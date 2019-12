I migliori Blu-ray in uscita a dicembre 2019, da Il re leone a It 2

Non sapete cosa regalare ad amici e parenti per l'incombente Natale? La distribuzione home video nostrana vi viene in aiuto con l'uscita in DVD e Blu-ray di alcuni dei titoli che più hanno attirato i favori del grande pubblico durante questo 2019. I tre film più attesi sono indubbiamente il testosteronico Fast & Furious - Hobbs & Shaw, primo spin-off della popolare saga action-automobilistica, il live action in CG de Il re leone, che ripercorre l'amatissima storia del classico animato, e It - Capitolo 2 di Andy Muschietti, conclusione del dittico tratto dal romanzo di Stephen King.

Dicembre vede poi l'arrivo in formato domestico di altre produzioni degne di menzione come l'horror Crawl - Intrappolati, il coreano A taxi driver, l'intenso thriller spagnolo Il regno, il nuovo incubo gotico di Pupi Avati Il signor diavolo, l'ambiguo Serenity - L'isola dell'inganno e due apprezzate pellicole italiane come Martin Eden e 5 è il numero perfetto, per un mese ad alto tasso di spettacolo ed emozioni.



Fast & Furious - Hobbs & Shaw - 3 dicembre

Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, viene in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante e impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici devono unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.



Il primo spin-off della saga di Fast & Furious, grande successo di pubblico e record d'incassi, vede protagonisti i due muscolosi personaggi interpretati da Jason Statham e Dwayne Johnson, al centro di un action-movie senza mezze misure diretto dallo specialista David Leitch (John Wick, Atomica bionda). Nel cast anche Eiza González, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan e Joe Anoa'i.



Il re leone - 11 dicembre

Diretto da Jon Favreau, Il Re Leone si avvale di un'evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce le tecniche del cinema live action a immagini fotorealistiche generate al computer, per dare nuova vita all'intramontabile successo mondiale uscito nelle sale nel 1994.



In questo remake in CGI dal taglio fotorealistico, apprezzato con moderazione sulle nostre pagine (leggete qui la recensione), assisteremo nuovamente a una storia che ha accompagnato diverse generazioni di pubblico.

Vivremo incredibili avventure insieme a Simpa, Pumbaa e Timon, tragiche perdite e un profondo percorso di formazione, tra sortite musical e un'estetica magistrale che offre scorci appaganti e abbaglianti per resa visiva. Un'operazione forse non necessaria ma che sa come attirare il grande pubblico, come testimoniato dallo stratosferico incasso al botteghino worldwide, e che ora è pronta a risplendere anche nell'alta definizione casalinga.



It - Capitolo 2 - 19 dicembre

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti - giovani e adulti - con un ritorno a dove tutto ebbe inizio. Sequel del grande successo di critica e box office del primo adattamento per il grande schermo, sempre firmato da Muschietti, dell'osannato romanzo di Stephen King, capace di incassare oltre 700 milioni di dollari a livello globale.

Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, questo secondo capitolo riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent'anni dagli eventi del primo film.



Le versioni "invecchiate" dei protagonisti amati nel primo film possono contare su un cast delle grandi occasioni che comprende Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean, Isaiah Mustafa e, ovviamente, Bill Skarsgard. Un sequel più controverso che comunque non ha deluso le aspettative dal punto di vista degli incassi e che ora è pronto a terrorizzare, nuovamente, anche tra le mura domestiche.

Panoramica uscite

3 DICEMBRE

Crawl - Intrappolati: Un uragano, un'interminabile pioggia torrenziale, un branco di alligatori, in Crawl - Intrappolati c'è tutto l'occorrente per saltare dalla poltrona.

A taxi driver: Action drama coreano, osannato dalla critica, con protagonista la star Song Kang-ho.

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo: Diamantino è uno dei più grandi calciatori al mondo ma dopo aver sbagliato un rigore ai mondiali la sua vita cambia per sempre.

Gun - Arma micidiale: Rich, a capo di una gang criminale specializzata nella compravendita di armi, accoglie tra le sue fila l'ex-socio Angel, appena uscito di galera. Con 50 Cent e Val Kilmer.

The nest - Il nido: Horror italiano diretto da Robert De Feo.



4 DICEMBRE

The Deep: In questo film ispirato a una storia vera, il pescatore islandese Guôlaugur Friôþórsson è l'unico sopravvissuto di un naufragio nelle acque dell'Atlantico.

La rivincita delle sfigate: Commedia al femminile che segna l'esordio alla regia dell'attrice Olivia Wilde.

Il regno: Il vice segretario regionale di un partito politico, indagato per corruzione, rifiuta di essere usato come capro espiatorio e inizia un gioco pericoloso.



5 DICEMBRE

Il signor diavolo: Il nuovo horror gotico di Pupi Avati.



12 DICEMBRE

Serenity - L'isola dell'inganno: Matthew McConaughey è il capitano di una barca che vive su una piccola isola tropicale e riceve la visita dell'ex moglie, che gli propone un'offerta difficile da rifiutare.

Apocalypse Now - Final cut: L'ultima versione del capolavoro di Francis Ford Coppola.

Grandi bugie tra amici: Nove anni dopo le Piccole Bugie tra Amici sono diventate Grandi, così le responsabilità, le paure, la voglia di riscatto.

Teen spirit - A un passo dal sogno: il dramma musicale con Elle Fanning che strizza l'occhio soprattutto ai più giovani, sospesi fra il web e i talent show.

The quake - Il terremoto del secolo: Il geologo Kristian Eikjord, traumatizzato dagli eventi del recente passato, si trova a fare i conti con un devastante terremoto che sta per colpire Oslo. Sequel di The Wave.



18 DICEMBRE

Martin Eden: Pietro Marcello porta sul grande schermo, adattandolo molto liberamente, l'omonimo romanzo dello scrittore americano Jack London. Con Luca Marinelli.

5 è il numero perfetto: Nel noir partenopeo di Igort, Toni Servillo è un guappo in pensione in un film d'atmosfera post-Gomorra con tanti miti da elogiare, molta introspezione e una visione eccezionale.

Il mostro di St. Pauli: Fatih Akin dirige un film sul serial killer tedesco Fitz Honka.



19 DICEMBRE

Mio fratello rincorre i dinosauri: Adattamento del romanzo di Giacomo Mazzariol.

Diego Maradona: Documentario sull'amato/odiato campione argentino.