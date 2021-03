I migliori Blu-ray di aprile 2021, da Ema a Lei mi parla ancora

Aprile, dolce dormire. O in questo caso, dato il tema, dolce guardare. Arriviamo all'appuntamento con le uscite per il mercato casalingo del quarto mese dell'anno, un mese caratterizzato dall'arrivo di molti titoli, anche se mancano effettivi blockbuster in grado di attirare l'attenzione del pubblico più generalista.

La nostra consueta top 3 è comunque composta da altrettanti film meritevoli di visione, soprattutto per gli amanti del cinema d'autore. L'Ema di Pablo Larraín è uno dei capolavori degli ultimi anni, e giunge finalmente in home video, così come il più recente Lei mi parla ancora di Pupi Avati, con un intenso Renato Pozzetto a dominare la scena. A chiudere il terzetto è la fantascienza, seppur anche in questo caso d'essai, con Proxima, toccante racconto del rapporto tra una madre astronauta prossima a partire per lo spazio e la figlia piccola.

Per i fan del cinema di genere, date invece un occhio alla panoramica: tra horror e action il divertimento di certo non manca.



Ema - 14 aprile

Ema, giovane ballerina, decide di separarsi da Gastón dopo aver rinunciato a Polo, il figlio che avevano adottato ma che non sono stati in grado di crescere. Per le strade della città portuale di Valparaíso, la ragazza va alla ricerca disperata di storie d'amore che l'aiutino a superare il senso di colpa. Ma Ema ha anche un piano segreto per riprendersi tutto ciò che ha perduto.



L'ennesimo grande film nella carriera del regista cileno Pablo Larraín è un noir dell'anima, un lungometraggio viscerale in cui le passioni aumentano di pari passo con le immagini in un crescendo emotivo e psicologico che non lascia scampo, tra scene madri che catturano lo sguardo e il cuore.

Luci al neon, personaggi scostanti ma ricchi d'umanità nelle loro contraddizioni e balli scatenati e sessualizzati, per un'opera che guarda al concetto di famiglia nella società odierna attraverso uno sguardo metaforico e grottesco che non lascia indifferenti. Eccezionali Mariana Di Girolamo e Gael García Bernal.



Lei mi parla ancora - 13 aprile

Il film racconta la storia di Nino e Caterina, sposati da sessantacinque anni: alla morte di lei, la figlia, nella speranza di aiutare il padre a superare la perdita della donna che ha amato per tutta la vita, gli affianca un editor, Amicangelo, per scrivere la propria biografia. A poco a poco tra i due nascerà un'amicizia indimenticabile che risveglierà emozioni e ricordi, con Nino che mano a mano si aprirà allo sconosciuto per mettere a nudo la sua storia d'amore con Caterina.



Il grande merito di Pupi Avati è stato quello di rispolverare un talento troppo spesso sottovalutato come quello di Renato Pozzetto e affidargli un ruolo profondamente drammatico, che sfrutta magnificamente. Tratto dal romanzo Lei mi parla ancora - Memorie edite e inedite di un farmacista di Giuseppe Sgarbi, il film si muove in un lungo arco temporale per ripercorrere i passaggi clou di quest'incredibile storia d'amore, ammantata di una malinconia lucida e consapevole.



Proxima - 22 aprile

Sarah Loreau è un'astronauta che sta finalmente per realizzare il suo sogno di andare in missione nello spazio. Ha dovuto faticare per conquistare questa possibilità, lottando in un ambiente sessista e dominato dagli uomini. Il film segue Sarah mentre si prepara fisicamente ed emotivamente al suo viaggio nel cosmo, in occasione del quale dovrà lasciare sulla Terra, per il periodo di un anno, l'adorata figlia Stella.



Un'opera sul distacco, sui sacrifici che si è disposti a fare per coronare i propri sogni e contribuire all'evoluzione umana, e su come le persone amate siano le prime a pagarne dazio. Proxima è uno sci-fi sulla maternità, con il legame che si crea tra una straordinaria Eva Green e la piccola Zélie Boulant-Lemesle tale da generare un vortice emozionale raro nel filone, permettendo al pubblico di riflettere sul concetto, multiplo, di responsabilità.



Panoramica uscite

1 APRILE

The Outpost: Dramma a sfondo bellico diretto da Rod Lurie con protagonisti Scott Eastwood e Caleb Landry Jones.

Magari: Film drammatico, ambientato durante le vacanze di Natale, diretto da Ginevra Elkann con protagonisti Brett Gelman e Riccardo Scamarcio.

Il concorso: Film drammatico sul Movimento di Liberazione delle Donne britannico nelle fasi inerenti l'incoronazione di Miss Mondo 1970. Protagoniste Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw.

Samurai Marathon - I Sicari Dello Shogun: Cappa e spada ambientato in Giappone, diretto da Bernard Rose con protagonisti Takeru Sato, Nana Komatsu e Mirai Moriyama.



8 APRILE

Baba Yaga - Incubo nella foresta oscura: Horror russo diretto da Svyatoslav Podgaevskiy e Nathalia Hencker con protagonisti Oleg Chugunov e Glafira Golubeva.



13 APRILE

Un cielo stellato sopra il cielo di Roma: Tra passato e presente, Giulio Base ci racconta una storia drammatica su un gruppo di giovani cristiani ed ebrei. Tra le protagoniste Bianca Panconi e Emma Matilda Liò.

Spaccapietre: Film drammatico, tratto da eventi realmente accaduti, diretto da Gianluca e Massimiliano De Serio con protagonisti Salvatore Esposito e Samuele Carrino.

Burraco fatale: Commedia diretta da Giuliana Gamba con protagoniste Claudia Gerini e Angela Finocchiaro.

Genesis 2.0: Documentario diretto da Christian Frei e Maxim Arbugaev ambientato nelle remote Isole della Nuova Siberia, che racconta la ricerca di zanne di mammut.



14 APRILE

Antebellum: Gerard Bush e Christopher Renz esordiscono con un film che pone l'accento sulla questione razziale, ma senza una precisa visione d'insieme.

Ravage - La caccia è aperta: Thriller horror diretto da Ted Grennan con protagonisti Bruce Dern e Annabelle Dexter-Jones.

Jurassic Galaxy: Action/sci-fi a tema dinosauri diretto da James e Jon Kondelik con protagonisti Ryan Budds e Doug Burch.

The Rising Hawk - L'ascesa del Falco: Action in costume diretto da Akhtem Seitablaev e John Wynn con protagonisti Tommy Flanagan e Poppy Drayton.

La prima donna: Documentario sulla figura di Emma Carelli, diva della lirica italiana e prima donna manager nel nostro Paese.



18 APRILE

Night Hunter - Il cacciatore della notte: Action thriller diretto da David Raymond con protagonisti Henry Cavill, Ben Kingsley e Alexandra Daddario.

The Pool: Horror thailandese diretto da Ping Lumpraploeng con protagonisti Theeradej Wongpuapan e Ratnamon Ratchiratham.



21 APRILE

1944 - La battaglia di Cassino: Film bellico ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, diretto da Robert David Port con protagonisti Alexander Ludwig, Franco Nero e RJ Fetherstonhaugh.

La principessa incantata: Film d'animazione ambientato in un mondo fantastico di principesse e cavalieri.

Weekend: Riccardo Grandi scrive e dirige un godibile thriller che, spaziando tra passato e presente, mette quattro amici di fronte a un'orribile verità.

Manta Ray: Film drammatico diretto da Phuttiphong Aroonpheng con protagonisti Wanlop Rungkumjad e Aphisit Hama.

I Am Greta - Una Forza Della Natura: Documentario su Greta Thunberg, figura chiave nella lotta contro il cambiamento climatico.



27 APRILE

18 regali: Film drammatico diretto da Francesco Amato con protagoniste Vittoria Puccini e Benedetta Porcaroli.

L'agnello: Film drammatico diretto da Mario Piredda con protagonisti Nora Stassi e Luciano Curreli.

Imprevisti digitali: Commedia drammatica francese diretta da Benoît Delépine e Gustave Kervern con protagonisti Blanche Gardin e Denis Podalydès.

Se c'è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari: Documentario sul compianto regista, autore di cult del cinema italiano.

I love my mum: Commedia inglese diretta da Alberto Sciamma con protagonisti Kierston Wareing e Tommy French.



28 APRILE

Nonno questa volta è guerra: Tim Hill adatta l'omonimo romanzo in una commedia fiacca e prevedibile, incentrata sulla battaglia senza esclusione di colpi tra il nonno Robert De Niro e il nipotino.

La caccia dei lupi: Thriller diretto da Robert Dean con protagonisti Lance Henriksen e Matthew Lawrence.

Seized: Action-movie diretto da Isaac Florentine con protagonisti Scott Adkins e Mario Van Peebles.

Minuscule 2: Sequel del film d'animazione con protagonista una coraggiosa coccinella.