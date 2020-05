I migliori Blu-ray in uscita a giugno 2020, da 1917 a Jojo Rabbit

Dopo alcuni ritardi dovuti anche alla situazione di emergenza che stiamo vivendo, giugno vede l'arrivo in DVD e Blu-ray di molti film attesi da tempo, tra cui due protagonisti dell'ultima notte degli Oscar: parliamo dell'entusiasmante epopea bellica di 1917 e dello stratificato e sorprendente Jojo Rabbit di Taika Waititi. Sono questi, insieme al magnifico coreano Burning - L'amore brucia, i titoli che compongono la nostra top 3, ma nel corso del mese escono diverse altre proposte degne di nota per il grande pubblico come l'adrenalinico Bad Boys for Life, l'incarnazione dell'amato porcospino blu di Sonic - Il film e l'avventuroso Il richiamo della foresta con Harrison Ford. Per la lista completa potete consultare la consueta panoramica a fine articolo.



1917 - 3 giugno

Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, ha portato al cinema la sua singolare visione della Prima guerra mondiale, prendendo in esame un anno cruciale come il 1917 del titolo.

Al culmine del conflitto, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones), vengono incaricati di portare a termine una missione apparentemente impossibile.

In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che potrebbe impedire l'inutile sacrificio di centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.



Vincitore di tre premi Oscar (sonoro, effetti speciali e fotografia) nell'anno del Parasite pigliatutto, 1917 è un magnifico viaggio bellico che ci trascina nell'inferno privato dei due giovani protagonisti, tra trincee ricolme di cadaveri e cittadine in rovina dove la morte si nasconde potenzialmente dietro ogni angolo.

Con scene madri sontuose e un unico, falsato, piano-sequenza, 1917 è un'opera registicamente esemplare e capace di emozionare a più riprese, pur al netto di un paio di leggere sbavature narrative.



Burning - L'amore brucia - 9 giugno

Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, incontra Haemi facendo una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un viaggio in Africa, gli chiede di prendersi cura del suo gatto durante la sua lunga assenza.

Jongsu accetta, ma quando Haemi ritorna in patria non è più da sola: ha incontrato Ben, tanto ricco quanto misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui. Niente sarà più come prima e l'ambiguo triangolo che si viene a creare tra loro rischia di condurli su sentieri pericolosi.



Da un racconto dello scrittore giapponese, amatissimo anche in Italia, Haruki Murakami, il regista coreano Lee Chang-dong, autore di capolavori come Poetry (2010), realizza un folgorante dramma romantico che ha conquistato la critica internazionale, nostre firme incluse come potete leggere qui.

Un film intenso e ricco di sfumature, psicologicamente pregno di una tensione costante e crescente, magnificamente interpretato dal trio di protagonisti e con scene madri di straziante e straniante bellezza.



Jojo Rabbit - 10 giugno

Jojo Betzler è un bambino di dieci anni con molte difficoltà nel relazionarsi con i suoi coetanei. Soprannominato Jojo Rabbit, il piccolo protagonista per cercare di affrontare un mondo che gli sembra sempre ostile si rivolge al suo amico immaginario che ha le sembianze di Adolf Hitler.

Jojo comincia a porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e nel campo di addestramento quando scopre che l'amata madre nasconde in soffitta Elsa, una ragazza ebrea.

Tra i due nasce un'amicizia che porta il ragazzino a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui e a dubitare della bontà degli insegnamenti relativi al nazismo che riceve.



Il film di Taika Waititi, vincitore della statuetta per la miglior sceneggiatura non originale, è una commedia nera ambientata nel periodo della Seconda guerra mondiale, libero adattamento del romanzo del 2004 Come semi d'autunno di Christine Leunens.

Un'opera che diverte e fa riflettere in egual misura, parzialmente furba ma innegabilmente efficace nell'esposizione delle emozioni e magistralmente interpretata dal cast, sia adulto - Sam Rockwell e Scarlett Johansson nonché lo stesso Waititi nei panni dell'immaginario Führer - che bambino - magnifici sia Roman Griffin Davis che Thomasin McKenzie.



Panoramica uscite

3 GIUGNO

I guardiani dei mondi: Film di fantascienza di produzione russa.

Little Miss Dolittle: La piccola Lilli sa parlare con gli animali in questa commedia ispirata al Dr. Dolittle.

Tappo - Cucciolo in un mare di guai: Film d'animazione con protagonista un simpatico cagnolino.



9 GIUGNO

John McEnroe - L'impero della perfezione: Documentario sul leggendario tennista americano che univa genio e sregolatezza.

Operazione Mekong: Dopo il massacro di tredici civili nella zona di confine conosciuta come Triangolo d'oro, il governo cinese organizza una missione per scovare i responsabili. Teso action-movie diretto da Dante Lam.



10 GIUGNO

Look Away - Lo sguardo del male: Thriller del 2018 diretto da Assaf Bernstein con protagonisti Jason Isaacs e Mira Sorvino.

Il ladro di giorni: Padre e figlio rinsaldano il loro legame nel film on the road con protagonista Riccardo Scamarcio.

The Rhythm Section: Thriller drammatico del 2019 diretto da Reed Morano con protagonisti Blake Lively e Jude Law.

Bad Boys for Life: A diciotto anni di distanza dal secondo capitolo del franchise, i detective Mike Lowrey e Marcus Burnett hanno ancora un'alchimia perfetta.

Sonic: Il film: Il mitico porcospino blu a marchio SEGA sbarca al cinema con un film fresco, divertente, che accontenta grandi e piccini.

Il richiamo della foresta: Tratto da Jack London, un film d'avventura dal sapore classico con protagonista Harrison Ford.

Judy: Renée Zellweger è l'icona della Hollywood di un tempo, Judy Garland, nella pellicola diretta da Rupert Goold.



11 GIUGNO

Me contro te - Il film: Il cambiamento dei modelli d'intrattenimento giovanile passa in Italia da Luì e Sofì, i due youtuber più amati dai bambini al loro debutto cinematografico.



23 GIUGNO

Antropocene - L'epoca umana: Documentario sul peso dell'impatto umano sul nostro pianeta.

Criminali come noi: Commedia del 2019 diretta da Sebastián Borensztein con protagonisti Ricardo Darín e Luis Brandoni.

Into the Ashes: Action-thriller del 2019 diretto da Aaron Harvey con protagonisti Frank Grillo e Luke Grimes.

Cats: Il controverso adattamento per il grande schermo del celeberrimo musical.



24 GIUGNO

Charlie's Angels: Il reboot del popolare franchise action al femminile con protagoniste Kristen Stewart, Naomi Scott ed Ella Balinska.

Sulle ali dell'avventura: Film avventuroso per famiglie diretto da Nicolas Vanier con protagonisti Jean-Paul Rouve e Mélanie Doutey.



25 GIUGNO

Trading Paint - Oltre la leggenda: Action su quattro ruote con protagonisti John Travolta e Shania Twain.

Kill Chain - Uccisioni a catena: Un action-thriller dalle atmosfere neo-noir dove Nicolas Cage si trova al centro di una confusa e forzata resa dei conti tra le mura di un albergo.