prende coscienza e poi ci vomita dentro tutta una serie di verità tra il tragico, il comico e l'onirico che nessuno vuole sentirsi dire, che siano neo-fascisti o vecchio-borghesi.

Nonostante un certo nichilismo, comunque, l'autore non supera nulla e non arriva al superuomo, perché lo scopo non è andare oltre ma entrare nell'immediato, raccontando persone di carta che vorrebbero essere d'acciaio e che se vanno avanti, come molti, lo fanno male. Ed è terribilmente bello, grottesco e fulminante riconoscersi in tutti e nessuno, dai più vicini ai più distanti.



Soul

Non poteva mancare il meraviglioso Soul di Pete Docter, una delle più rare e prodigiose carezze cinematografiche mai regalataci dalla Pixar. Il regista di Inside Out esce dall'analisi dei sentimenti pre-adolescenziali e ragiona invece sui margini della vita che abbracciano tutto il resto dell'esistenza, creando un contrasto superlativo tra realtà e fantasia, jazz e musica elettronica, corpo e anima.

Il valore della scrittura e del concpet è elevatissimo, trattando con i guanti di velluto gli articolati quesiti e i sali e scendi che ci rendono umani, empatici e sensibili. Soul è un film di scintille e occasioni, cadute e riprese, realizzazioni e rinascite dedicato a tutti, più a chi ha già un percorso importante alle spalle ma anche a coloro che devono ancora iniziare realmente a vivere.



Sto pensando di finirla qui

Il nuovo Charlie Kaufman è un mistero indecifrabile ma in realtà concettualmente chiarissimo che si sposta tra road movie a horror come farebbe l'anello mancante tra il Lynch della prima e dell'ultima ora, solo con tutta la potenza espressiva tipica della scrittura e della visione intellettualoide e sperimentale di un'anima sofferta ma brillante come quella dell'autore di Anomalisa, tra inquietudini, angosce, timori, riflessioni, desideri, racconti (una citazione a David Foster Wallace non può essere un caso).

Salta da un tema all'altro - e uguale fa con i generi - con dei raccordi che a volte sono lì come sottili liane immaginarie, sviscerando una visione del mondo davvero disillusa, critica e pragmatica che non risparmia nulla, capace comunque di trattare o ribaltare ogni pro o contro di questo o quell'argomento, poi mettendoli tutti nella grande centrifuga del cinema e sotto la lente d'ingrandimento di un'analisi radicata ma in astratto del grande, magico e tragico orrore di essere umani. Straordinariamente ermetico nella sua poetica cinematografica quanto cristallino nelle emozioni che trasmette. Ovviamente meraviglioso.



L'uomo invisibile

Concludiamo la lista dei migliori film del 2020 con una delle più belle sorprese dell'anno, L'uomo Invisibile di Leigh Whannell. Tutto ci aspettavamo da un reboot cinematografico di un mostro classico Universal tranne una rilettura thriller tanto potente e dal concept monumentale come quella ideata dal regista di Upgrade, che ha lavorato duramente alla sceneggiatura per calibrare l'allegoria portante del racconto alla modernità della pessima cultura dell'abuso, fisico o psicologico che sia.

Prima ancora di essere Invisibile, l'Uomo (quello possessivo, violento, sociopatico) è già un mostro da cui fuggire, che si trasforma poi in uno stalker senz'anima che gode della sofferenza della sua vittima, creduta pazza da amici e familiari. Un gioco spietato al massacro psicologico che si fa grande e sublime cinema di genere dove gli spazi e i vuoti giocano un ruolo fondamentale, esterni o interni che siano, della mente e dell'anima. Uno dei più bei successi della Blumhouse Productions, tra i più virtuosi, coscienziosi, cinematograficamente superlativi.