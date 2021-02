I migliori Blu-ray di febbraio 2021, da Palm Springs a Greenland

Dopo un gennaio a dir poco esplosivo, quello che ci aspetta a febbraio nel mercato home-video può regalare diverse soddisfazioni, seppur manchino titoli di grosso calibro. Ciò nonostante la nostra top 3 è formata da proposte che spaziano su vari generi, capaci di offrire altrettante tipologie di emozioni.

Romanticismo e risate la fanno da padrone nella commedia sci-fi Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani, ispirata rivisitazione del time-loop in una formula semplicemente irresistibile, mentre La vita straordinaria di David Copperfield si rivela un originale e avvolgente aggiornamento del romanzo classico di Charles Dickens. Gli amanti del cinema più spettacolare avranno pane per i loro denti con Greenland, in cui Gerard Butler cerca di salvare la propria famiglia da un'imminente apocalisse.

Il resto delle proposte, che trovate al solito nella consueta panoramica, spazia tra tutti i generi, con titoli appetibili per ogni palato.



Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani - 9 febbraio

Mentre è bloccato a un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, damigella d'onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un brindisi disastroso, Sarah inizia a essere attratta da Nyles e dal suo nichilismo insolito.

Ma quando il loro incontro improvvisato è ostacolato da un'interruzione surreale, anche Sarah deve cominciare ad abbracciare l'idea che nulla ha davvero importanza e cominciare a... vivere come se non ci fosse un domani.



Come sottolineato anche dalla nostra recensione, Palm Springs - Vivi come se non ci fosse un domani è una commedia irresistibile, tra i titoli più divertenti usciti negli ultimi anni. Risate, romanticismo e fantascienza in una storia che evolve il concetto lanciato dal sempiterno cult Ricomincio da capo (1993) in un'ottica da rom-com e con sorprese in serie nel corso dell'ora e mezza di visione.

Divertente ed emozionante in egual misura, il film di Max Barbakow può inoltre contare su un ispiratissimo cast: l'alchimia tra Andy Samberg e Cristin Milioti è incredibile e i comprimari, capitanati da J. K. Simmons, sono altrettanto in palla.



La vita straordinaria di David Copperfield - 11 febbraio

David Copperfield nasce nell'Inghilterra industriale e, orfano di padre, viene cresciuto dalla governante e dalla madre. Quando quest'ultima sposa il losco Mr. Murdstone, la vita di David cambia per sempre ed è costretto a trasferirsi a Londra per lavorare nella fabbrica dell'uomo.

Nella capitale inglese il ragazzo affronta ogni tipo di difficoltà, manifestando intelligenza e spirito di iniziativa.

In seguito alla morte della madre, David si trasferisce dalla zia Betsey per completare i suoi studi e trovare un nuovo impiego nello studio di Mr. Spenlow. Ma per lui le insidie non sono certo finite e così inizia il tentativo di costruirsi una vita felice e piena di soddisfazioni.



Come potete leggere nella nostra recensione, ci troviamo di fronte a un'efficace rivisitazione del romanzo di Charles Dickens, capace di riscaldare il cuore e lo spirito con un'idea di cinema classico e moderno al contempo.

Armando Iannucci, già regista del folgorante Morto Stalin, se ne fa un altro (2017), mette ancora una volta in mostra il suo acume narrativo e stilistico, trovando adeguato supporto dall'ottimo cast capeggiato da Dev Patel e Hugh Laurie.



Greenland - 11 febbraio

L'ingegnere edile John Garrity inizia a ricevere misteriosi messaggi secondo i quali un'enorme cometa che dovrebbe sfiorare l'orbita terrestre, e il cui passaggio è atteso con curiosità in ogni angolo del mondo, in realtà è diretta proprio verso il nostro pianeta.

Quando il corpo celeste si frantuma in mille pezzi e diverse grandi città vengono rase al suolo dai frammenti in caduta libera, Garrity dovrà combattere diversi tipi di pericoli, umani e naturali, per mettere in salvo sua moglie e suo figlio prima che il frammento più grande, e potenzialmente più distruttivo, si schianti al suolo.



Nonostante certe critiche non siano andate per il sottile, alla nostra redazione il disaster-movie con Gerard Butler è piaciuto, come potete leggere qui. Pur con un budget ridotto rispetto ad altri blockbuster a tema, Greenland intrattiene con efficacia anche grazie a dei personaggi di facile presa e a quella presunta fine del mondo che da sempre affascina il grande pubblico.



Panoramica uscite

4 FEBBRAIO

Santiago, Italia: Documentario di Nanni Moretti sul colpo di Stato in Cile del 1973.

Blackmark: Action-thriller diretto da A.J. Martinson con protagonisti Kaiwi Lyman e Jeff Hatch.

The specials - Fuori dal comune: Commedia drammatica diretta da Éric Toledano e Olivier Nakache con protagonisti Vincent Cassel e Reda Kateb.

Vivarium: Film di fantascienza diretto da Lorcan Finnegan con protagonisti Imogen Poots e Jesse Eisenberg.

Paradise Hills: Il primo lungometraggio di Alice Waddington è un atipico sci-fi, esteticamente appagante e parzialmente visionario, ma privo di equilibrio a livello narrativo.

Divorzio a Las Vegas: Commedia diretta da Umberto Riccioni Carteni con protagonisti Giampaolo Morelli e Ricky Memphis.



9 FEBBRAIO

Cosa resta della rivoluzione: Commedia diretta da Judith Davis con protagonisti Judith Davis e Malik Zidi.

One More Jump: Documentario ambientato nella striscia di Gaza diretto da Emanuele Gerosa.

Non conosci Papicha: Film drammatico diretto da Mounia Meddour Gens con protagoniste Lyna Khoudri e Shirine Boutella.

Gli indifferenti: Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Alberto Moravia.

Padrenostro: Film drammatico diretto da Claudio Noce con protagonisti Pierfrancesco Favino e Barbara Ronchi.



10 FEBBRAIO

Legami pericolosi: Thriller poliziesco diretto da Brent Cote con protagonisti John Rhys-Davies e Shawn Roberts.

Avventure di una coccinella: Film d'animazione con protagonista una simpatica coccinella.

Guida sexy per brave ragazze: Commedia romantica diretta da Chris Riedell e Nick Riedell con protagoniste Lucy Hale e Mindy Cohn.

Un sogno per te: Film romantico diretto da Martin Schreier con protagonisti Dennis Mojen e Emilia Schüle.

Infamous - Belli e dannati: Thriller diretto da Joshua Caldwell con protagoniste Bella Thorne e Marisa Coughlan.

The secret - Le verità nascoste: Due famiglie come tante unite da un segreto incofessabile e da un'accusa infamante. Yuval Adler dirige un thriller drammatico senza troppe sorprese.



11 FEBBRAIO

I sette samurai: Il capolavoro epico di Akira Kurosawa arriva in alta definizione.

Diabolik: Mario Bava dirige il primo adattamento dell'amatissimo fumetto.

Guida romantica a posti perduti: Film drammatico diretto da Giorgia Farina con protagonisti Clive Owen e Jasmine Trinca.

Assandira: Film drammatico diretto da Salvatore Mereu con Gavino Ledda e Anna König.

Il caso Pantani - L'omicidio di un campione: Docu-drama sulla tragica morte del leggendario ciclista diretto da Domenico Ciolfi.

Ultimatum alla Terra: Iconico film di fantascienza degli Anni Cinquanta.



17 FEBBRAIO

Misteri nascosti: Thriller diretto da Peter A. Dowling con protagonisti Radha Mitchell e Rupert Graves.

L'ombra della violenza: Thriller drammatico diretto da Nick Rowland con protagonisti Cosmo Jarvis e Barry Keoghan.

Fukushima 50: Ken Watanabe è protagonista di un film ambientato durante il disastro nucleare di Fukushima.

L'arte della truffa: Heist-movie diretto da Matt Aselton con protagonisti Theo James e Emily Ratajkowski.



23 FEBBRAIO

Le sorelle Macaluso: Film drammatico diretto da Emma Dante con protagoniste Alissa Maria Orlando e Laura Giordani.

La volta buona: Film drammatico diretto da Vincenzo Marra con protagonisti Massimo Ghini e Ramiro Garcia.

Shadows: Thriller diretto da Carlo Lavagna con protagoniste Mia Threapleton, Lola Petticrew e Saskia Reeves.



24 FEBBRAIO

Acceleration: Action-movie diretto da Michael Merino e Daniel Zirilli con protagonisti Sean Patrick Flanery e Dolph Lundgren.

La ragazza del terzo piano: Horror diretto da Travis Stevens con protagonisti C.M. Punk e Trieste Kelly Dunn.

Jurassic Expedition: Film di fantascienza a tema dinosauri diretto da Wallace Brothers con protagonisti C.J. Baker e Edward Gusts.

Il talento del calabrone: Thriller diretto da Giacomo Cimini con protagonisti Sergio Castellitto e Lorenzo Richelmy.



25 FEBBRAIO

1BR - Benvenuti nell'incubo: Il regista e sceneggiatore David Marmor esordisce con un film ad alta tensione psicologica e dalle inquietanti contaminazioni distopiche e sociali.