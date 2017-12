I migliori cinecomic usciti al cinema nel 2017, da Wonder Woman a Logan

Ormai questo 2017 è agli sgoccioli. Quest'anno sono usciti un bel po' di cinecomic, alcuni memorabili, altri meno, altri che hanno letteralmente diviso in due il pubblico di tutto il mondo: dall'acclamato Logan - The Wolverine alla sorpresa dell'anno Wonder Woman, passando per il divisivo Justice League. Noi di Everyeye.it abbiamo deciso di stilare, come tutti gli anni, una personalissima classifica dei migliori titoli di genere usciti nell'arco dell'anno - in attesa di quelli in arrivo nel 2018, che promettono di fare faville - sperando che anche voi facciate la medesima cosa, presentandoci la vostra classifica personale nei commenti a questo articolo. Pronti? Si parte!



NOTA BENE: abbiamo deciso di includere nella classifica solo i titoli ispirati ai fumetti (quindi sono esclusi gli adattamenti da manga come Ghost in the Shell e Death Note) e in live-action (quindi escluso il divertente LEGO Batman - Il Film).

8. VALERIAN E LA CITTA' DEI MILLE PIANETI

Il filmaker Luc Besson ha deciso di portare sul grande schermo le avventure di Valerian, un fumetto francese piuttosto famoso tra gli appassionati della carta stampata, pubblicato per la prima volta nel 1967. Sfortunatamente, però, la sceneggiatura non è sempre all'altezza delle aspettative ed il cast non sempre funziona; in primis la coppia di protagonisti - interpretati da Dane DeHaan e Cara Delevingne - non risulta sempre convincente e la loro alchimia non funziona. La Delevingne dimostra nuovamente, dopo il tonfo fatto con Suicide Squad lo scorso anno, di non essere totalmente adatta a partecipare a pellicole di questo genere. Peccato, però, visto che Besson lascia spesso a bocca aperta lo spettatore con l'incredibile comparto visivo che finisce per fare da sfondo ad una pellicola dimenticabilissima. Probabilmente, il peggior cinecomic dell'anno.

7. JUSTICE LEAGUE

Precisiamolo subito: Justice League non è un film brutto. Semplicemente, è uno dei meno riusciti tra quelli arrivati nei cinema durante quest'anno. La pellicola incentrata sul gruppo di supereroi di punta dei fumetti DC Comics non ha né un tono né una direzione ben precisi, che portano il cinecomic ad essere un pastrocchio ad alto budget. Come è chiaro dai retroscena dietro le quinte, il film è figlio di almeno tre-quattro padri (contiamo Zack Snyder, lo sceneggiatore Chris Terrio, Joss Whedon ma anche la Warner Bros. Pictures), ognuno con la propria visione di come dovrebbe essere realizzata la pellicola. A farne le spese è proprio quest'ultima, con una sceneggiatura riscritta talmente tante volte ed in corsa da perdere omogeneità. I personaggi, anche se non tutti riuscitissimi, sono l'unica cosa riuscita di questa Justice League. E non è poco. Peccato per tutto il resto.

6. THOR: RAGNAROK

Probabilmente, a pari merito con Justice League, Thor Ragnarok vince il premio come "cinecomic più deludente dell'anno" per i fan dei fumetti originali. E' un gradino più in alto rispetto al cinefumetto di casa DC perché, a differenza di Justice League, non ci sono mai stati cambi di rotta e riscritture del copione; Taika Waititi ha impostato il tono e la direzione del film sin dal minuto uno, mantenendo tutto costante dall'inizio alla fine. E la pellicola, se presa per quella che è (una commedia d'azione, simil parodia del genere che de-costruisce il personaggio tutto d'un pezzo del Dio del Tuono), intrattiene pure con alcune sequenze action (lo scontro tra Thor e Hulk, ma anche le scene epiche con Immigrant Song sparata ad alto volume) memorabili. Peccato, però, che Thor: Ragnarok prenda una delle storie più oscure e drammatiche del personaggio dei fumetti Marvel e la renda una commedia, finendo per deludere i fan più sfegatati di Thor.

5. SPIDER-MAN: HOMECOMING

Il personaggio dell'Uomo Ragno torna a casa e, dopo gli eventi di Captain America: Civil War, ottiene un nuovo film stand-alone ambientato totalmente nel Marvel Cinematic Universe. Il problema è che questo Spider-Man: Homecoming non raggiunge mai le vette dei primi due capitoli originali firmati da Sam Raimi, sebbene il Peter Parker impacciato ma simpatico di Tom Holland convinca. Le scene memorabili ci sono, cosi come alcune idee piuttosto interessanti, ma la trama non è tra le migliori né le sequenze d'azione - tra cui un finale psichedelico molto confusionario e poco avvincente. Nonostante il marketing abbia spinto molto sulla sua presenza, alla fine il Tony Stark di Robert Downey Jr., sorta di mentore di Peter, non è onnipresente e la sua partecipazione è piuttosto gradita. Ottima la performance di Michael Keaton nei panni del villain, soprattutto quando è il minaccioso ed inquietante Adrian Toomes senza il costume da Avvoltoio.

4. KINGSMAN - IL CERCHIO D'ORO

Dopo il successo - forse un po' a sorpresa - del primo Kingsman: The Secret Service, uno degli autori più interessanti degli ultimi anni, Matthew Vaughn, riprende in mano i personaggi originati dei fumetti scritti da Mark Millar per sfornare il suo sequel, Kingsman: Il Cerchio d'Oro. In questo episodio i Kingsman dovranno allearsi con i "cugini americani", gli Statesman, per sventare i panni di una perfida villain, che ha le fattezze di Julianne Moore. Taron Egerton si dimostra essere uno degli attori giovani d'azione più da tenere d'occhio per i prossimi anni, cosi come risultano simpatiche le partecipazioni di attori iconici come Halle Berry, Jeff Bridges e Channing Tatum. Rispetto al primo, forse, è meno originale e più forzato, meno sincero, ma non perde la vena di follia e di estremizzazione, sorta di marchio di fabbrica di Vaughn; manca una sequenza 'pari' a quella ambientata in chiesa nel primo film, ma le idee al filmaker non mancano. Di sicuro, il film diverte e non poco.

3. GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.2

James Gunn ripropone i Guadiani della Galassia al cinema con un secondo capitolo che cerca di spingere l'acceleratore su tutte le cose che i fan avevano amato del primo episodio del 2014. Questo Guardiani della Galassia vol.2 risulta un sequel all'altezza dell'originale, mai migliore e mai peggiore, ma che comunque non risulta mai di grosso impatto quanto il primo film; la trama è quasi inesistente per la prima metà ed i personaggi, sfortunatamente, subiscono una "parodizzazione" estremizzata - su tutti Drax il Distruttore - che potrebbe risultare indigesta a molte persone. Non mancano, però, i momenti toccanti e più intimi; Gunn ci ricorda ancora una volta come si confeziona un pop-corn movie onesto e divertente che, sì, rispetto all'originale porta all'esasperazione molti elementi del capostipite, ma che ha anche tanto cuore e tanto cervello. Un grosso "chapeau" a Gunn per aver reso memorabili e aver lanciato questi personaggi che, almeno fino a qualche anno fa, erano sconosciuti addirittura ai fan più sfegatati della Marvel!

2. WONDER WOMAN

Dopo svariate delusioni e film che hanno diviso in due il pubblico, a sorpresa, la Warner Bros. Pictures ha distribuito una delle pellicole più riuscite del 2017: Wonder Woman. Il film sull'amazzone dei fumetti della DC Comics interpretata dalla bellissima Gal Gadot è tutt'altro che perfetto, ma come Guardiani della Galassia vol.2 ha cuore e cervello e, soprattutto, fa della sua semplicità l'elemento vincente. La trama non sarà pomposa né promette grossi momenti spettacolari, ma è lineare e, soprattutto, tratteggia alla perfezione sia l'eroina protagonista che il suo 'collega' Steve Trevor (Chris Pine). Patty Jenkins riesce a confezionare un onestissimo cinefumetto quasi vecchio stampo, con alcune scene piuttosto interessanti e toccanti, costruite egregiamente, e arricchito da alcune battute e/o gag che non stonano mai e si amalgamano bene al prodotto finale. L'unico neo è, sicuramente, il villain ma ci si può passare tranquillamente sopra. Sicuramente, il film ha sorpreso, e non poco.

1. LOGAN - THE WOLVERINE

Probabilmente il cinefumetto migliore dell'anno è Logan - The Wolverine. L'ultimo capitolo della saga con gli X-Men che vede Hugh Jackman nei panni di un Wolverine ormai vecchio e stanco, può contare dalla sua una regia - di James Mangold - ricercatissima, una sceneggiatura quasi impeccabile e delle performance strabilianti e di alto livello. Jackman regala, senza dubbio, la miglior interpretazione nel ruolo sin dal 2000, quando ha iniziato quest'avventura, cosi come Patrick Stewart nei panni di un Professor Xavier malato; colpisce l'interpretazione della giovanissima Dafne Keen nei panni di Laura/X-23, la vera sorpresa della pellicola. Sicuramente non è esente dai difetti (i villain, ad esempio, sono abbozzati e niente più), ma a livello di scrittura, interpretazioni e regia questo Logan - The Wolverine batte tutti gli altri cinecomic usciti nel corso del 2017. E ci fa salutare, tra le lacrime, un personaggio come Wolverine, interpretato da Jackman, che sarà piuttosto difficile da rimpiazzare.