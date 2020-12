I migliori Blu-ray di gennaio 2021, da Tenet a Le Streghe

L'anno nuovo per il mercato home video nostrano parte col botto, non solo a livello di qualità ma anche di quantità, con una miriade di uscite - molte relative a film ancora inediti nel Bel Paese - che faranno la loro comparsa sugli scaffali nel mese di gennaio.

La nostra top 3 è caratterizzata da due film attesissimi: uno è l'ultima fatica di Christopher Nolan, ossia il puzzle spaccacervelli di Tenet, mentre l'altro è ll colore venuto dallo spazio, adattamento del racconto di Lovecraft con protagonista Nicolas Cage.

A completare il trio ci pensa Russell Crowe con il teso thriller su quattro ruote Il giorno sbagliato, ma come potete vedere nella consueta panoramica la varietà di proposte è davvero per tutti i gusti.



Il giorno sbagliato - 13 gennaio

Rachel è in ritardo al lavoro quando finisce per discutere al semaforo con uno sconosciuto che si trova in una delicata fase della sua esistenza, in cui si sente impotente e invisibile.

Così Rachel diventerà, insieme a tutti quelli che ama, il bersaglio di un uomo che decide di lasciare un ultimo segno nel mondo impartendole una serie di lezioni... mortali. Ne scaturirà un pericoloso gioco al gatto e al topo che dimostrerà che non si può mai sapere quanto si è vicini a qualcuno che sta sul punto di esplodere.



Non arriva alle vette di Un giorno di ordinaria follia (1993) e neanche a quelle di un film molto similare a livello narrativo quale il Duel (1971) di Steven Spielberg, ma Il giorno sbagliato intesse una buona partitura tensiva e sfrutta al meglio l'intensità di un Russell Crowe mai così cattivo e arrabbiato.

Le buone scene d'azione su quattro ruote garantiscono anche un sano impatto spettacolare, per una visione che mette in mostra i pericoli di un mondo sempre più sull'orlo di una crisi di nervi.



Tenet - 13 gennaio

Un agente americano al servizio della CIA - che sarà conosciuto per tutto il film con il nome di Protagonista - partecipa a un'operazione in Ucraina, scoprendo come questa fosse in realtà un test per mettere alla prova la sua fedeltà e abnegazione alla causa.

L'uomo entra in un programma nel quale si troverà a che fare con agenti che si muovono nel tempo e hanno pallottole che sparano a ritroso, seguendo la logica della realtà invertita. Con l'aiuto dell'agente segreto Neil, Il Protagonista intraprenderà una missione dalla quale potrebbe dipendere il destino dell'intera umanità.



Parzialmente divisivo nelle reazioni del pubblico per via di una narrazione che a volte osa anche troppo i limiti del consentito, Tenet rimane l'unico blockbuster del 2020 ad aver visto l'uscita nelle sale.

Non è difficile capirne i motivi, visto che Christopher Nolan sforna un'opera ambiziosa e cervellotica che trae grande forza dai sontuosi effetti speciali legati alla complessa gestione delle dinamiche temporali e che mette ancora una volta in mostra la voglia del regista britannico di non scendere a compromessi di alcun tipo.



Il colore venuto dallo spazio - 19 gennaio

La famiglia Gardner ha traslocato in una remota campagna nel New England per sfuggire al trambusto del ventunesimo secolo. Mentre sono intenti ad adattarsi alla loro nuova vita, un meteorite si abbatte di fronte alla loro proprietà.

Questo sembra fondersi naturalmente con il terreno cambiando sia le caratteristiche del suddetto che le proprietà dello spazio-tempo, con un altrettanto strano cambio di colore. Con loro profondo orrore, i Gardner scoprono che questa forza aliena sta gradualmente cambiando ogni forma di vita che tocca... inclusi loro.



Scritto e diretto da Richard Stanley, regista di cult del calibro di Hardware - Metallo letale (1990) e reduce da quasi vent'anni di inattività, il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di H.P. Lovecraft, già traslato diverse volte sul grande schermo come nel caso de La fattoria maledetta (1987).

Ma in quest'occasione, complici sia gli innovativi effetti speciali e le scelte fotografiche, nonché la presenza nel ruolo di protagonista di Nicolas Cage, l'operazione è già assunta a rango di moderno cult del filone. Tanto che si prospetta un vero e proprio universo filmico basato sulle opere del leggendario scrittore di Providence.



Panoramica uscite

13 GENNAIO

Undine - Un amore per sempre: Dramma romantico dagli spunti fantastici diretto da Christian Petzold, con protagonisti Paula Beer e Franz Rogowski.

La candidata ideale: Film drammatico diretto da Haifaa Al-Mansour con protagonisti Mila Al Zahrani e Nora Al Awadh.

Miss Marx: Film biografico su Eleanor Marx, figlia di Karl, qui interpretata da Romola Garai.

The Dare - Obbligo o verità: Horror thriller diretto da Giles Alderson con protagonisti Bart Edwards e Richard Brake.

Terminus: Film di fantascienza diretto da Marc Furmie con protagonisti Jai Koutrae e Todd Lasance.

Exit Plan: Dramma a tinte noir diretto da Jonas Alexander Arnby con protagonisti Nikolaj Coster-Waldau e Jan Bijvoet.

Le streghe: Il nuovo, coloratissimo e divertente adattamento d'autore del classico della letteratura per bambini di Roald Dahl.

Capone: Tom Hardy è Al Capone nel gangster-movie di Josh Trank.

L'ufficiale e la spia: Roman Polanski torna dietro la macchina da presa affrontando la vera, appassionante vicenda del controverso caso Dreyfus.



19 GENNAIO

Jack in the box: Un demone dalle sembianze di un clown viene liberato dalla sua scatola e inizia a seminare una scia di morte nell'horror di Lawrence Fowler.

Alone: Adattamento del fumetto franco-belga Seuls, il film di David Moreau vede protagonisti cinque ragazzini alla prese con un mistero inspiegabile.

Ultimo tango a Parigi: Arriva in blu-ray il capolavoro di Bertolucci con protagonista Marlon Brando.

Il delitto Mattarella: Con Il delitto Mattarella, Aurelio Grimaldi crea un film a metà tra documentario e fiction televisiva.

Il grande passo: Commedia "spaziale" con protagonisti Giuseppe Battiston e Stefano Fresi.

Inland Empire: Arriva in Blu-ray l'onirico capolavoro di David Lynch.

Rupture: Noomi Rapace viene rapita da un gruppo di individui misteriosi e rinchiusa in una struttura dove si tengono spaventosi esperimenti su cavie umane.

L'uomo delfino: Documentario su Jacques Mayol, campione di immersione sportiva.



20 GENNAIO

Foxtrot Six: Action sci-fi indonesiano diretto da Randy Korompis con protagonisti Oka Antara e Verdi Solaiman.

The Cave: Documentario su un team di dottoresse siriane.

Lacci: Daniele Luchetti porta al cinema lo splendido romanzo di Domenico Starnone, realizzando un film asciutto, essenziale, spesso graffiante.

Mister Link: Chris Butler dirige il quinto film dello studio Laika, specializzato in stop motion, una storia delicata e divertente fatta di cuore e avventura.

Perfect: Horror sci-fi diretto da Eddie Alcazar con protagonisti Abbie Cornish e Courtney Eaton.

L'eredità della vipera: Thriller poliziesco diretto da Anthony Jerjen con protagonisti Josh Hartnett e Margarita Levieva.

Endless: Il regista Scott Speer realizza uno young-adult romantico in cui l'amore tra due fidanzati riesce a superare i confini che separano la vita dalla morte.

Miss Julie: Liv Ullmann porta al cinema il dramma di August Strindberg La signorina Julie, con protagonista una irresistibile Jessica Chastain.

Dead Ant - Monsters vs Metal: Un gruppo di musicisti hair metal, prossimo a partecipare a un festival nel deserto, si trova ad affrontare orde di gigantesche formiche.

21 GENNAIO

The wretched - La madre oscura: Acclamato horror a tema streghe diretto da Brett Pierce e Drew T. Pierce con protagonisti John-Paul Howard e Piper Curda.

Doraemon il film - Nobita e l'isola del tesoro: Film d'animazione sull'amato gatto spaziale.

Lena e Snowball: Commedia per ragazzi diretta da Brian Herzlinger con protagonisti Melissa Collazo e Robert Knepper.

A.R.I.: Il mio amico robot: Film per ragazzi diretto da Stephen Shimek con protagonisti Jude Manley e Sophia Alongi.

Il meglio deve ancora venire: Commedia drammatica diretta da Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière con protagonisti Fabrice Luchini e Patrick Bruel.

Sei minuti a mezzanotte: Basato su una storia vera prima della Seconda Guerra Mondiale, il film di Andy Goddard è un insieme di mediocrità eleganti ma senza guizzi.

The Song of Names - La musica della memoria: Film drammatico diretto da François Girard con protagonisti Tim Roth e Clive Owen.

Un divano a Tunisi: Commedia diretta da Manèle Labidi con protagonisti Golshifteh Farahani e Majd Mastoura.

Search and destroy: Action movie diretto da Danny Lerner con protagonisti Dylan Bruce e Sergey Badyuk.

La casa del terrore: Horror thriller diretto da Scott Beck e Bryan Woods con protagonisti Will Brittain e Katie Stevens.

Chimera: Thriller diretto da Mitzi Peirone con protagoniste Madeline Brewer e Imogen Waterhouse.

Here alone: Horror sci-fi diretto da Rod Blackhurst con protagoniste Lucy Walters e Gina Piersanti.

Mai raramente a volte sempre: Film drammatico diretto da Eliza Hittman con protagoniste Sidney Flanigan e Talia Ryder.



28 GENNAIO

I sette samurai: Arriva in alta definizione il capolavoro epico di Akira Kurosawa.