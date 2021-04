I migliori Blu-ray di maggio 2021: arriva la Zack Snyder's Justice League

Nel corso del mese di maggio l'attenzione degli appassionati home video non può che essere rivolta all'uscita in edizione Steelbook Blu Ray e 4K Ultra HD della Zack Snyder's Justice League, l'attesissimo e discusso ritorno del regista sulla sua opera, abbandonata a riprese in corso e conclusa malamente da Joss Whedon, con tutte le polemiche del caso.

A livello di risonanza è sicuramente questo il titolo più importante del mese, ma nella nostra top 3 segnaliamo l'uscita in alta definizione di altri due cult imperdibili, introvabili o addirittura inediti fino ad ora nel nostro Paese. Il primo è il visionario Mr. Nobody, viaggio nel tempo e nello spazio nel quale Jared Leto si trova a vivere diverse possibili realtà della sua passata esistenza, e il secondo è un capolavoro del cinema orientale, ossia quel Made in Hong Kong che ha da tempo già conquistato i cuori degli appassionati e ora è pronto a rivolgersi a una platea più ampia di pubblico.

Tra le altre uscite segnaliamo Favolacce, premiato a Venezia per la miglior sceneggiatura, il western borbonico Il mio corpo vi seppellirà, il dramma adolescenziale Quello che tu non vedi e diverse riedizioni in 4K di grandi classici, che trovate nella consueta panoramica.



Mr. Nobody - 5 maggio

Anno 2092. Nemo Nobody è l'uomo più anziano del mondo, avendo raggiunto l'invidiabile età di 117 anni, ma ha deciso di rinunciare all'immortalità genetica ormai diffusa nel tecnologico futuro in cui vive. Il protagonista, diventato una vera e propria celebrità, prima di passare a miglior vita decide di ripercorrere la sua lunga esistenza.

Un racconto che si alterna continuamente tra memorie di diverse vite, tutte posteriori a una scelta da lui presa nell'infanzia e relativa alla decisione se rimanere a vivere con il padre nella cittadina natale o partire con la madre per il Canada.



Il regista belga Jaco Van Dormael firma uno degli sci-fi più atipici e raffinati del nuovo millennio, capace di emozionare su una sceneggiatura a più strati e dimensioni, frutto di paradossi e di soluzioni visive sempre originali, che riportano il media cinematografico alla sua concezione più magica e libera da vincoli - concettuali e di messa in scena - di sorta. Jared Leto è chirurgicamente perfetto in un ruolo sfaccettato e dalla potente attrazione empatica. Finalmente in alta definizione un cult imperdibile.



Made in Hong Kong - 25 maggio

Autumn Moon si dà arie da bullo, ha lasciato la scuola e sbarca il lunario lavorando per un boss della Triade. Lotta disperatamente per dare un significato a un'esistenza violenta e perde il suo tempo sulle strade di Hong Kong con Sylvester, amico per la pelle, non "sveglio" quanto lui. Un giorno s'innamora di Ping, una ragazza di poche parole. Quando Moon, Ping e Sylvester si imbattono in una lettera scritta da un'adolescente anonima e misteriosa, i loro destini cambiano per sempre.



Ritratto generazionale che funge da sguardo sull'allora - il film è del 1997 - futuro di Hong Kong, prossimo a tornare sotto il controllo cinese, Made in Hong Kong è un capolavoro per troppo tempo rimasto inedito, finalmente ora disponibile in alta definizione. Un'opera essenziale che offre grandi emozioni, con personaggi che entrano dentro e un comune dramma che diventa specchio sociale di un Paese dal domani incerto. Il punto più alto nella carriera di Fruit Chan e un film che tutti dovrebbero vedere.



Zack Snyder's Justice League Steelbook - 27 maggio

Determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano, Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche.

Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti.

Finalmente insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.



Uno dei casi cinematografici dell'anno, nato dall'amore e dall'ossessione del fandom, desideroso di assistere alla visione originale di Zack Snyder per il team di supereroi DC. Un film che, pur non ancora perfetto, si rivela assai superiore alla versione normale uscita nei cinema e che ha riacceso nuove speranze sul prosieguo del relativo universo fumettistico.



Panoramica uscite

5 MAGGIO

Nightwatcher: Action di produzione brasiliana diretto da Gustavo Bonafé e Fábio Mendonça, con protagonisti Kiko Pissolato e Tainá Medina.

Shortcut: Horror italiano diretto da Alessio Liguori, con protagonisti Mino Caprio e Teo Achille Caprio.

Nevia: Film drammatico diretto da Nunzia De Stefano, con protagoniste Virginia Apicella e Pietra Montecorvino.

Marrowbone - Sinistri segreti: Horror diretto da Sergio G. Sánchez, con protagonisti George MacKay, Anya Taylor-Joy e Charlie Heaton.



11 MAGGIO

Silverado: Arriva in alta definizione il classico western diretto da Lawrence Kasdan, con protagonisti Kevin Costner, Scott Glenn e Kevin Kline.

Mi chiamo Francesco Totti: Il campione della Roma si mette a nudo per il regista Alex Infascelli.

Favolacce: I fratelli D'Innocenzo firmano uno spaccato crudo e coraggioso di una realtà provinciale trasfigurata in malessere e poesia.



12 MAGGIO

Il mio corpo vi seppellirà: Giovanni La Parola mette in scena la storia di quattro brigantesse, ai tempi della conquista del Regno delle Due Sicilie da parte dell'esercito piemontese.

Natale con Bob: Sequel di A spasso con Bob, diretto da Charles Martin Smith e con protagonisti Luke Treadaway e Paul Sharma.

Chick Fight: Commedia a sfondo agonistico diretta da Paul Leyden, con protagoniste Bella Thorne e Malin Akerman.



19 MAGGIO

L'eroe dei due mondi: Action d'ambientazione fantasy di produzione cinese, diretto da Yang Lun e con protagonisti Mi Yang e Hewei Yu.

The Fanatic: Thriller diretto da Fred Durst con protagonista John Travolta.

Quello che tu non vedi: Thor Freudenthal dirige un accattivante e originale teen-drama sul tema della schizofrenia, drammatico, ironico e visionario allo stesso tempo.

Aniara - Rotta su Marte: Dramma fantascientifico diretto da Pella Kagerman e Hugo Lilja, con protagoniste Emilie Jonsson e Bianca Cruzeiro.



20 MAGGIO

Play or Die - Gioca o muori: Horror belga diretto da Jacques Kluger, con protagonisti Charley Palmer Merkell e Roxane Mesquida.

Redcon 1 - Army of the dead: Zombie-movie diretto da Chee Keong Cheung, con protagonisti Oris Erhuero e Carlos Gallardo.



26 MAGGIO

Shorta: Action-movie danese diretto da Anders Olholm, con protagonisti Jacob Lohmann e Simon Sears.

Dune Drifter: Film di fantascienza diretto da Marc Price, con protagoniste Phoebe Sparrow e Daisy Aitkens.

My Spy: Il regista de L'altra sporca ultima meta e Agent Smart torna all'action comedy con un babysitting movie tutto costruito attorno a Dave Bautista.

Il rito delle streghe: Zoe Lister-Jones si approccia a un cult degli anni ‘90 e ne realizza una versione figlia dei moderni teen drama e dell'era #MeToo.

Shrek - Edizione ventesimo anniversario: Le avventure dell'amato orco finalmente al massimo del loro splendore.

Animal House: Arriva in 4K Ultra HD il grande classico della commedia diretto da John Landis.

La stangata: Arriva in 4K Ultra HD il grande classico con Paul Newman e Robert Redford.