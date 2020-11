I migliori Blu-ray di novembre 2020, da High Life a Gundala

Cinecomic esotici, fantascienza d'autore e thriller esistenziali sono al centro della nostra top 3 relativa alle uscite di novembre per il mercato home video. I titoli scelti in evidenza sono l'indonesiano Gundala - Il figlio del lampo, primo esponente di un universo condiviso indigeno, l'intenso High Life diretto da Claire Denis e con protagonista Robert Pattinson e di Galveston, "western" moderno tratto dal romanzo di Nic Pizzolatto, apprezzato autore della serie cult True Detective. Il resto delle proposte, che trovate come consuetudine nella panoramica completa, ci offre alcuni inediti interessanti e molti titoli di genere, nell'attesa che l'ultimo mese dell'anno ci regali uscite di maggior peso.



Gundala - Il figlio del lampo - 4 novembre

Sancaka è solo un bambino quando assiste all'uccisione del padre durante una delle tante proteste degli operai nei confronti di padroni corrotti. Abbandonato anche dalla madre, Sancaka rimane solo al mondo e deve imparare a sopravvivere nelle strade prima che sia troppo tardi.

Allenato da un ragazzino poco più grande di lui, il piccolo diventa esperto nelle arti marziali e una volta cresciuto viene a patti con il proprio, atavico, terrore per i fulmini, finendo per acquisire proprio tramite esso degli straordinari poteri.

Decide così di mettere le sue incredibili abilità a difesa dei più deboli, all'interno di una società corrotta dove il crudele gangster Pengkor tiranneggia la popolazione.



Cinecomic indonesiano, primo esponente di un potenziale nuovo universo fumettistico/cinematografico indigeno.

Il personaggio di Gundala, una specie di Batman proletario, rivive su grande schermo - dopo una prima apparizione negli anni '80 - grazie alle mani del regista e sceneggiatore Joko Anwar, abile nel gestire una messa in scena dove le arti marziali giocano un ruolo determinante nelle dinamiche action, anche per coprire effetti speciali appena discreti.

Il risultato è un godibile intrattenimento di genere ricco di potenzialità e intelligentemente contestualizzato a un'epoca senza tempo ma aperta a sguazzi critici contro l'odierna politica nazionale del Paese asiatico.



High Life - 25 novembre

Una nave spaziale è alla deriva oltre il sistema solare. Monte e la figlia, Willow, vivono insieme a bordo del veicolo in completo isolamento dopo essere sopravvissuti a una spedizione di detenuti condannati all'ergastolo verso un buco nero.

Immersi nel vuoto affrontano insieme il loro avvenire cercando di sopravvivere in una dimensione dove il tempo e lo spazio cessano di esistere.



Uno straordinario Robert Pattinson, nell'ennesima grande performance della carriera recente, è al centro di un film pregno di un'atmosfera strisciante e pulsante di emozioni trattenute, pronte a deflagrare in scene chiave di cieca violenza. Claire Denis si cimenta con la fantascienza per raccontare altro, mettendo in scena un'affascinante e tetra fiera degli orrori per riflettere su temi contemporanei.

Tra rimandi a classici più o meno recenti del filone come Interstellar (2014) e Solaris (1972), il film sa come e dove colpire, prendendosi i propri tempi per trascinare lo spettatore in uno psicologico viaggio all'inferno dove l'umanità può e deve ancora esistere, nonostante tutto.



Galveston - 25 novembre

Roy Cady, pregiudicato, lavora come "persuasore" per un mafioso di New Orleans.

Il giorno in cui gli viene diagnosticata una malattia incurabile scampa a un tentativo di omicidio fuggendo insieme a una sconosciuta, giovanissima prostituta, i cui segreti costituiscono una minaccia per la loro sopravvivenza. Ritrovandosi a proteggere la ragazza e una bambina di tre anni, dovrà compiere scelte difficili e tragiche le cui conseguenze si faranno sentire ancora dopo vent'anni.



Galveston di Nick Pizzolatto è una fiaba nerissima che racconta di personaggi alla deriva verso destini inesorabili tra Louisiana e Texas. Una storia di gente che a costo di sforzi terribili cerca di uscire dalla propria solitudine disperata. Pizzolatto ci porta dentro un universo ferocissimo e al contempo profondamente umano, dove l'eterna lotta tra il bene e il male trova uno scenario perfetto, in un paesaggio grandioso e squallido, fatto di paludi e raffinerie, di motel e oceano.



Panoramica uscite

3 NOVEMBRE

L'amore a domicilio: Commedia romantica diretta da Emiliano Corapi con protagonisti Miriam Leone e Simone Liberati.

Andron - The Black Labyrinth: Film di fantascienza di produzione italiana diretto da Francesco Cinquemani.

Almost Dead: Una donna si sveglia priva di memoria e bloccata in una macchina nel bosco durante un'epidemia globale in Almost Dead, zombie-movie di Giorgio Bruno.



4 NOVEMBRE

Mission Mars: Film di fantascienza russo diretto da Alexander Kulikov e Mikhail Raskhodnikov.

Una intima convinzione: Film drammatico diretto da Antoine Raimbault con protagonisti Marina Foïs e Olivier Gourmet.

1941 - Fuga da Leningrado: Film di guerra di produzione russa diretto da Aleksey Kozlov.

Le ragazze del Pandora's Box: Commedia diretta da Thom Fitzgerald con protagoniste Jacki Weaver e Lucy Liu.



11 NOVEMBRE

Gioventù perduta: Poliziesco diretto da John Swab con protagonisti Ron Perlman e Michael Pitt.

Crown Vic: Poliziesco diretto da Joel Souza con protagonista Thomas Jane.

10 Minutes Gone: Thriller diretto da Brian A Miller con protagonisti Bruce Willis e Michael Chiklis.

La fiaba infinita: Film d'animazione di produzione messicana.

Volevo nascondermi: Elio Germano diventa il pittore Antonio Ligabue nel nuovo film di Giorgio Diritti, opera di gran poesia in concorso alla Berlinale 2020.

Mi chiamo Francesco Totti: Documentario realizzato da Alex Infascelli sul popolare calciatore.

Il re di Staten Island: Il nuovo film diretto da Judd Apatow con protagonista Pete Davidson.



17 NOVEMBRE

Shiraz - La città delle rose: Thriller diretto da Wayne Blair con protagonisti Salma Hayek e Adrien Brody.

Psychomentary: Horror diretto da Luna Gualano con protagonisti Gianluca D'Ercole e Emiliano Rubbi.

La Gomera - L'isola dei fischi: Thriller/noir ambientato su un'isola del tutto particolare.

Gli anni amari: Film drammatico diretto da Andrea Adriatico con protagonisti Nicola Di Benedetto e Sandra Ceccarelli.

La vacanza: Film drammatico diretto da Enrico Iannaccone con protagonisti Antonio Folletto e Catherine Spaak.

Gauguin: Vincent Cassel rende vivo il suo Gauguin, per un biopic estremamente classico che racconta la vita del pittore a Tahiti.

Effetto domino: Film drammatico diretto da Alessandro Rossetto con protagonisti Diego Ribon e Mirko Artuso.



18 NOVEMBRE

Centigrade: Survival movie ambientato durante una tempesta di neve.

Frontiere selvagge: Film storico in costume diretto da Igor Zaytsev.

Official secrets: Thriller diretto da Gavin Hood con protagonisti Keira Knightley, Matthew Goode, Ralph Fiennes e Matt Smith.

Cosa mi lasci di te: Dramma romantico con protagonisti K.J. Apa e Britt Robertson.



19 NOVEMBRE

The Tunnel - Trappola nel buio: Disaster-movie di produzione norvegese.

The Boy II - La maledizione di Brahms: Sequel dell'horror sul bambolotto posseduto.

Tigers are not afraid: Horror messicano diretto da Issa López con protagonisti Paola Lara e Juan Ramón López.

Invasion: Film di fantascienza russo su un'invasione aliena diretto da Fyodor Bondarchuk.

Arctic - Un'avventura glaciale: Film d'animazione su un gruppo di coraggiosi animali.



25 NOVEMBRE

Siberia: Il nuovo film di Abel Ferrara con protagonista Willem Dafoe.



26 NOVEMBRE

Il varco: Film d'ambientazione bellica diretto da Federico Ferrone.

Tokyo Ghoul 'S': Live action tratto dal popolare manga.