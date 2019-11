I migliori Blu-ray in uscita a novembre 2019, da Spider-Man a Men in Black

Nuovi capitoli di amate saghe supereroistiche, inquietanti e affascinanti horror pagani, sequel di iconici franchise: il mercato home video novembrino propone una buona varietà nelle uscite in DVD e Blu-ray che faranno la loro comparsa nei negozi ne corso delle prossime settimane. Nella nostra top 3 relativa ai titoli più attesi parliamo di Spider-Man: Far from home, seconda avventura dell'arrampicamuri interpretato da Tom Holland, dell'osannato incubo di Midsommar - Il villaggio dei dannati e del controverso Men in Black: International, con protagonista la nuova coppia formata da Chris Hemsworth e Tessa Thompson.

Tra gli altri arrivi degni di nota segnaliamo il thriller Submergence, con James McAvoy e Alicia Vikander diretti dal maestro Wim Wenders, il romantico Juliet, Naked - Tutta un'altra musica con Ethan Hawke, il docu-drama d'animazione Ancora un giorno, la commedia "muscolare" Una famiglia al tappeto e l'horror Isabelle - L'ultima evocazione (per una lista più esaustiva date al solito un occhio alla panoramica a fine articolo).



Spider-Man: Far from home - 5 novembre

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame (2019), Spider-Man deve rafforzarsi per affrontare nuove minacce in un mondo che non è più quello di prima. Il nostro "amichevole Spider-Man di quartiere" parte infatti per una vacanza scolastica in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo.

I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero legato ad attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente. Ad aiutarlo una new-entry, il potentissimo Mysterio, che dietro la facciata nasconde però insospettabili segreti, in grado di mettere nuovamente a dura prova il percorso di crescita del giovane Peter Parker.



Tom Holland torna a vestire i panni dell'Uomo Ragno in questo secondo film stand-alone in cui ritrova vecchi amici e affronterà nuovi nemici come il Mysterio di Jake Gyllenhaal. Gli ottimi effetti speciali, una trama ricca di colpi di scena e un epilogo affatto scontato rendono questa nuova avventura dell'arrampicamuri di quartiere un titolo imperdibile per i fan dell'universo supereroistico Marvel.



Midsommar - Il villaggio dei dannati - 13 novembre

Il film segue una coppia, interpretata da Jack Reynor (Strange Angel) e Florence Pugh (Outlaw King), che viaggia attraverso la Svezia per visitare la città natale dei loro amici in occasione del favoloso festival di metà estate. Ciò che inizia come una vacanza in un rifugio idilliaco fra le colline, però, si trasforma rapidamente in una competizione sempre più violenta e bizzarra organizzata da un culto pagano.



Il nuovo lavoro di Ari Aster, regista dell'osannato Hereditary (2018), è stato ampiamente apprezzato dalla critica internazionale e sono stati fatti pesanti paragoni con un altro cult a tema "pagano" come The Wicker Man (1973): un horror crudele e sofisticato, pianificato in ogni singolo dettaglio ma non per questo meno sorprendente ed emozionante, merito di una gestazione dell'incubo in cui le dinamiche umane hanno un ruolo di fondamentale importanza e di un'ambientazione affascinante e suggestiva.



Men in Black: International - 19 novembre

Da tempo immemore la Terra è stata protetta dai più pericolosi alieni da un'organizzazione di uomini in nero. L'agente H e l'agente M si trovano ora ad affrontare un pericolo senza precedenti: una talpa nell'organizzazione.



Diretto da F. Gary Gray, reduce dal successo di Fast & Furious 8 e Straight Outta Compton, e basato sullo script di Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man), il film è ambientato nello stesso universo della precedente trilogia con Will Smith e Tommy Lee Jones, ma contemporaneamente se ne distacca leggermente per concentrarsi su avventure su scala più globale. Nel cast Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei ruoli principali, con comprimari di lusso del calibro di Liam Neeson, Emma Thompson e Rebecca Ferguson.

Per un titolo che ha parzialmente deluso le alte aspettative dei fan a causa di un'eccessiva dose di ironia demenziale, per la mancanza di un'efficace gestione del rapporto tra i due protagonisti, che avevano già diviso il set nello spassoso Thor: Ragnarok (2017) e nel capitolo conclusivo degli Avengers, e in cui convincono solo o quasi le avvincenti dinamiche action.

Panoramica uscite

1 NOVEMBRE

Battle of warriors: Epico wuxia con protagonista la star cinese Andy Lau.



6 NOVEMBRE

Domino: Il nuovo film diretto da Brian De Palma con protagonisti Nikolaj Coster-Waldau, Carice Van Houten e Guy Pearce.

Welcome Home: Riccardo Scamarcio, Aaron Paul ed Emily Ratajkowski in un film ambientato nel BelPaese.

Sir - Cenerentola a Mumbai: Dramma e love-story tra contesti esotici e lotta di classe.



13 NOVEMBRE

Escape Plan 3 - L'ultima sfida: Nel terzo capitolo della saga, il personaggio di Sylvester Stallone viene ingaggiato da un uomo d'affari cinese per portare in salvo la figlia rapita, ora reclusa in una prigione dell'est-Europa.

Submergence: Romanticismo e atmosfere spionistiche nel thriller di Wim Wenders con James McAvoy e Alicia Vikander.



14 NOVEMBRE

The field guide to evil: Horror antologico diretto da otto diversi registi.

Dead trigger: Action zombie-movie con Dolph Lundgren, tratto dall'omonimo videogioco.

Brexit - The Uncivil War: Documentario sulla sempre più rinviata uscita dell'Inghilterra dall'Unione Europa.

Hotel Artemis: Crime-thriller dal cast all-star: Jodie Foster, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Zachary Quinto, Charlie Day, Dave Bautista.

Juliet, Naked - Tutta un'altra musica: Annie, in crisi relazionale, viene contattata da un cantante sparito dalle scene da anni che è, per paradosso, un idolo del suo fidanzato. Con Ethan Hawke e Rose Byrne.

Il segreto di una famiglia: Thriller drammatico di produzione argentina diretto da Pablo Trapero.



19 NOVEMBRE

Charlie Says: Dalle mura del carcere in cui stanno scontando la loro pena, tre ragazze ripercorrono il periodo vissuto nella comune di Charles Manson.

The antithesis: Horror italiano scritto e diretto da Francesco Mirabelli.

Ancora un giorno: Film d'animazione incentrato sulla figura del fotoreporter di guerra Ryszard Kapuscinski.



20 NOVEMBRE

Isabelle - L'ultima evocazione: Horror a tema demoniaco.

Una famiglia al tappeto: Commedia sul mondo del wrestling con protagonisti Dwayne Johnson, Lena Headey e Florence Pugh.

Nevermind: Film a episodi diretto da Eros Puglielli.