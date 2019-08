I migliori Blu-ray in uscita ad agosto 2019, da John Wick 3 a Shazam!

Supereroi molti diversi tra loro, dal taglio dark/horror o dal carattere comico, graditi ritorni di moderni action-hero e recuperi doverosi di cult di qualche anno fa, anch'essi tratti da noti fumetti. Il mercato home video di agosto vede l'uscita di titoli molto attesi dal grande pubblico come il controverso reboot di Hellboy con protagonista David Harbour, il ritorno di Keanu Reeves nel divertente John Wick 3: Parabellum e le folli avventure supereroistiche di Shazam!.

Tra gli altri film a fare la loro comparsa in DVD o Blu-ray segnaliamo anche, a lungo atteso, Dredd - Il giudice dell'apocalisse, il western d'autore I fratelli Sisters, gli horror La Llorona - Le lacrime del male e Zombie contro zombie, il fantastico Border: Creature di confine e l'intenso I figli del fiume giallo, per trentun giorni in grado di offrire una buona varietà di proposte.



Hellboy - 1 agosto

Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai, nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati. Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un'antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l'umanità. Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo.



Dopo l'osannato dittico diretto da Guillermo Del Toro, l'iconico personaggio Dark Horse è al centro di questo reboot che vede salire in cabina di regia l'esperto Neil Marshall, autore di cult horror come The Descent, e il David Harbour di Stranger Things sostituire Ron Perlman nel ruolo di protagonista. Per un cinecomic che, pur più maturo e dark del predecessore, non ha entusiasmato né il pubblico che critica.



John Wick 3: Parabellum - 29 agosto

John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell'Hotel Continental gli ha concesso un'ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente "scomunicato". John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via d'uscita da New York City.



Dopo il successo planetario dei primi due film, la saga di John Wick torna con un terzo adrenalinico capitolo: John Wick 3 - Parabellum. Keanu Reeves veste ancora i panni del più temuto, abile e spietato killer del grande schermo che, questa volta, con una taglia milionaria sulla sua testa, dovrà difendersi da un esercito di assassini pronti a eliminarlo. Al suo fianco una misteriosa Halle Berry e, tra gli altri, Angelica Huston, Lawrence Fishburne e Ian McShane. Dirige Chad Stahelski.



Shazam! - 29 agosto

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, questo avviene urlando una sola parola - Shazam! - con la quale a soli 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam, per gentile concessione di un antico mago.

Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi! Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.



Un cinecomic che punta le proprie carte su una spinta comicità, questo dedicato allo stravagante supereroe di casa DC, interpretato con il giusto piglio slapstick da Zachary Levi, per una serata spensierata a base di un intrattenimento senza troppi pensieri.

Panoramica uscite

1 AGOSTO

Peterloo : Il nuovo film scritto e diretto dall'acclamato regista britannico Mike Leigh.

Final score: Action movie con Dave Bautista e Pierce Brosnan.



7 AGOSTO

Dilili a Parigi: Raffinato film d'animazione francese diretto da Michel Ocelot.

Prospect: Film di fantascienza con Sophie Thatcher e Pedro Pascal.



8 AGOSTO

Sharon Tate - Tra incubo e realtà: Hillary Duff in un thriller ispirato al tragico caso di cronaca che coinvolse la compagna di Polanski.

Backtrace: Poliziesco con Sylvester Stallone e Matthew Modine.

Instant Death: Action movie con Lou Ferrigno.

Escape Room - The Game: Horror con protagonisti Skeet Ulrich e Sean Young.



22 AGOSTO

Il campione: Commedia a sfondo calcistico con Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano.

L'uomo fedele: Commedia romantica con Louis Garrel e Laetitia Casta.

Il grande spirito: Visionaria commedia con Sergio Rubini e Rocco Papaleo.

La conseguenza: Melodramma bellico con Alexander Skarsgard e Keira Knightley.



28 AGOSTO

Attacco a Mumbai - Una vera storia di coraggio: Thriller ispirato a una drammatica storia vera.

Oro Verde - C'era una volta in Colombia: Film diretto dai registi colombiani Ciro Guerra e Cristina Gallego.

Boy Erased - Vite cancellate: Si può guarire dall'omosessualità? Ma soprattutto: è davvero una malattia? Viaggio all'inferno e ritorno con Joel Edgerton alla regia.

Bentornato Presidente: Sequel della commedia satirica con Claudio Bisio.

La Llorona - Le lacrime del male: Raymond Cruz deve vedersela con una dama in bianco che vuole dei nuovi figli...

Wonder Park: La piccola June deve salvare il parco creato dalla sua fantasia insieme all'amata madre, ora gravemente malata e lontano da casa.

I fratelli Sisters: Jacques Audiard firma il suo primo film americano cimentandosi con la mitologia del western e dirigendo due grandi attori in splendida forma, Joaquin Phoenix e John C. Reilly.

Dredd - Il giudice dell'apocalisse: Il giudice di Karl Urban arriva finalmente anche in Italia in un adattamento mozzafiato.



29 AGOSTO

I figli del fiume giallo: L'ultimo capolavoro del maestro cinese Jia Zhangke.

Non sono un assassino: Thriller con Riccardo Scamarcio.

Zombie contro zombie: Costato appena 20.000 dollari, un mockumentary giapponese tra horror, commedia e metacinema da incorniciare.

Border: Creature di confine: Da un racconto di John Ajvide Lindqvist, un film strambo e toccante, vincitore del premio principale nella sezione Un Certain Regard a Cannes.