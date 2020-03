I Mercenari di Stallone tra spin-off e ritorni: quale futuro per la saga?

Quando lo scorso luglio 2019 siamo tornati a parlare di un possibile Mercenari 4, il quadro della situazione era molto più semplice. In uscita c'era ancora il Rambo: Last Blood scritto e interpretato da Sylvester Stallone e un progetto ancora incerto all'orizzonte, mentre ora le cose sono drasticamente mutate. Non solo in merito alla scaletta del mitico Sly, attualmente impegnato con le riprese di Samaritan, interessante progetto a tema supereroistico, perché anche per i Sacrificabili il quadro cinematografico è evoluto verso una direzione inaspettata, ancora in fase di conferma.



Strano, a dire il vero, perché più continuano ad arrivare notizie in merito al franchise dei Mercenari e più tutto si fa curiosamente più complicato e fumoso, il che è addirittura paradossale pensando al fatto che il terzo capitolo ha ormai sei anni alle spalle e che tutti, dai protagonisti ai fan, dalla Millennium alla Universal, vogliono portare avanti le avventure di Barney Ross e dei suoi Duri a Morire. Non sappiamo dunque in che misura ma c'è sicuramente una certo grado di fiducia nella prorompente e sconquassante saga action tutta sarcasmo e testosterone ideata da Stallone, e la dimostrazione è che sarebbero attualmente in lavorazione il Mercenari 4 sopracitato e anche uno spin-off dedicato al buon Christmas di Jason Statham.



"Natale" con chi vuoi e ritorni di fiamma

La linea programmatica del franchise non è chiarissima. Dopo i piani sfumati di uno spin-off al femminile, pensato per far fronte all'assenza obbligata di Stallone causata dai suoi impegni con i due Creed e il quinto film di Rambo, la Millenium Films ha improvvisamente dirottato l'attenzione su di un nuovo progetto costola della serie, puntando tutto da Jason Statham.

Come se non bastasse la sua posizione da icona del cinema d'azione, la star ha esponenzialmente accresciuto la sua fama tra gli appassionati grazie a Fast & Furious e a Hobbs & Shaw, titoli di grande successo che lo rendono ora interprete ancora più appetibile, un nome di valore da non trascurare. Ecco perché lo scorso 29 gennaio è trapelata la notizia della messa in produzione di The Expandables: A Christmas Story, film dedicato appunto a Lee Christmas e diretto da D.J. Caruso (Disturbia, Eagle Eye, The Return of Xander Cage). I dettagli della storia sono ancora sottochiave ma potrebbero raccontare le origini del personaggio e del suo incontro con Barney Ross, oppure più probabilmente vederlo impegnato in una missione per conto suo, anche se dalle ultime informazioni sembrerebbe che nel lungometraggio possa tornare anche il Trench Mouse di Arnold Schwarzenegger.



Nel cast anche Tony Jaa, non è chiaro se nel ruolo di alleato o di grande nemico. Pur non essendoci ancora conferme, sembrerebbe che A Christmas Story verrà girato già nei prossimi mesi, dunque prima di Mercenari 4, di cui recentemente Randy Couture ha confermato l'esistenza di una sceneggiatura, dichiarando: "È un film che esiste davvero. L'anno scorso ho ricevuto una sceneggiatura e mi è piaciuto molto leggerla. È stata scritta molto bene, ma non so a che punto siamo nella scala della produzione né come ci stiamo muovendo, non ne sono sicuro".

L'attore ha infatti aggiunto che le precauzioni dei produttori per un film di questa scala sono massime e che dietro le quinte ci si sta interrogando in che direzione muoversi.

Se però c'è una sceneggiatura (probabilmente sempre scritta da Stallone) e The Expandables: A Christmas Story fungerà presumibilmente da riempitivo, non dovrebbero esserci troppi problemi per riportare in sala i Mercenari 4 nel giro di due o tre anni, a seconda dei vari impegni degli attori, specie di Statham e Stallone. In ogni caso c'è di positivo che i Sacrificabili sono ancora vivi e vegeti e non hanno intenzione di appendere armi e muscoli al chiodo.