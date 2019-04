I migliori Blu-ray in uscita ad aprile 2019 da Aquaman a Spider-Man

Il mondo dei supereroi è pronto a dominare anche il mercato domestico di aprile, con l'arrivo in DVD e Blu-ray di due dei titoli che hanno maggiormente caratterizzato l'attenzione del grande pubblico negli ultimi mesi. Stiamo parlando del cinecomic di casa DC Aquaman, incentrato sull'atlantideo interpretato dall'erculeo Jason Momoa, e del celebrato Spider-Man: Un nuovo universo, vincitore del premio Oscar all'ultima edizione degli Academy Awards.

Ma i trenta giorni d'aprile sono ricchissimi di uscite, con altri grandi titoli per tutti i gusti. Dal Suspiria di Luca Guadagnino all'atteso Il ritorno di Mary Poppins, passando per lo spin-off dei Transformers Bumblebee all'action/sci-fi Upgrade.

Spider-Man: Un nuovo universo - 10 aprile

Spider-Man: Un Nuovo Universo segue le vicende del teenager di Brooklyn Miles Morales e le infinite possibilità dello Spider-Verso, nel quale esistono più versioni di Spider-Man. Nel film, l'universo dell'uomo ragno viene raccontato con uno stile visivo molto particolare, e nel corso della storia vedremo moltissimi personaggi Marvel, incluso Peter Parker, qui adulto nel ruolo di mentore di Miles. La pellicola dedicata all'amichevole arrampicamuri di quartiere, vincitrice del premio Oscar e del Golden Globe come miglior film d'animazione, è capace di mandare in visibilio non solo gli appassionati dell'iconico personaggio Marvel, ma anche i neofiti grazie ad una messa in scena moderna e avveniristica che segna nuove vette artistiche e tecnologiche.

Il film è diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, e sceneggiato dagli "specialisti" Phil Lord e Chris Miller, e nel cast vocale originale può contare su doppiatori d'eccezione come Nicolas Cage (nel ruolo di Spider-Man Noir), Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Jake Johnson e Liev Schreiber.

Il ritorno di Mary Poppins - 17 aprile

La magica tata Mary Poppins torna dagli adulti Jane e Michael, quest'ultimo ancora residente al 17 di viale dei Ciliegi insieme ai tre figli, Annabel, John e George, oltre alla governante, Ellen.

In seguito a una perdita personale di Michael, Mary Poppins si riunisce al lampionaio Jack e alla cugina Topsy. Nella Londra degli anni '30 ha luogo questo sequel di uno dei classici Disney per eccellenza, con Emily Blunt (perfetta nella parte) a vestire gli iconici panni che furono di Julie Andrews. Nel (super)cast anche Meryl Streep, Colin Firth, Angela Lansbury e Dick Van Dyke, per un nuovo inizio che guarda all'originale con rispetto e nostalgia.

Aquaman - 30 aprile

Il film affronta le origini dell'umano-atlantideo Aquaman e mostra un viaggio che gli farà scoprire la sua vera identità, in attesa di sapere se sarà in grado di diventare ciò per cui è nato. Jason Momoa torna nel ruolo di Arthur Curry, già interpretato nel corale Justice League (2017), in questo stand-alone diretto da James Wan, che vede nel nutrito cast anche Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Temuera Morrison, Yahya Abudl-Mateen II, Dolph Lundgren, Ludi Lin, Micheal Beach e Nicole Kidman.

Un cinecomic ricco di sorprese capace di intrattenere per due ore e mezza grazie a uno stile leggero, avventuroso, e alla maestosità degli effetti speciali e della suggestiva ambientazione. E con un grande successo di pubblico che ha aperto le porte ad ulteriori tasselli di questa mitologia fumettistica subacquea, con il sequel già annunciato e previsto per il 2022.

Panoramica uscite

3 APRILE

7 uomini a mollo: Commedia francese con protagonisti Mathieu Amalric e Guillaume Canet.

Oro - La città perduta: Dramma avventuroso su un gruppo di conquistadores spagnoli.

In darkness - Nell'oscurità: Thriller con protagoniste Natalie Dormer ed Emily Ratajkowski.

In guerra: Dramma "proletario" con protagonista Vincent Lindon.

A quiet passion: Biopic sulla poetessa Emily Dickinson, qui interpretata da Cynthia Nixon.

La donna elettrica: Thriller ambientalista islandese.

La ragazza dei tulipani: Dramma in costume con protagonisti Alicia Vikander e Christoph Waltz.

La stanza delle meraviglie: Il regista di Carol dirige un film tratto dall'omonimo romanzo di Brian Selznick, già autore del libro che ha ispirato Hugo Cabret.

Vacancy 2 - L'inizio: Sequel del thriller/horror del 2007.



4 APRILE

La casa delle bambole - Ghostland: Pascal Laugier torna a dirigere un horror dal sapore particolare, non pienamente originale ma con degli spunti meritevoli di nota.

Opera senza autore: Intenso thriller drammatico di oltre tre ore diretto da Florian Henckel von Donnersmarck.

Ben is back: Film drammatico con Julia Roberts e Lucas Hedges nei panni di una madre e suo figlio.

Capri - Revolution: Il film di Mario Martone candidato a 12 David di Donatello.

Un affare di famiglia: Il dramma del regista nipponico Hirokazu Kore-Eda candidato all'Oscar.

Rebel in the Rye: La vita dello scrittore americano J.D. Salinger.



10 APRILE

Upgrade: In un prossimo futuro un uomo si fa impiantare un moderno microchip, influente sulle capacità fisiche e mentali, per vendicare la morte della moglie.



11 APRILE

Old man & the gun: Robert Redford interpreta alla perfezione il rapinatore di banche Forrest Tucker.

Hangman - Il gioco dell'impiccato: Thriller/mystery con protagonisti Al Pacino, Karl Urban e Brittany Snow.

Lukas: Action-drama con protagonista Jean-Claude Van Damme.



16 APRILE

Il carillon: Thriller horror italiano diretto da John Real.

Blood fest: Commedia horror ambientata in un festival di titoli a tema.

Il gioco delle coppie: Raffinata commedia drammatica del maestro francese Olivier Assayas.



17 APRILE

Cimitero vivente: Dal romanzo di Stephen King. Un medico si trasferisce con la famiglia in una nuova casa situata nei pressi di un antico cimitero indiano, sul quale aleggiano inquietanti leggende.

Caccia al 12° uomo: Thriller bellico con protagonisti Thomas Gullestad e Jonathan Rhys Meyers.

Bumblebee: Lo spin-off di Christina Hodson e Travis Knight spinge sul cuore e l'intimità della storia, distaccandosi nettamente dal cinema di Michael Bay.

Una notte di 12 anni: Gli oltre 4.000 giorni di detenzione vissuti da tre prigionieri politici durante il periodo della dittatura in Uruguay.

Suspiria: A quarant'anni di distanza dal Suspiria originale, Luca Guadagnino ne reinventa il mito costruendo un film "nuovo" in ogni sua parte.



18 APRILE

Cold war: Il nuovo, grandioso film di Pawel Pawlikowski, con protagonisti Joanna Kulig e Tomasz Kot.

Il testimone invisibile: Thriller con protagonista Riccardo Scamarcio, remake dello spagnolo Contrattempo.

Angel face: Film drammatico con Marion Cotillard.

Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità: Willem Dafoe interpreta il leggendario pittore olandese Vincent Van Gogh nel nuovo film del regista Julian Schnabel.

Moschettieri del re: La penultima missione: Ispirato dal classico di Dumas, il nuovo film di Giovanni Veronesi con protagonisti Pierfrancesco Favino, Valerio Mastrandea, Sergio Rubini e Rocco Papaleo.

Amici come prima: Cinepanettone che segna il ritorno della coppia Massimo Boldi - Christian De Sica.



24 APRILE

Mirai: Mamoru Hosoda, già regista di capolavori dell'animazione giapponese come Wolf's Children e The Boy and The Beast, firma una nuova opera cinematografica.

Vice - L'uomo nell'ombra: Christian Bale è Dick Cheney nel biopic diretto dal premio Oscar Adam McKay.

Hurricane: Action-drama d'ambientazione bellica con Iwan Rheon e Milo Gibson.

La notte ha divorato il mondo: Zombie-movie ambientato a Parigi.



30 APRILE

La befana vien di notte: Paola Cortellesi è la befana nel film di Michele Soavi.

Rabbia furiosa - Er Canaro: La vicenda del Canaro, già alla base di Dogman, nella versione di Sergio Stivaletti.

Non ci resta che il crimine: La nuova pellicola di Massimiliano Bruno che mescola i generi e viaggia nel tempo con un cast in ottima forma.

Nelle tue mani: La storia di un giovane pianista, con protagonisti Kristin Scott Thomas e Lambert Wilson.