I migliori Blu-ray di marzo 2021, da The Gentlemen a Soul

Il mercato home-video di marzo è pronto a garantire notevoli dosi di emozioni e spettacolo, con l'uscita in DVD e Blu-ray di titoli più o meno recenti che hanno già infiammato nelle scorse settimane il mondo dello streaming. La nostra top 3 è caratterizzata proprio da titoli usciti direttamente sul web, ossia l'adrenalinico action-movie firmato da Luc Besson Anna, l'irresistibile gangster-movie The Gentlemen a opera di un Guy Ritchie tornato in forma smagliante e Soul, ultima - memorabile - fatica della Pixar.

Ma il terzo mese dell'anno propone molte novità interessanti, che trovate al completo nella nostra consueta panoramica: tra queste segnaliamo L'ultimo Yakuza, nuovo film del regista di culto Takashi Miike, l'apprezzato I predatori - opera prima del figlio d'arte Pietro Castellitto - e l'attesissima edizione a marchio Titans of Cult del Batman di Tim Burton.



Anna - 3 marzo

La bella Anna, ragazza di origini russe, è caduta nell'inferno della tossicodipendenza. Una sera viene reclutata da Alex, un ufficiale del KGB, che le propone di lavorare per l'agenzia per un periodo di cinque anni, dopo il quale sarà libera di ritirarsi a vita privata.

Sotto la supervisione di Olga, la protagonista diventa in breve tempo una delle migliori assassine dell'organizzazione, in grado di eliminare anche gli obiettivi considerati più ostici. La sua doppia vita da modella e la relazione con una collega conosciuta in passerella le permettono di mantenere il giusto anonimato.

Ma il destino che la aspetta le riserverà non poche sorprese, catapultandola in prima persona in un intrigo internazionale dove l'arte dell'inganno sarà fondamentale per riuscire a sopravvivere.



Luc Besson rielabora gli archetipi narrativi alla base di un suo grande classico, ossia Nikita (1990), realizzando un action-movie che esaspera con gusto le dinamiche dei moderni spy-thriller in un contesto sempre più esagerato e convulso, dove la verità si nasconde allo spettatore per essere svelata nei numerosi sbalzi temporali nel corso della narrazione.

Un gioco ad alto ritmo, avvincente nelle sequenze di puro stampo action che propongono un approccio scattante e frenetico, tale da sfruttare al meglio la slanciata fisicità della sua letale e splendida protagonista.



The Gentlemen - 10 marzo

La storia segue le vicende dell'americano Mickey Pearson, che da espatriato è riuscito a costruirsi un redditizio impero di marijuana con base a Londra. Quando inizia a girare la voce che sta cercando di abbandonare il business per sempre, si innescano trame, schemi, corruzioni e ricatti che hanno l'obiettivo di rubargli il dominio sotto il naso.



Guy Ritchie torna al gangster-movie che tanta fortuna gli diede a inizio carriera, con titoli come Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998) e The Snatch - Lo strappo (2000).

Il regista inglese è nella forma dei tempi migliori e mette in scena un'operazione cool, accattivante sia nelle svolte narrative - ricche di colpi di scena - che nelle scelte stilistiche, con una sana violenza improntata all'ironia.

Dialoghi affilati, dinamiche action calibrate e un montaggio dove ogni tassello è unito alla perfezione lasciano campo libero alle ispirate performance del cast all-star, con nomi del calibro di Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Colin Farrell e Hugh Grant.



Soul - 31 marzo

Il lungometraggio Soul di Pixar Animation Studios presenta Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media, che ha l'occasione di una vita per suonare nel miglior jazz club della città. Ma un piccolo passo falso lo porta dalle strade di New York all'Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime acquisiscono personalità, stranezze e interessi prima di andare sulla Terra.

Determinato a tornare alla sua vita, Joe fa squadra con un'anima precoce di nome 22 che non ha mai capito il fascino dell'esperienza umana. Mentre Joe cerca disperatamente di mostrare a 22 cosa c'è di bello nella vita, potrebbe anche scoprire le risposte ad alcune delle domande più importanti sull'esistenza.



Apprezzato senza riserve dalla nostra redazione, come potete leggere qui, Soul è l'ultimo (capo)lavoro made in Pixar, dove musica e immagini celebrano un immaginifico inno alla vita e alla morte, un legame dicotomico incarnato perfettamente dalla figura protagonista. Emozionante e sincero, un film che non si dimentica facilmente.



Panoramica uscite

3 MARZO

Apocalypse: Film di fantascienza diretto da Tim Fehlbaum con protagonisti Hannah Herzsprung e Lars Eidinger.

Ip Man: Kung Fu Master: Nuovo film incentrato sul leggendario maestro d'arti marziali, qui interpretato da Dennis To.

Vite parallele: Action-thriller diretto da Maria Pulera con protagonisti Nicolas Cage e Penelope Mitchell.

Skyfire: Action di produzione cinese diretto da Simon West con protagonisti Wang Xueqi e Hannah Quinlivan.

Trash: Un nuovo prodotto dell'animazione nostrana, che però non convince al cento per cento.



8 MARZO

L'uomo che fuggì dal futuro: Il grande classico sci-fi diretto da George Lucas, con protagonista Robert Duvall.

Il pianeta proibito: Classico della sci-fi anni '50 diretto da Fred M. Wilcox che ha aperto nuove strade al genere.



9 MARZO

La rivincita: Commedia diretta da Leo Muscato con protagonisti Michele Venitucci e Michele Cipriani.

Tutti per 1 - 1 per tutti: Sequel de I moschettieri del re con protagonisti Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo e Valerio Mastandrea.

Waiting for the barbarians: Il regista colombiano Ciro Guerra porta sullo schermo l'acclamato romanzo di J.M. Coetzee, con un terzetto di grandi attori.

A real Vermeer: Film storico diretto da Rudolf van den Berg con protagonisti Jeroen Spitzenberger e Lize Feryn.



10 MARZO

Non uccidere: Thriller poliziesco diretto da David Victori con protagonisti Mario Casas e Milena Smit.

Viaggio ai confini della Terra: Film drammatico incentrato sull'impresa dell'esploratore norvegese Roald Amundsen, il primo uomo ad arrivare al Polo Sud.

Valentine - The dark avenger: Action-movie a sfondo supereroistico di produzione indonesiana.

Lezioni di persiano: Film drammatico, ambientato in un campo di concentramento, diretto da Vadim Perelman.

Letto N. 6: Thriller diretto da Milena Cocozza con protagonisti Carolina Crescentini e Andrea Lattanzi.



11 MARZO

Alien Outpost - L'invasione: Film di fantascienza diretto da Jabbar Raisani con protagonisti Adrian Paul e Reiley McClendon.



18 MARZO

Natale in casa Cupiello: Rivisitazione del classico di De Filippo con protagonista Sergio Castellitto.

600 miglia: Thriller drammatico diretto da Gabriel Ripstein con protagonisti Tim Roth e Harrison Thomas.

Spare parts: Horror diretto da Andrew Thomas Hunt con protagonisti Julian Richings e Michelle Argyris.

AK-47 - Kalashnikov: Film bellico di produzione russa diretto da Konstantin Buslov.

I predatori: Opera prima di Pietro Castellitto, premiata a Venezia 2020 per la Miglior sceneggiatura.

Sai tenere un segreto?: Adattamento dell'omonimo romanzo di Sophie Kinsella, il film con Alexandra Daddario è a corto di vis comica e di emozioni.

Amore a seconda vista: Commedia romantica diretta da Hugo Gélin con protagonisti François Civil e Joséphine Japy.



22 MARZO

Batman (Titans of Cult): Nuova, lussuosa, edizione speciale per il leggendario cinecomic di Tim Burton con Michael Keaton nelle vesti dell'Uomo Pipistrello.



23 MARZO

The Gaelic King: Action cavalleresco diretto da Philip Todd con protagonisti Alasdair Blair e Simon DeSilva.

La Chiesa: Il cult horror di Michele Soavi arriva in alta definizione, trascinandoci nuovamente nelle inquiete atmosfere di una cattedrale maledetta.

Easy living - La vita facile: Commedia drammatica diretta da Orso e Peter Miyakawa.



24 MARZO

Sorvegliato speciale: Nuova edizione in alta definizione per il classico carcerario con protagonista Sylvester Stallone.

The Dark Red: Thriller diretto da Dan Bush con protagoniste April Billingsley e Kelsey Scott.

Gli ultimi fuorilegge: Western diretto da Ivan Kavanagh con protagonisti John Cusack ed Emile Hirsch.

Relic: Horror drammatico diretto da Natalie Erika James con protagoniste Emily Mortimer e Bella Heathcote.

L'ultimo Yakuza: La nuova follia partorita dal regista nipponico Takashi Miike, con protagonisti Becky Albertalli e Sakurako Konishi.

Il club dei divorziati: Commedia francese diretta da Michaël Youn con protagonisti Arnaud Ducret e François-Xavier Demaison.

Flesh Contagium: Horror diretto da Lorenzo Lepori con protagonisti Pio Bisanti e Shiri Binder.