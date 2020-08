I migliori Blu-ray in uscita ad agosto 2020, da Emma a The Hunt

Il periodo di ferragosto segna anche la scena home video nostrana, con una netta diminuzione rispetto ad altri mesi di uscite di peso per il mercato casalingo. Ciò nonostante nelle prossime settimane ci attendono titoli di tutto rispetto, come quelli che vanno a comporre la nostra eterogenea top 3: sono il raffinato adattamento da Jane Austen Emma, con protagonista una deliziosa Anya Taylor-Joy, l'incalzante thriller/horror The Hunt scritto da Damon Lindelof e l'ultima follia di Harmony Korine, ossia Beach Bum - Una vita in fumo con Matthew McConaughey. La varietà non manca nemmeno nel resto delle proposte, che trovate al solito nella consueta panoramica.



Emma - 6 agosto

Una nuova e deliziosa trasposizione dell'amato classico di Jane Austen, Emma è una brillante commedia sul trovare la dolce metà e guadagnarsi il proprio lieto fine.

Bella, intelligente e privilegiata, Emma Woodhouse è un'insaziabile "ape regina" senza alcun rivale nella sua tranquilla cittadina inglese. In questa scintillante satira delle classi sociali, Emma dovrà farsi strada fra diverse sfide da adulta, pericolosi equivoci e romantici passi falsi per accorgersi che l'amore era lì fin dall'inizio.



Raffinato adattamento, da gustare possibilmente in lingua originale, dell'iconico romanzo della famosa scrittrice inglese, Emma è un'amabile ronde sentimentale messa in scena con uno stile frizzante e incontenibile.

Il cast segue alla lettera il setting, con Anya Taylor-Joy magnifica nelle eleganti vesti di una protagonista fuori da ogni canone del tempo.



The Hunt - 6 agosto

Dodici sconosciuti si risvegliano improvvisamente in una radura: non sanno dove sono, non sanno come sono arrivati in quel posto, e dopo essersi liberati dalla cinghia che teneva chiusa loro la bocca e aver trovato una cassa piena d'armi devono difendersi dagli spari che provengono dal bosco.

Buona parte di loro muore subito, mentre altri, tra cui l'ex soldatessa Crystal, riescono a sopravvivere e si mettono in fuga. Chi sono le persone rapite e trasformate nelle prede di una caccia insensata? E chi sono i cacciatori?



Un thriller dalle contaminazioni horror e distopiche, che riflette con sagacia sui tempi che stiamo vivendo e offre una notevole cura nella caratterizzazione di storia e personaggi, dalle marcate - e immediate - connotazioni metaforiche.

Nelle vesti di sceneggiatore Damon Lindelof firma una caccia all'uomo senza esclusione di colpi, che si svela progressivamente nelle sue dinamiche base e si affida con furbizia a grintosi e graffianti istinti di genere che sfociano in molteplici occasioni nel black humour.



Beach Bum - Una vita in fumo - 12 agosto

Il poeta Moondog vive come un naufrago urbano a Key West. Alcol, sesso, droga sono le sue uniche priorità assieme alla lettura di vecchie poesie.

Da Miami arriva però una telefonata con cui la ricca moglie Minnie lo richiama all'ovile per presenziare al matrimonio della figlia Heather. Moondog torna quindi alla civiltà, pur senza cambiare abitudini.



Accolto in maniera divisiva dalla critica d'Oltreoceano, la nuova follia filmica di Harmony Korine è un viaggio psichedelico senza freni, a tratti apparentemente vacuo ma ricco di un'energia incontenibile che trova adesione totale dalla stravagante performance di un Matthew McConaughey irresistibile. E con un cast di comprimari d'eccellenza: Snoop Dogg, Isla Fisher, Zac Efron, Martin Lawrence e Jonah Hill.



Panoramica uscite

5 AGOSTO

Kill Zone - Paradox: Tony Jaa torna nel nuovo capitolo della saga action di Kill Zone.

Alice e il sindaco: Raffinata commedia drammatica con Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier.

Doppia pelle: Jean Dujardin e Adèle Haenel nel nuovo, folle, film di Quentin Dupieux.

Doppia colpa: Thriller mystery con protagonisti Odeya Rush, Pierce Brosnan e Guy Pearce.

Red Snake: Dramma bellico in ottica femminile, visto attraverso gli occhi delle combattenti curde.



6 AGOSTO

Last Christmas: Paul Feig confeziona una commedia sentimentale estremamente classica e con pochi guizzi stilistici, passatempo di Natale senza impegno. Con Emilia Clarke.

Georgetown: L'esordio dietro la macchina da presa di Christoph Waltz.

Harriet: Film biografico su Harriet Tubman, schiava liberata che ha combattuto per l'abolizione della schiavitù.



12 AGOSTO

Operazione Hummingbird: Thriller drammatico con Jesse Eisenberg e Alexander Skarsgard.



27 AGOSTO

La Dea Fortuna: Il nuovo film di Ferzan Ozpetek.

Dopo il matrimonio: Bart Freundlich riprende un film del 2006 di Susanne Bier per ambientarlo negli USA, una storia di madri, segreti e malattie.

Scarpette rosse e i sette nani: Rivisitazione animata della fiaba di Biancaneve.

Lukas: Action-drama con protagonista Jean-Claude Van Damme.

Looking Glass: Nel mystery-thriller diretto da Tim Hunter, Nicolas Cage prende in gestione un motel nel quale si nascondono inquietanti segreti.