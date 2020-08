I migliori Blu-ray in uscita a settembre 2020, da Birds of Prey a Scooby

Cinecomic al femminile, solidi legal-thriller a base biografica e nuove incarnazioni di popolari personaggi animati. Il mercato home video di settembre parte col freno a mano un po' tirato, con un numero di proposte limitato rispetto ad altri periodi dell'anno e parzialmente dovuto alla scarsità di uscite nelle sale dell'ultimo periodo per via dello stato di emergenza globale. La nostra top 3 è comunque composta da titoli di potenziale interesse per il grande pubblico come Birds of Prey, ritorno di Margot Robbie negli iconici panni di Harley Quinn, il drammatico Il diritto di opporsi tratto da una storia vera e la versione in CGI dell'amato cagnolone fifone in Scooby!. Per il resto degli arrivi vi rimandiamo alla canonica panoramica a seguire.



Birds of Prey - 10 settembre

Birds of Prey è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley Quinn, come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città viene messa sottosopra per trovarla.

Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman.



L'adattamento DC Comics diretto da Cathy Yan, accolto con riserva sulle nostre pagine, vede il ritorno di Margot Robbie nelle vesti dell'iconico personaggio di Harley, in un cast delle grandi occasioni che vanta anche Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary, Rosie Perez come Renee Montoya ed Ella Jay Basco, al suo debutto sul grande schermo, nei panni di Cassandra Cain.

I due villain, Victor Zsasz e Black Mask, sono interpretati rispettivamente da Chris Messina ed Ewan McGregor.



Il diritto di opporsi - 10 settembre

Il film racconta del giovane avvocato Bryan Stevenson e della sua storica battaglia per la giustizia in difesa dei condannati a morte di colore. Dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito di svolgere dei lavori redditizi, invece parte per l'Alabama con l'intento di difendere persone condannate ingiustamente, con il sostegno dell'avvocatessa locale Eva Ansley.

Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter McMillian, che nel 1987 viene condannato a morte per l'omicidio di una ragazza di diciotto anni, nonostante la preponderanza di prove a dimostrare la sua innocenza.



Un solido legal-drama ispirato a una storia vera, più attuale che mai in questo periodo in cui gli Stati Uniti sono scossi dalla questione razziale. Un buon numero di colpi di scena e le solide performance del cast all-star - Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx nei ruoli principali - permettono di chiudere un occhio su qualche momento di parziale stanca.



Scooby! - 17 settembre

Nella più esaltante avventura di Scooby-Doo, scoprite come gli amici di sempre Scooby e Shaggy si sono incontrati e come si sono uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc.

Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo.



L'iconico franchise animato si rinnova tramite la CGI, guardando al futuro e citando al contempo il decennale passato.

Un film forse non perfetto e con alcuni elementi che potrebbero far storcere il naso ai puristi, ma in grado di divertire soprattutto le nuove generazioni tramite ammiccamenti al mondo dei cinecomic.



Panoramica uscite

2 SETTEMBRE

Villetta con ospiti: Film diretto da Ivano De Matteo con protagonisti Marco Giallini, Michela Cescon e Vinicio Marchioni.



9 SETTEMBRE

Fantasy Island: La serie cult anni '70 sbarca al cinema tramite un adattamento in cui ogni buona intuizione è forse sprecata da una regia oltremodo svogliata.



10 SETTEMBRE

La mia banda suona il pop: Commedia a sfondo musicale con protagonisti Christian De Sica e Diego Abatantuono.



16 SETTEMBRE

Le avventure di Wuba - Il piccolo principe zucchino: Sequel di un popolare fantasy cinese a prova dei più piccoli.

Killerman: Action thriller con protagonista Liam Hemsworth.

Resistance - La voce del silenzio: Jesse Eisenberg in un film biografico su un eroe della resistenza.



22 SETTEMBRE

L'hotel degli amori smarriti: Chiara Mastroianni nella surreale commedia romantica di Christophe Honoré.



23 SETTEMBRE

The Room - La stanza del desiderio: Thriller con protagonista Olga Kurylenko.

Il figlio del diavolo: Horror a sfondo demoniaco.

Un amico straordinario: Il cinico giornalista di Esquire, Lloyd Vogel, è mandato a intervistare il popolare presentatore Fred Rogers. Sarà l'incontro che gli cambierà la vita. Con Tom Hanks.



24 SETTEMBRE

Matthias & Maxime: Xavier Dolan "torna a casa" con un dramma intimo, delicato, vicino alle atmosfere dei suoi primi film.

Il convento - Heretiks: Horror con protagonista Michael Ironside.