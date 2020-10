I migliori Blu-ray di ottobre 2020, da Mademoiselle a Weathering With You

Lussuriosi e violenti thriller in costume, divertenti shark-movie e moderni capolavori del cinema d'animazione. Il mercato home video di ottobre non offre molto a livello di quantità, con poche uscite di peso, ma ci regala almeno due titoli imperdibili che per diversi motivi il pubblico, cinefilo e non, attendeva da tempo. Stiamo parlando del Mademoiselle di Park Chan-wook, uscito in Italia in sala con diversi anni di ritardo e ora fruibile anche tra le quattro mura domestiche, e del più recente Weathering with you del maestro Makoto Shinkai. La nostra top 3 è completata dal godibile 47 metri: Uncaged, sequel in cui un nuovo gruppo di protagoniste si trova ad affrontare squali affamati. Trovate il resto delle proposte nella consueta panoramica a fine articolo.



Mademoiselle - 6 ottobre

La vicenda del film è ambientata nella Corea degli anni '30, nel periodo dell'occupazione nipponica.

La protagonista è la giovane Sookee, la quale viene assunta come ancella di un'ereditiera giapponese che si trova in una grande villa di campagna dove vive con l'autoritario zio, proprietario della tenuta.

La ragazza nasconde però diversi segreti, primo su tutti quello di essere una borseggiatrice ingaggiata da un truffatore che si fa passare per un nobile giapponese.



Arriva anche sul mercato domestico il torbido drama-thriller in costume firmato dal maestro Park Chan-Wook, autore dell'acclamata Trilogia della vendetta (Mr. Vendetta, Oldboy, Lady Vendetta).

Erotismo e violenza (fisica e psicologica) per un'opera affascinante e magnetica, che offre colpi di scena in serie e intesse un'atmosfera straziante, costantemente sospesa tra tensione di genere e un raffinato scavo psicologico nella mente dei protagonisti. Un film non adatto al pubblico facilmente impressionabile ma di assoluto valore per quello cinefilo.



47 metri: Uncaged - 6 ottobre

Mia e Sasha, sorelle in età adolescenziale, si sono da poco trasferite in una nuova scuola.

Dopo un incidente nell'istituto, il padre Grant - studioso di squali bianchi - decide di organizzare un viaggio nello Yucatan alla scoperta di questi affascinanti predatori marini, nella speranza che le figlie rinsaldino il loro legame.

Giunti in loco, Mia scopre che anche alcune compagne prenderanno parte al tour, ma le cose si mettono per il verso sbagliato quando le ragazze scelgono di immergersi nella Laguna Segreta, dove sono sepolte antiche rovine risalenti al periodo Maya. Le Nostre rimangono intrappolate all'interno di queste caverne e dovranno vedersela proprio con affamati squali bianchi in una disperata lotta per la sopravvivenza.



Il regista Johannes Roberts torna per dirigere questo sequel - legato solo a livello tematico - dello shark-movie che tanta fortuna gli ha dato solo poco tempo prima.

47 metri: Uncaged cerca di rinvigorire la formula dell'originale, spostando l'ambientazione da chiusa ad "aperta", è però sparito l'effetto sorpresa, nonostante le virate su dinamiche da slasher offrano una maggior dose di divertimento emoglobinico.

Un cinema di serie B sano, lontano dalla perfezione e dalle atmosfere più drammatiche e ansiogene del predecessore ma in grado di intrattenere senza troppi problemi il relativo pubblico di appassionati.



Weathering with you - 29 ottobre

Hodaka, durante l'estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota isola per rifugiarsi a Tokyo. Qui si ritroverà ben presto ad affrontare i propri limiti.

L'incontro con Hina, una ragazza brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane possiede un'abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far risplendere il sole.

Insieme i due giovani scopriranno di più sul significato dell'amicizia e dell'amore, in un viaggio indimenticabile dal quale potrebbe dipendere il destino del Giappone.



Dopo lo straordinario successo di Your Name. (2016), il maestro dell'animazione Makoto Shinkai firma un'altra opera dallo sguardo magico, simile per certi versi al suo predecessore ma comunque originale nel raccontarci una nuova, platonica, love-story adolescenziale in un contesto fantastico.

Magistralmente "messo in scena", con una cura cristallina per l'immagine e i colori nonché per il character design dei protagonisti, Weathering with you emoziona e commuove con slanci potenti e suggestivi, con le scene madri accompagnate ancora una volta da un'azzeccata componente musicale.



Panoramica uscite

1 OTTOBRE

El Chicano: Revenge-movie con protagonista Raul Castillo.

The Last Man: Film di fantascienza con protagonisti Hayden Christensen e Harvey Keitel.

Gli anni più belli: Gabriele Muccino ci parla dell'Italia di oggi con una grande storia capace di raccontare un'intera generazione.



6 OTTOBRE

In viaggio verso un sogno - The peanut butter falcon: Atipico road-movie con protagonisti Shia LaBeouf e Dakota Johnson.



7 OTTOBRE

Triple Threat - Tripla minaccia: Un action movie che mette insieme un cast popolato da star del filone e si rivela un solido e avvincente intrattenimento a tema.

Nel nome della terra: Film drammatico diretto da Edouard Bergeon con protagonisti Guillaume Canet e Veerle Baetens.

Gamberetti per tutti: Film drammatico diretto da Cédric Le Gallo e Maxime Govare con protagonisti Nicolas Gob e Alban Lenoir.



14 OTTOBRE

The toybox: Horror diretto da Tom Nagel con protagoniste Denise Richards e Mischa Barton.

Robert the Bruce - Guerriero e re: Film storico sul re scozzese con protagonisti Jared Harris e Angus MacFadyen.

Radioactive: Biopic diretto da Marjane Satrapi dove Rosamund Pike interpreta Marie Curie.



20 OTTOBRE

The Iced Hunter: Horror sci-fi di produzione italiana diretto da Davide Cancila con protagonisti Ivan King e Alex Lucchesi.

Letizia Battaglia - Shooting the mafia: Documentario sulla celebre fotografa.

The Poison Rose - La rosa velenosa: Thriller diretto da George Gallo con protagonisti John Travolta e Morgan Freeman.



21 OTTOBRE

3022: Film di fantascienza diretto da John Suits con protagonisti Omar Epps e Kate Walsh.

Inheritance: Thriller diretto da Vaughn Stein con protagonisti Lily Collins e Simon Pegg.

Il massacro di Amityville: Horror diretto da Daniel Farrands con protagonisti John Robinson e Chelsea Ricketts.

L'assistente della star: Commedia diretta da Nisha Ganatra con protagoniste Dakota Johnson e Tracee Ellis Ross.

The Grudge: Nicolas Pesce ha deciso, supportato da Sam Raimi, di rebootare un cult J-Horror come Ju-On: The Grudge, con risultati discutibili.



29 OTTOBRE

Lupin III - The First: Il leggendario personaggio creato da Monkey Punch per la prima volta in assoluto in 3DCG.

La partita: Film sul calcio di periferia con Francesco Pannofino.