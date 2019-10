I migliori Blu-ray in uscita a ottobre 2019, dagli X-Men a Toy Story 4

Invasioni di zombie in chiave ironica, storici franchise d'animazione che tornano alla ribalta, discussi capitoli conclusivi di epopee supereroistiche. E poi biopic su cantanti che hanno fatto la storia della musica, versione estese di cult immortali, anime giapponesi, nuovi episodi di amate saghe horror e interessanti opere d'autore. L'ottobre home video si prospetta denso di uscite e generi, con l'arrivo per il mercato domestico, fra gli altri, del divertente I morti non muoiono, rivisitazione dell'amato filone horror operata da Jim Jarmusch con un cast delle grandi occasioni, di Toy Story 4, quarto episodio del cartoon che ha appassionato generazioni di bambini di ogni età, del controverso X-Men: Dark Phoenix, del biografico Rocketman sulla figura di Elton John, del film d'animazione nipponica Maquia, degli horror La bambola assassina e Annabelle 3 e dell'atteso La mia vita con John F. Donovan, ultima fatica dell'(ex)enfant prodige Xavier Dolan.



I morti non muoiono - 2 ottobre

Nella tranquilla cittadina di Centreville qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Nessuno però prevede la conseguenza più strana e pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: i morti non muoiono, escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.



Il personale omaggio del maestro Jim Jarmusch agli zombie-movie è un film ricco di inventiva e di sorprese, con un super cast comprendente Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, RZA, Iggy Pop e Tom Waits.



Toy Story 4 - 23 ottobre

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.



Diretto da Josh Cooley (Il primo appuntamento di Riley) e prodotto da Jonas Rivera (Inside Out, Up) e Mark Nielsen (produttore associato Inside Out), il nuovo film Disney Pixar Toy Story 4 regala ancora una volta grandi emozioni, pur al netto di alcune forzature e ingenuità narrative, ai milioni di fan cresciuti con la saga e i suoi iconici personaggi.



X-Men: Dark Phoenix - 24 ottobre

X-Men: Dark Phoenix è la storia di uno dei personaggi più amati dell'universo degli X-Men, Jean Grey, tramutata in Dark Phoenix. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene colpita da una forza cosmica che la trasforma in uno dei mutanti più potenti di sempre. Lottando contro questo potere sempre più instabile e contro i suoi demoni interiori, Jean si scaglia contro la famiglia degli X-Men e minaccia di distruggere il pianeta.



Il film rappresenta il culmine di vent'anni di franchise, visto che il team deve affrontare la sfida più difficile e devastante: combattere contro uno di loro. L'ultimo capitolo della saga sui mutanti di casa Marvel, i cui diritti sono recentemente passati in casa Disney, si è rivelato purtroppo una mezza delusione e non la conclusione sognata dai fan dopo un così lungo percorso degli iconici personaggi sul grande schermo.

Panoramica uscite

1 OTTOBRE

Anaconda 4: Sentiero di sangue: Quarto episodio della saga horror/monster-movie.



2 OTTOBRE

Rocketman: La famiglia, l'amore, l'amicizia, la sessualità, la droga. La storia personale di Elton John esplode in un biopic che lascia il segno.



3 OTTOBRE

Arrivederci professore: Johnny Depp è un professore del college che riceve una diagnosi che gli lascia pochi mesi di vita e decide così di dare una svolta alla propria esistenza.

Sempre amici: Kevin Hart e Bryan Cranston sono i protagonisti del remake del cult francese Quasi amici - Intouchables.

Missione vendetta: Action-movie con protagonista Scott Adkins.

Due amici: Film drammatico diretto e interpretato da Louis Garrel.



9 OTTOBRE

Pets 2 - Vita da animali: Sequel del film animato Universal con animali parlanti.

Shining: La versione estesa del capolavoro di Stanley Kubrick liberamente ispirato al romanzo di Stephen King.



16 OTTOBRE

Polaroid: Una studentessa traumatizzata da una tragedia avvenuta nel suo passato entra in possesso di una vecchia Polaroid maledetta.

Rapina a Stoccolma: Ethan Hawke nella parte di un ladro gentiluomo in un film tratto da una storia vera, che ha poi dato origine alla famosa "Sindrome di Stoccolma" per l'appunto.



17 OTTOBRE

Maquia: Fantasy d'animazione diretto da Mari Okada.

La mia vita con John F. Donovan: Il nuovo film di Xavier Dolan con protagonisti Kit Harington, Natalie Portman, Susan Sarandon, Thandie Newton e Kathy Bates.



22 OTTOBRE

Wolf Call - Minaccia in alto mare: In un prossimo futuro, in cui l'Europa è in potenziale guerra con la Russia, l'analista acustico di un sottomarino francese si rivelerà determinante.

American Animals: Attraverso un interessante esperimento di genere, Bart Layton dirige abilmente la ricostruzione semi-fiction di una spericolata rapina d'arte.



23 OTTOBRE

Ti presento Patrick: La giovane Sarah, alle prese con un periodo difficile della propria vita, si vede lasciare in eredità dalla nonna scomparsa un esemplare di carlino.

The Deep: In questo film ispirato a una storia vera, il pescatore islandese Guðlaugur Friðþórsson è l'unico sopravvissuto di un naufragio nelle acque dell'Atlantico.

Goldstone - Dove i mondi si scontrano: Nel sequel di Mystery Road (2013), il detective Jay Swan arriva nella cittadina mineraria di Goldstone per indagare sulla scomparsa di una ragazza cinese.



24 OTTOBRE

Annabelle 3: Nel seminterrato dei coniugi Ed e Lorraine Warren si nasconde un museo horror fatto di oggetti maledetti, che potrebbero risvegliarsi tutti insieme.



31 OTTOBRE

La bambola assassina: 31 anni dopo l'uscita del primo La Bambola Assassina, Lars Klevberg aggiorna il mito di Chucky avvisandoci dei pericoli della tecnologia.

Edison - L'uomo che illuminò il mondo: Siamo alla fine dell'800 e tre uomini, Edison, Westinghouse e Tesla, stanno per cambiare il mondo per sempre con la guerra della corrente. Con Benedict Cumberbatch, Michael Shannon e Nicholas Hoult.