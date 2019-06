I migliori Blu-ray in uscita a giugno 2019, da Captain Marvel a Il corriere

Gli ultimi film di Clint Eastwood e Lars von Trier, il penultimo (a oggi) cinecomic Marvel, il secondo capitolo della saga sui più famosi mattoncini di sempre, sequel di recenti cult horror, premiati film nordeuropei e grandi successi di pubblico italiani: questi sono solo alcuni dei titoli attesi sul mercato home video di giugno. La nostra top 3 è composta quindi da Il corriere - The Mule di Clint Eastwood, che torna anche davanti alla macchina da presa insieme al fidato Bradley Cooper, lo scioccante La casa di Jack, nuova follia del regista danese, e il supereroistico Captain Marvel, primo film del franchise incentrato su un personaggio femminile, qui interpretato da Brie Larson. Ma i trenta giorni del mese a venire propongono anche l'osannato The Guilty - Il colpevole, il tragicomico Momenti di trascurabile felicità con Pif, il thriller con Liam Neeson Un uomo tranquillo, The Lego Movie 2 - Una nuova avventura e Ancora auguri per la tua morte, oltre a tutte le altre proposte che trovate nella consueta panoramica a fine articolo.



Il corriere - The Mule - 13 giugno

Earl Stone, un uomo di circa 80 anni rimasto solo e al verde, è costretto ad affrontare la chiusura anticipata della sua impresa, quando gli viene offerto un lavoro per cui è richiesta la sola abilità di saper guidare un'auto. Compito semplice, in apparenza, ciò che Earl non sa però è che ha appena accettato di diventare un corriere della droga di un cartello messicano. Nel suo nuovo impiego è talmente bravo che il suo carico diventa di volta in volta più grande e per questo motivo gli viene assegnato un assistente.

Questi non è però l'unico a tenere d'occhio Earl: il misterioso nuovo "mulo" della droga è finito anche nel radar dell'efficiente agente della DEA Colin Bates.



Anche se i problemi di natura finanziaria appartengono ormai al passato, gli errori di Earl affiorano e si fanno pesanti nella sua testa, portandolo a domandarsi se riuscirà a porvi rimedio prima che venga beccato dalla legge... o addirittura da qualcuno del cartello stesso.

Il nuovo film di Clint Eastwood, che per l'occasione torna anche davanti la macchina da presa come protagonista dividendo il set con il fidato Bradley Cooper, è un ennesimo sunto, asciutto ed emozionante, della sua poetica cinematografica.

Una storia che assume significati metaforici sullo scorrere del tempo, attraverso un protagonista che altri non è che l'ideale compimento della carriera attoriale di Eastwood, per un'opera che intrattiene e diverte ponendo al solito spunti di riflessione mai banali.



La casa di Jack - 19 giugno

Le vicende de La Casa di Jack hanno luogo nell'America degli anni '70, in cui seguiamo l'astuto protagonista Jack attraverso cinque "incidenti", e cioè gli omicidi che definiscono il suo sviluppo come serial killer.

Viviamo la storia dal punto di vista del personaggio, che vede ogni omicidio come un'opera d'arte, anche se la sua disfunzione gli dà problemi nel mondo esterno. Nonostante l'inevitabile intervento della polizia (cosa che provoca pressioni su Jack) si stia avvicinando, contrariamente a ogni logica, questo lo spinge a rischiare sempre di più.



Lungo il cammino scopriamo le sue condizioni personali, i suoi problemi e i suoi pensieri attraverso conversazioni ricorrenti con lo sconosciuto Virgilio, una miscela grottesca di sofismi mescolata con un'auto-pietà quasi infantile e con spiegazioni approfondite di azioni difficili e pericolose.

L'ultimo, folgorante film simbolo di Lars von Trier non fa sconti nella violenta messa in scena, con la spinta reiterazione senza remore di crudeltà assortite che si trasforma in una vera e propria dichiarazione d'amore verso l'arte nel suo senso più profondo. Un viaggio infernale non consigliato ai deboli di stomaco solcato da figure indimenticabili, con un cast delle grandi occasioni composto da Matt Dillon, Uma Thurman,mdal compianto Bruno Ganz nei panni di un iconico Virgilio.



Captain Marvel - 26 giugno

L'atteso cinecomic racconta l'avventura di Carol Danvers, una donna mezza terrestre e mezza Kree i cui straordinari poteri le permettono di entrare nel gruppo degli Starforce e affiancare Ronan L'Accusatore nella secolare guerra agli Skrull, razza aliena nemica giurata dei Kree. Ma gli Skrull sono apparentemente diretti verso la Terra, il che porterà Captain Marvel a tornare sul suo pianeta d'origine.

Ci troviamo nel bel mezzo degli anni '90, Nick Fury è ancora un giovane agente segreto ben lontano dal diventare il leader dello S.H.I.E.L.D. che tutti noi conosciamo e, con Captain America ancora ibernato, Carol è l'unica vera supereroina in grado di proteggere il pianeta dai misteriosi piani degli alieni invasori.



Il Premio Oscar Brie Larson è protagonista del primo film del Marvel Cinematic Universe incentrato su un personaggio femminile, uscito a cavallo tra i due ultimi capitoli di Avengers e ambientato nel passato. Tra buddy movie e influenze fantascientifiche, Captain Marvel è un film equilibrato nelle sue varie anime, che difetta solo parzialmente in dinamiche action non sempre allo stato dell'arte. Un passaggio comunque fondamentale nella mitologia del franchise di origine fumettistica, ideale antipasto all'epica conclusione ancora oggi nelle sale.

Panoramica uscite

5 GIUGNO

Un uomo tranquillo: Il nuovo thriller di Hans Petter Molland con protagonisti Liam Neeson e Laura Dern.

Prospect: Dramma fantascientifico con protagonista Pedro Pascal.



6 GIUGNO

Remi: Adattamento cinematografico del romanzo Senza famiglia, già adattato in un anime degli anni '70.

Modalità aereo: Commedia di Fausto Brizzi con protagonisti Paolo Ruffini, Lillo e Violante Placido.

Parlami di te: Commedia francese con protagonista Fabrice Luchini.



11 GIUGNO

Il professore cambia scuola: Film francese d'ambientazione scolastica.

Josie: Thriller drammatico con protagonisti Sophie Turner e Dylan McDermott.

Summer: Biopic musicale sul cantante rock russo Viktor Coj.



12 GIUGNO

The Front Runner: Il vizio del potere: Jason Reitman torna al cinema impegnato con un dramma politico d'altri tempi ma anche molto attuale, su uno scandalo quasi dimenticato. Protagonista Hugh Jackman.



13 GIUGNO

The Lego Movie 2 - Una nuova avventura: Ritornano Emmet, Lucy, Batman e gli altri protagonisti-mattoncini LEGO in questa seconda avventura che amplifica il cuore pop del franchise.

La paranza dei bambini: Claudio Giovannesi porta sullo schermo la nuova gangster story di Roberto Saviano, questa volta ad altezza bambino.

Domani è un altro giorno: Remake di un film spagnolo-argentino con protagonisti Valerio Mastandrea e Marco Giallini.



19 GIUGNO

City of lies - L'ora della verità: Poliziesco con protagonisti Johnny Depp e Forest Whitaker.



20 GIUGNO

Un'avventura: Commedia musicale ispirata alle canzoni di Lucio Battisti.



26 GIUGNO

Cocaine - La vera storia di White Boy Rick: Il film di Yann Demange con Matthew McConaughey racconta il percorso criminale di un giovane spacciatore nella Detroit degli anni '80, denominato White Boy Rick.

C'era una volta il principe azzurro: Il Principe Azzurro, vittima di una maledizione da quando era un infante, deve trovare il vero amore prima del suo ventunesimo compleanno in questo film d'animazione.

The Guilty - Il colpevole: Un ufficiale di polizia addetto al centralino per le chiamate di emergenza si trova a rispondere alla richiesta d'aiuto di una donna rapita.

Ancora auguri per la tua morte: Nel sequel di Auguri per la tua morte l'horror ha ceduto il passo alla fantascienza.

Non sposate le mie figlie 2: Sequel della commedia "interrazziale" francese.



27 GIUGNO

Momenti di trascurabile felicità: Per le abbondanti centrifughe bevute, a Paolo vengono concessi altri 92 minuti di vita, trovandosi diviso tra momenti trascurabili e i ricordi più cari.

Gloria Bell: Auto-remake di Sebastian Lelio con protagonista Julianne Moore.

Diabolik sono io: Documentario sul celebre personaggio dei fumetti.

I bambini che inseguono le stelle: Il cult d'animazione del maestro giapponese Makoto Shinkai.