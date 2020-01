I migliori Blu-ray in uscita a febbraio 2020, da Joker a Ad Astra

Il film con il maggior numero di candidature, ben undici, alla prossima edizione dei premi Oscar arriva finalmente in home video: naturalmente stiamo parlando di Joker, geniale rilettura dell'iconico nemico di Batman operata da Todd Phillips. Ma questo febbraio è ricchissimo di uscite di peso, con titoli di qualità e spettacolari blockbuster per tutti i gusti: dal tecnologico Gemini Man di Ang Lee con un doppio Will Smith al sequel Maleficent 2 - La signora del male, dal torrido Le ragazze di Wall Street alla fantascienza spirituale di Ad Astra, la varietà è garantita. Tra le altre proposte segnaliamo le pellicole d'animazione Il piccolo Yeti, le nuove avventure de La famiglia Addams e Shaun vita da pecora: Farmageddon, il film della popolare serie tv Downton Abbey, il survival-movie con Mads Mikkelsen Arctic, il drammatico Grazie a Dio del maestro francese François Ozon e l'horror Scary stories to tell in the dark prodotto da Guillermo del Toro.



Joker - 6 febbraio

Arthur Fleck è un uomo che lotta per trovare la propria strada nella società fratturata di Gotham. Pagliaccio a noleggio di giorno, Arthur aspira a essere un comico da stand-up comedian di notte. Intrappolato in un'esistenza ciclica tra apatia e crudeltà, il nostro protagonista prende una decisione che provoca una serie di eventi che cambiano per sempre la sua vita e quella dei suoi concittadini, incluso anche un giovanissimo Bruce Wayne.



Vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia, il film di Todd Phillips (leggete qui la nostra recensione) offre una rilettura del tutto unica del popolare personaggio di casa DC Comics, in un'ottica autoriale capace di regalare grandi emozioni anche grazie alla magistrale performance del protagonista Joaquin Phoenix. Undici candidature ai prossimi Oscar per uno dei film più significativi dell'anno appena trascorso.



Gemini Man - 11 febbraio

Henry Brogen è un killer che ha deciso di abbandonare il lavoro e la vita violenta. Una sola missione lo separa dalla "pensione": eliminare un avversario che inspiegabilmente sembra anticipare ogni sua mossa e sfuggire a ogni attacco. Grazie al superiore Clay Varis, Brogen scopre che in realtà il suo nemico è una versione ringiovanita di sé stesso, creata 25 anni prima dai suoi stessi geni. Per eliminarlo dovrà combattere prima di tutto contro le proprie paure.



Un doppio Will Smith, quello attuale e una sua versione ringiovanita, in questo action sci-fi che ha suscitato reazioni contrastanti nella critica americana ma è stato discretamente apprezzato sulle nostre pagine. Un'odissea tecnologica che paga alcune falle narrative nella quale Ang Lee, da sempre regista pronto a spingersi oltre dal punto di vista dell'innovazione, scommette ancora una volta con il futuro del cinema.



Ad Astra - 12 febbraio

Roy McBride è un esperto astronauta che decide di imbarcarsi in una pericolosa missione nel freddo cosmo per attraversare tutto il Sistema Solare, nel doppio tentativo di trovare nuove risorse in grado di salvare l'umanità e rintracciare nel frattempo il padre scomparso, partito anni prima per una missione volta alla scoperta di vita extraterrestre. Scavando a fondo nel fallito tentativo del genitore, Roy scopre un segreto scioccante che mette a dura prova il suo coraggio e la sua tenacia.



L'ultimo film di James Gray (leggete qui la nostra recensione) con protagonista Brad Pitt è un'intensa epopea spaziale, che ci accompagna in un viaggio affascinante durante il quale il genere serve anche per parlare del rapporto padre/figlio in un'odissea drammatica e sci-fi. Un'opera intensa, straniante, che si prende i suoi tempi ed eleva lo spettacolo in suggestive scene madri, rilettura umanistica e psicologica di un filone che non smette mai di stupire nelle sue molteplici incarnazioni. Pitt è straordinario e Tommy Lee Jones, pur in un minutaggio ridotto, non è da meno per una visione che affascina seguendo la miglior tradizione della moderna sci-fi "impegnata".

Panoramica uscite

4 FEBBRAIO

Il mio profilo migliore: Commedia drammatica diretta da Safy Nebbou, con Juliette Binoche e François Civil.

Il piano di Maggie: Greta Gerwig firma una commedia sentimentale che brilla per vivacità, ritmo ed intelligenza.

Lucky: Il caratterista Harry Dean Stanton in una commedia amara, tenera e surreale sulla senilità e la vita. Debutto alla regia di John Carroll Lynch.

The Darkness: Una famiglia è vittima di fenomeni paranormali derivanti da una maledizione indiana nell'horror con Kevin Bacon diretto da Greg McLean.



5 FEBBRAIO

Jesus Rolls - Quintana è tornato: Lontanissimo dai fasti de Il Grande Lebowski, John Turturro confeziona uno strano ibrido tra remake e spin-off, con risultati tutt'altro che entusiasmanti.

Non succede... ma se succede: Seth Rogen e Charlize Theron sono i protagonisti assoluti di una commedia che non ti aspetti: dissacrante, divertente ed estremamente critica.



11 FEBBRAIO

Il piccolo Yeti: Nel nuovo film Dreamworks una ragazzina cinese trova un cucciolo di yeti e si imbarca in un'incredibile avventura per ricondurlo a casa tra i monti dell'Himalaya.

Downton Abbey - Il film: L'amato period-drama sbarca sul grande schermo.

Brave Ragazze: Film di Michela Andreozzi con Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D'Amico.



12 FEBBRAIO

Scary stories to tell in the dark: Guillermo del Toro produce un'avventura per ragazzi con marcate sfumature horror, che colpisce soprattutto per le cupe atmosfere.

Arctic: Mads Mikkelsen in un survival-movie tra i ghiacci.

Tutto il mio folle amore: Film di Gabriele Salvatores con Claudio Santamaria.

Maleficent - Signora del male: Angelina Jolie, Michelle Pfeiffer ed Elle Fanning sono le protagoniste del sequel fantastico firmato Disney.



13 FEBBRAIO

Shaun vita da pecora: Farmageddon - Il film: Tornano i ragazzi della Aardman Animations con un sequel di Vita da Pecora decisamente sopra le righe, coloratissimo e ricco di buone intenzioni.



19 FEBBRAIO

La famiglia Addams: Ritorna, in forma animata, la Famiglia Addams: chi saranno i veri mostri questa volta, loro o noi, sempre pronti a giudicarli?

Il giorno più bello del mondo: L'ultimo film di e con Alessandro Siani.



20 FEBBRAIO

Se mi vuoi bene: Commedia di Fausto Brizzi con Claudio Bisio.

Grazie a Dio: Film del regista francese Francois Ozon ispirato a una drammatica storia vera.

Gli uomini d'oro: Crime-noir con Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli.

Le ragazze di Wall Street: Lorene Scafaria firma un titolo brillante, diretto con stile ed energia, con un cast eccezionale guidato da una Jennifer Lopez mai così brava.