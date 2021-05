I migliori Blu-ray di giugno 2021: arrivano Godzilla e King Kong

Il mercato home video di giugno propone un gran numero di uscite, tra recuperi di cassetta poco conosciuti, opere ingiustamente passate in sordina, recenti blockbuster e riedizioni in altissima definizione di grandi classici della storia del cinema.

Nella nostra Top 3 come al solito cerchiamo di segnalare produzioni recenti e per questo vi troviamo il controverso Chaos Walking, in cui i giovani Tom Holland e Daisy Ridley si incontrano su un pianeta sconosciuto sul quale le donne sono estinte. La seconda scelta è il drammatico Judas and the Black Messiah, vincitore di due Premi Oscar e ispirato alla storia vera del leader delle Pantere Nere, mentre il terzo e ultimo è lo spettacolare e roboante Godzilla vs. Kong, tra i titoli più attesi dal grande pubblico di questa tribolata stagione.

Tra i cult che troveranno nuova vita in edizioni mai viste prima segnaliamo la saga completa di Indiana Jones, incluso il detestato quarto capitolo, il cult sci-fi Gattaca - La porta dell'universo e il magnifico Big Fish di Tim Burton, nella speranza di non esserci persi qualcosa lungo la strada. Per le altre uscite consultate la consueta panoramica.



Chaos Walking - 9 giugno

La storia si svolge su un pianeta colonizzato dagli umani, dove tutte le donne sono morte o scomparse e gli uomini sono affetti da un fenomeno noto come "Rumore", una condizione attraverso la quale chiunque può ascoltare i pensieri degli altri.

Il giovane Todd incontra Viola, una ragazza che si è appena schiantata sul pianeta con la sua navicella, diventando non solo il primo essere femminile che abbia mai visto ma anche l'unica sul pianeta a non essere influenzata dal "Rumore", i cui effetti non agiscono sul sesso femminile.



Il nuovo film di fantascienza diretto da Doug Liman, in attesa di notizie sul promesso sequel di Edge of Tomorrow - Senza domani (2014), è l'adattamento della saga di romanzi scritti da Patrick Ness.

Nei due ruoli principali troviamo Tom Holland e Daisy Ridley, con Mads Mikkelsen in una fondamentale parte da co-protagonista.



Judas and the Black Messiah - 17 giugno

La storia segue l'informatore dell'FBI William O'Neal, infiltrato nel partito delle Black Panther dell'Illinois con l'incarico di tenere d'occhio il loro carismatico leader, il Presidente Fred Hampton.

Ladro di professione, O'Neal sembra divertirsi a correre il rischio di manipolare sia i suoi compagni che il suo supervisore, l'Agente Speciale Roy Mitchell, mentre Hampton sta vivendo un periodo politico di forte ascesa proprio quando incontra e si innamora della sua compagna di rivoluzione Deborah Johnson.

Ma nella mente di O'Neal prende vita un dilemma: si allineerà alle idee di Hampton, oppure contribuirà a distruggerlo come comanda il direttore dell'FBI J. Edgar Hoover?



Candidato a sei premi Oscar - miglior attore non protagonista, canzone, film, attore non protagonista, sceneggiatura originale e fotografia - e vincitore dei primi due, il film è ispirato alla storia vera di Fred Hampton, leader delle Pantere Nere, e alla sua controversa e drammatica lotta per i diritti della popolazione afroamericana.



Godzilla vs Kong - 17 giugno

Quarto capitolo del MonsterVerse della Legendary Pictures, Godzilla vs Kong racconta l'epico scontro tra due leggende: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico.

Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale il Re delle Scimmie ha stretto un legame forte e unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo.



Il film è piaciuto molto alla nostra redazione, come potete leggere qui, e d'altronde osservare due veri e propri giganti del cinema come King Kong e Godzilla darsele di santa ragione non è roba da tutti i giorni, in un'esplosione di effetti speciali che senza sosta accompagnano lo spettatore.

Questo kolossal per il grande pubblico è diretto da Adam Wingard e vede nel cast umano attori del calibro di Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Eiza González e Rebecca Hall.



Panoramica uscite

2 GIUGNO

Alice e Peter: Le favole di Peter Pan e Alice nel Paese delle Meraviglie fungono da ispirazione per un dramma formativo in costume, sospeso tra realtà e immaginazione.

L'ultimo Vermeer: Film drammatico diretto da Dan Friedkin con Guy Pearce e Claes Bang.

Above suspicion - Crimine e desiderio: Tratto da un drammatico caso di cronaca nera, il thriller di Phillip Noyce non riesce a trovare la corretta atmosfera.

Un giorno all'improvviso: Film drammatico diretto da Ciro D'Emilio con Anna Foglietta e Giampiero De Concilio.

La bambina che non voleva cantare: Film drammatico diretto da Costanza Quatriglio con Carolina Crescentini e Sergio Albelli.



8 GIUGNO

Indiana Jones 4-Movie Collection (4 UHD + 5 Blu-Ray Disc) (Box Set): La saga di Indiana Jones in qualità mai vista prima!



9 GIUGNO

Calibro 9: A quasi cinquant'anni dal leggendario poliziottesco di Fernando Di Leo, Marco Bocci e il regista Tony D'Angelo firmano il sequel ufficiale.

The Rifleman: Dramma bellico diretto da Dzintars Dreibergs con Oto Brantevics e Greta Trusina.

Gattaca - La Porta Dell'Universo 4K: Il cult sci-fi di Andrew Niccol al massimo della qualità audiovisiva.

Big Fish 4K: Il capolavoro visionario di Tim Burton anch'esso al massimo della qualità audiovisiva.



17 GIUGNO

Sea Fever - Contagio in alto mare: Horror/sci-fi diretto da Neasa Hardiman con Connie Nielsen e Hermione Corfield.

La leggenda di Hei: Film d'animazione cinese diretto da Mtjj.



22 GIUGNO

7 ore per farti innamorare: Commedia romantica diretta da Giampaolo Morelli con Giampaolo Morelli e Diana Del Bufalo.

Cosa sarà: diretto da Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart e Lorenza Indovina.



23 GIUGNO

The Turning - La casa del male: Il nuovo adattamento del classico gotico di Henry James, diretto da Floria Sigismondi, è un horror confuso e involontariamente parodico.

The Renegade: Dramma bellico diretto da Lance Daly con Hugo Weaving e James Frecheville.

Bastardi a mano armata: Film poliziesco diretto da Gabriele Albanesi con Marco Bocci e Fortunato Cerlino.

La casa delle stelle: Commedia drammatica diretta da Juan José Campanella con Graciela Borges e Oscar Martínez.

Le monade: Film drammatico diretto da Ioana Uricaru con Malina Manovici e Dylan Smith.