I migliori Blu-ray in uscita a luglio 2019, da Anon a Dumbo

Futuri tecnologici in cui la privacy è solo un lontano ricordo, inquietanti misteri su isole deserte e il ritorno in forma di live-action di classici dell'animazione: nella nostra top 3 relativa alle uscite per il mercato casalingo di luglio abbiamo selezionato tre produzioni eterogenee capaci di attirare diversi tipi di pubblico. Dall'originale fantascienza di Anon alle atmosfere tensive di The Vanishing - Il mistero del faro, fino alla versione "in carne, ossa e CGI" di Dumbo, la varietà non manca di certo nelle uscite del settimo mese dell'anno.

Tra gli altri film in arrivo in versione DVD e Blu-ray citiamo anche la commedia Instant Family, lo sci-fi Captive State, l'horror Escape Room e il biografico Una giusta causa, oltre a tutti i titoli che trovate di consueto nella panoramica in fondo.



Anon - 3 luglio

In un prossimo futuro il governo ha imposto il controllo totale sugli individui: ogni ricordo viene registrato in una memoria accessibile a chiunque previa autorizzazione (le forze dell'ordine vi hanno invece libero accesso) e la descrizione di qualsiasi persona o elemento che compare nel campo visivo viene portata in sovrimpressione al tecnologico sguardo. L'ufficiale di polizia Sal Frieland si trova a indagare su una strana rete di omicidi nei quali gli ultimi istanti vissuti dalle vittime sono state cancellati dal presunto assassino, capace anche di sostituire il proprio punto di vista con quello delle vittime per nascondere la sua reale identità.

Delitto dopo delitto i sospetti cadono su una hacker conosciuta col nickname di Anon e Frieland decide di offrirsi come esca, sotto copertura, per scoprire chi si celi realmente dietro questa serie di orrendi crimini e quale sia il motivo dietro le sue gesta, possibile focolaio di un radicale cambiamento della società che mette a rischio alti interessi economici.



Andrew Niccol, già autore dell'illuminante Gattaca - La porta dell'universo (1997), firma un altro thriller/poliziesco ambientato in una realtà futuristica e distopica, palcoscenico che gli permette di parlare delle derive contemporanee attraverso il genere fantascientifico. Per un film ricco di suspense e significati, visivamente ingegnoso e affascinante, che può contare sulle solide performance di Clive Owen e Amanda Seyfried.



The Vanishing - Il mistero del faro - 3 luglio

Tre uomini, tre generazioni: l'anziano vedovo Thomas, il padre di famiglia James e il giovane Donald partono per trascorrere sei settimane come guardiani del faro nella disabitata isola di Flannan. I primi due si conoscono da tempo mentre il ragazzo è alla prima esperienza di questo tipo. Il loro rapporto si consolida ulteriormente dopo i primi giorni, ma una notte di tempesta sembra incrinare tutte le certezze, dando il via a una serie di eventi sempre più divisivi.

La mattina successiva infatti rinvengono in un'insenatura una barca distrutta e un corpo apparentemente senza vita, con nei pressi una misteriosa cassa di legno. Il presunto cadavere dà però ancora segni di vita e Donald si trova ad affrontarlo a mani nude, finendo per ucciderlo in seguito alla violenta colluttazione: dopo aver recuperato il baule, Thomas consiglia di non aprirlo ma la curiosità è troppa e il suo ordine viene disatteso. Quando all'interno trovano dei lingotti d'oro, quella che sembra una fortuna inaspettata darà in realtà inizio a un incubo.



Intenso thriller "primordiale" che vive sul confronto tra i tre protagonisti, alle prese con un evento che potrebbe cambiare per sempre, in positivo o negativo, le loro esistenze. La suggestiva ambientazione e le ottime performance del cast (Peter Mullan, Gerard Butler e il giovane Connor Swindells) garantiscono tensione ed emozioni di prima qualità.



Dumbo - 16 luglio

Il film segue la storia di Holt, un artista circense che, dopo essere tornato dalla guerra, appare profondamente cambiato. Inizierà dunque a lavorare per Max Medici, impresario circense che lo assume per prendersi cura di Dumbo, un cucciolo di elefante con orecchie talmente enormi da renderlo lo zimbello del circo, che si trova in gravi difficoltà economiche.

Un bel giorno i figli di Holt scoprono però che Dumbo è in grado di volare, attirando l'attenzione dell'imprenditore V.A. Vandevere e poi dell'acrobata Colette Marchant: questi due personaggi faranno di tutto per rendere l'elefantino una star.



Tim Burton adatta uno dei classici Disney per eccellenza, tentando di trasportare la storia dell'iconico elefantino su grande schermo senza perdere un briciolo della magia originaria: impresa purtroppo non del tutto riuscita, anche per via di una sceneggiatura popolata da personaggi dalle caratterizzazioni non ottimali, nonostante il cast di lusso che comprende Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton e Danny DeVito. La realizzazione in CGI di Dumbo è capace ad ogni modo di suscitare emozioni e meraviglia nel pubblico di ogni età, rivelandosi il vero punto di forza del film.

Panoramica uscite

3 LUGLIO

Asterix e il segreto della pozione magica: Film animato da Louis Clichy e Alexandre Astier sull'amato personaggio gallico.



10 LUGLIO

Instant family: Una coppia senza figli decide di adottare la quattordicenne Lizzie e i due fratelli più piccoli, affrontando le difficoltà dell'essere genitori. Con Mark Wahlberg e Rose Byrne.



11 LUGLIO

Croce e delizia: Commedia diretta da Simone Godano con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca e Fabrizio Bentivoglio.

Scappo a casa: Commedia con Aldo Baglio.

C'è tempo: Commedia diretta da Walter Veltroni.

Peppermint - L'angelo della vendetta: Jennifer Garner è una donna in cerca di vendetta per il brutale assassinio a sangue freddo del marito e della figlia, ordinato da un crudele boss della droga.

I villeggianti: Commedia drammatica diretta e interpretata da Valeria Bruni Tedeschi.

Captive state: In questo thriller/sci-fi con John Goodman da dieci anni degli alieni oppressori hanno conquistato la Terra, vivendo nei sotterranei e monitorando la popolazione umana.



17 LUGLIO

Il professore e il pazzo: Thriller drammatico con Mel Gibson e Sean Penn.

A un metro da te: Toccante film romantico con Cole Sprouse e Haley Lu Richardson.

Una giusta causa: Biopic su Ruth Bader Ginsburg, avvocato e magistrato che durante la carriera ha lottato in favore dei diritti delle donne e della parità dei sessi. Con Felicity Jones e Armie Hammer.

Escape Room: Il fenomeno delle Escape Room è ormai esploso in tutto il mondo, i protagonisti di questo film però avranno a che fare con un gioco più grande di loro.

Un viaggio a quattro zampe: Il film racconta l'avventura di Bella, un cane che, dopo essersi smarrito, intraprende un epico viaggio lungo 400 miglia per ricongiungersi con il suo amato padrone.



18 LUGLIO

Chesil Beach - Il segreto di una notte: L'inizio della luna di miele per Edward e Florence non va nel migliore dei modi e i due ragazzi ripensano agli eventi chiave della loro relazione. Con Saoirse Ronan.

Dolceroma: Commedia/thriller con protagonisti Lorenzo Richelmy e Luca Barbareschi.

Book Club - Tutto può succedere: Commedia con protagoniste Jane Fonda, Diane Keaton e Alicia Silverstone.

Fratelli nemici - Close enemies: Thriller drammatico con protagonisti Matthias Schoenaerts, Reda Kateb e Adel Bencherif.

La vita in un attimo: Dramma sentimentale condito da un cast all-star che include Oscar Isaac, Olivia Wilde e Antonio Banderas.



24 LUGLIO

The Prodigy - Il figlio del male: Un'anima può sopravvivere alla morte del corpo? E finire all'interno di un'altra persona? Su questo si interroga The Prodigy - Il Figlio del Male.

Un'altra vita - Mug: Jacek, prossimo a sposarsi con l'amata fidanzata, vede la sua vita cambiare da un giorno all'altro in seguito a un terribile incidente sul lavoro. Premiato a Berlino.

Singularity - L'attacco dei robot: Sci-fi con protagonista John Cusack.



25 LUGLIO

Quello che veramente importa: Un elettricista pieno di debiti viene accolto come un guaritore dalla comunità di un paesino della Nuova Scozia nel quale si è appena trasferito.