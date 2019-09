I film in uscita al cinema a settembre 2019: Top 5 e lista completa

Sequel di storici franchise più o meno recenti, freschi capolavori di autori conclamati, epopee fantascientifiche e ispirati adattamenti di apprezzati scrittori: il settembre in sala promette grandi emozioni al pubblico cinefilo, con l'arrivo di titoli per tutti i gusti e palati. Nella nostra consueta top 5 abbiamo selezionato alcuni dei film più attesi dal grande pubblico e perle d'autore come IT: Capitolo 2, conclusione del dittico tratto dall'opera kinghiana, il nono film di Quentin Tarantino ossia l'osannato C'era una volta a Hollywood, il dramma coreano tratto da un racconto di Haruki Murakami Burning - L'amore brucia, lo sci-fi d'autore Ad Astra con protagonista Brad Pitt e Rambo: Last Blood, quinto e ultimo episodio della saga sul leggendario personaggio interpretato da Sylvester Stallone. Nella consueta panoramica a fine articolo trovate altre proposte di sicuro interesse come il biografico Tolkien, il seguito Angry Birds 2, l'intenso Vox Lux con Natalie Portman e Shaun vita da pecora: Farmageddon, solo per citarne alcuni.



IT: Capitolo 2 - 5 settembre

Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei Perdenti - giovani e adulti - con un ritorno a dove tutto ebbe inizio. Sequel del grande successo di critica e box office del primo adattamento per il grande schermo, sempre firmato da Muschietti, dell'osannato romanzo di Stephen King, capace di incassare oltre 700 milioni di dollari a livello globale. Poiché ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, questo secondo capitolo riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di trent'anni dagli eventi del primo film.



Le versioni "invecchiate" dei protagonisti amate nel primo film possono contare su un cast delle grandi occasioni che comprende Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader, James Ransone, Jay Ryan, Andy Bean, Isaiah Mustafa e, ovviamente, Bill Skarsgard.



C'era una volta a Hollywood - 18 settembre

Ambientato a Los Angeles nell'estate del 1969, il nono film di Quentin Tarantino racconta la storia dell'attore Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex star che tenta di tornare nel mondo del cinema insieme alla sua controfigura Cliff Booth (Brad Pitt). La loro vicina di casa è Sharon Tate (Margot Robbie), moglie del celebre regista Roman Polanski (Rafal Zawierucha): l'orribile omicidio della Tate e di quattro suoi amici ad opera della Famiglia di Charles Manson (Damon Harriman) farà da sfondo alla storia principale.



Il nono, attesissimo, film di Tarantino, presentato e acclamato al Festival di Cannes, arriva finalmente nelle sale italiane dopo una lunga attesa. Un film imperdibile, come sottolineato anche dalla nostra recensione, che può vantare un cast delle grandissime occasioni.



Burning - L'amore brucia - 19 settembre

Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, incontra Haemi facendo una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui. Niente sarà più come prima...



Da un racconto dello scrittore giapponese, amatissimo anche in Italia, Haruki Murakami, il regista coreano Lee Chang-dong, autore di capolavori come Poetry (2010), realizza un folgorante dramma romantico che ha conquistato la critica internazionale, venendo anche candidato (senza successo) dal Paese d'origine all'ultima edizione dei premi Oscar.



Ad Astra - 26 settembre

Roy McBride è un esperto astronauta che decide di imbarcarsi in una pericolosa missione nel freddo cosmo per attraversare tutto il Sistema Solare, nel doppio tentativo di trovare nuove risorse in grado di salvare l'umanità e rintracciare nel frattempo il padre scomparso, partito anni prima per un missione volta alla scoperta di vita extraterrestre. Scavando a fondo nel fallito tentativo del genitore Roy scoprirà un segreto scioccante che metterà a dura prova il suo coraggio e la sua tenacia.



Il nuovo film di James Gray con protagonista Brad Pitt è un'intensa epopea spaziale, apprezzata (con moderazione) sulle nostre pagine, che ci accompagna in un viaggio affascinante durante il quale il genere serve anche per parlare del rapporto padre/figlio in un'odissea drammatica e sci-fi.



Rambo: Last Blood - 26 settembre

Rambo, guardia della United States Army Special Forces, si è ufficialmente ritirato a vita privata. Peccato che la sua 'pensione' non durerà poi molto e quando qualcuno avrà bisogno di lui, tornerà di nuovo in azione. Per salvare la vita della figlia di un caro amico, Rambo dovrà sgominare i traffici di un cartello della droga. Ovviamente chi finirà per la sua strada non farà una bellissima fine, nello stile puro e autentico di John Rambo!



Adrian Grunberg, già autore del sottovalutato Viaggio in paradiso (2012) con Mel Gibson, dirige il quinto capitolo dell'iconico franchise, un film pensato per essere un degno finale della saga con protagonista Sylvester Stallone. Azione muscolare e gesta eroiche in quello che si prospetta come un adrenalinico e toccante epilogo per l'iconico personaggio.

Panoramica uscite

3 SETTEMBRE

Effetto Domino



4 SETTEMBRE

Martin Eden: In concorso a Venezia, il film di Pietro Marcello con Luca Marinelli è un libero adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London.



5 SETTEMBRE

Il regno: Thriller spagnolo di grande successo in patria.

La fattoria dei nostri sogni

Mio fratello rincorre i dinosauri



9 SETTEMBRE

Apollo 11: Documentario sull'omonima, leggendaria missione spaziale.



12 SETTEMBRE

Angry Birds 2: Sequel del film tratto dal popolare videogame.

E poi c'è Katherine: Frizzante commedia con Emma Thompson.

Good Boys - Quei cattivi ragazzi

Grandi bugie tra amici: Commedia francese con François Cluzet e Marion Cotillard.

La vita invisibile di Euridice Gusmao

Strange but true

Tolkien: Bio-pic sul famosissimo scrittore con Nicholas Hoult e Lily Collins.

Tutta un'altra vita

Vox Lux: Dramma musicale con un'istrionica Natalie Portman.



17 SETTEMBRE

Chiara Ferragni: Unposted: Documentario sulla nota e discussa influencer.



19 SETTEMBRE

Antropocene - L'epoca umana

Eat local - A cena con i vampiri: Horror comedy a tema vampiresco.

I migliori anni della nostra vita: Commedia sentimentale diretta da Claude Lelouch.

Il colpo del cane

Selfie di famiglia

Torino nera



23 SETTEMBRE

Diego Maradona: Documentario sul controverso calciatore argentino.



26 SETTEMBRE

1968 gli uccelli: Una storia mai raccontata

Dora e la città perduta: Live-action tratto dalla popolare serie animata.

Il pianeta in mare

Shaun vita da pecora: Farmageddon: La simpatica pecora e i suoi amici tornano al cinema.

Vivere

Yesterday: Commedia musicale diretta da Danny Boyle.