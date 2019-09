I migliori Blu-ray in uscita a settembre 2019, da Alita a Avengers: Endgame

Epiche conclusioni di saghe supereroistiche, adattamenti live-action di iconici franchise, versioni per il grande schermo di leggendari manga: il mercato home video di settembre è di quelli da leccarsi i baffi per il pubblico cinefilo, con l'arrivo in DVD e Blu-ray di moltissimi titoli sia per il pubblico casual che per gli amanti del cinema d'autore. I tre titoli "del mese" come importanza mediatica sono sicuramente l'atteso Avengers: Endgame, reduce dal record d'incassi ai botteghini mondiali, il frizzante Detective Pikachu e l'entusiasmante Alita - Angelo della battaglia, un film che ha forse ottenuto molto meno di quanto meritasse a livello economico. Ma i trenta giorni di settembre ci delizieranno anche con l'ultimo lavoro di Pedro Almodóvar, ossia l'intenso Dolor Y Gloria, con la nuova versione di Pet Sematary, con il reboot di Hellboy e poi ancora il biografico Stanlio e Ollio, lo spettacolare Godzilla II - King of the monsters e il violento Brightburn - L'angelo del male e con tutti i titoli che trovate nella consueta panoramica a fine articolo.



Avengers: Endgame - 4 settembre

Dopo i devastanti eventi di Avengers: Infinity War (2018), l'universo è in rovina a causa degli sforzi di Thanos, che grazie al potere delle gemme dell'infinito ha dimezzato con un solo schiocco delle dita le persone viventi. Con l'aiuto degli alleati sopravvissuti, gli Avengers devono unirsi ancora una volta per annullare le azioni di questi e ripristinare l'ordine nell'universo una volta per tutte, nonostante le possibili conseguenze. Tra viaggi nel tempo e drammatici sacrifici.



Il film che ha sfracellato ogni precedente record d'incasso ai botteghini worldwide, capitolo conclusivo di un percorso iniziato nel lontano 2008. Il cinecomic Marvel chiude una fase per gran parte dei personaggi coinvolti e garantisce spettacolo ed emozioni in egual misura nelle sue tre ore di visione, anche se risulta a tratti meno coeso del precedente episodio del dittico, con tutti i personaggi che abbiamo amato nel corso dell'ultimo decennio alle prese con la più incredibile e ardua avventura di sempre.



Detective Pikachu - 12 settembre

La prima avventura Pokémon live-action, Pokémon - Detective Pikachu, nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce al topino elettrico, volto iconico del franchise. La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia successo.

Ad aiutarlo nelle indagini l'ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se stesso. Si trovano così a inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al neon di Ryme City, una moderna e disordinata metropoli dove umani e Pokémon vivono fianco a fianco in un iperrealistico mondo live-action.



Portare al cinema in un progetto live-action l'universo dei Pokemon non era certo impresa semplice, ma questo primo adattamento a tema si è rivelato un'operazione incredibilmente riuscita, godibile sotto ogni punto di vista. Un film per grandi e piccini che diverte sia gli appassionati dell'iconico franchise, pronti a scovare citazioni e a riconoscere i vari tipi di creature, che per i neofiti, scaraventati in un mondo folle e colorato sorretto dagli ottimi effetti speciali.



Alita - Angelo della battaglia - 12 settembre

Ambientato nel XXVI secolo, il film racconta le vicende di Alita, un cyborg dalle sembianze femminili che si risveglia senza ricordare chi è in un mondo futuro che non conosce. Viene recuperata in una discarica dal dottor Ido Dyson, un medico compassionevole che si rende conto come questo cervello da cyborg racchiuda il cuore e l'anima di una giovane donna con un passato straordinario.

Esplorando la sua nuova vita e le strade insidiose di Iron City, Dyson cerca di proteggerla dal suo misterioso passato, mentre il nuovo amico Hugo le offre la possibilità di stimolare i ricordi per farli riemergere. Quando le forze armate e corrotte che governano la città iniziano a darle la caccia, la protagonista si rende conto di possedere delle capacità di combattimento fuori dal comune.



Prodotto da James Cameron e diretto da Robert Rodriguez, l'adattamento del manga cult di Yukito Kishiro garantisce spettacolo e grandi emozioni in egual misura, tra effetti speciali all'avanguardia e una notevole cura introspettiva nella gestione dell'iconico personaggio femminile, qui magnificamente interpretato sotto straordinarie "sessioni di make-up in CG" da Rosa Salazar.

Nel cast anche Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Michelle Rodriguez ed Eiza González. In attesa di avere nuove info sul sequel (sempre più nel limbo dopo gli incassi non fenomenali di questo primo capitolo), il nostro consiglio è quello di recuperare assolutamente uno dei blockbuster più coinvolgenti della scorsa stagione.

Panoramica uscite

5 SETTEMBRE

Blue my mind - Il segreto dei miei anni: Percorso di formazione in chiave fantastica, con la protagonista che si scopre sirena.

Midway - Tra la vita e la morte: Thriller/horror di produzione italiana diretto da John Real.

Attenti a quelle due: Due esperte truffatrici, diverse per fisico e carattere, uniscono le forze per derubare un giovane e ingenuo milionario sulla riviera francese. Con Anne Hathaway e Rebel Wilson.

Red Joan: Spy-drama con Judi Dench.

Replicas: Film di fantascienza con Keanu Reeves.

Il traditore: Il nuovo film di Marco Bellocchio incentrato sulla figura del pentito Tommaso Buscetta.



11 SETTEMBRE

Pet Sematary: Il controverso, celeberrimo romanzo di Stephen King torna sugli schermi con un nuovo adattamento che fa discutere.

Unfriended: Dark Web: Matias e i suoi amici rimangono coinvolti in un gioco pericoloso che riguarda la rete oscura in questo computer screen film, sequel di Unfriended (2014).

L'angelo del male - Brightburn: James Gunn e famiglia (il fratello Brian e il cugino Mark) portano in vita, da un altro pianeta, un nuovo supereroe cattivo fino al midollo.



12 SETTEMBRE

Dolor Y Gloria: Pedro Almodóvar apre lo scrigno dei ricordi per il suo pubblico, scrivendo e girando una storia di dolore e gloria, tristezza e gioia profonda.

Ma cosa ci dice il cervello: Paola Cortellesi è una spia nella commedia diretta da Riccardo Milani.



19 SETTEMBRE

Hellboy: Il Gigante Rosso di Mignola si rifà il look in un nuovo adattamento gore e metal più fedele al fumetto ma problematico, molto diverso dai film di Del Toro.

Stanlio e Ollio: Nel 1953 Stanlio e Ollio, nella fase calante della loro carriera, prendono parte a un tour teatrale nel Regno Unito per tentare di rilanciarsi. Con John C. Reilly e Steve Coogan.

Godzilla II - King of the monsters: Pur con qualche sbavatura, il sequel di Godzilla si rivela un blockbuster mastodontico e feroce, visivamente impressionante.

Ted Bundy - Fascino criminale: Zac Efron interpreta il serial killer Ted Bundy, autore di oltre 30 omicidi di giovani donne, in questo biopic diretto dal documentarista Joe Berlinger.

Beyond Skyline: Un gruppo di sopravvissuti si trova a fuggire da un'invasione aliena che ha distrutto la città di Los Angeles e rapito la maggior parte della popolazione. Sequel di Skyline (2010).



26 SETTEMBRE

L'uomo che uccise Hitler e poi il Bigfoot: Action/sci-fi con Sam Elliott.

Beautiful boy: Felix Van Groening dipinge il ritratto di un complesso rapporto padre-figlio nel viaggio di disintossicazione di quest'ultimo. Con Steve Carell e Timothée Chalamet.

Santiago, Italia: Nanni Moretti firma un documentario sui richiedenti asilo cileni del 1973.