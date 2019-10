I film in uscita al cinema a ottobre 2019: Top 5 e lista completa

Un mese delle grandi occasioni dal punto di vista cinefilo questo ottobre 2019, che vede l'uscita di pellicola attesissime e graditi ritorni. Nella nostra top 5 abbiamo deciso di concentrarci sul fresco vincitore del Leone d'Oro, ossia il Joker di Todd Phillips con uno stratosferico Joaquin Phoenix nei panni del personaggio di casa DC Comics, sul fantascientifico Gemini Man di Ang Lee con un doppio Will Smith, sull'esordio da protagonista del personaggio di Jesus (proveniente da Il grande Lebowski) in The Jesus Rolls - Quintana è tornato, scritto, diretto e interpretato da John Turturro, sul sequel di Shining ossia Doctor Sleep e su Terminator: Destino oscuro, nuovo episodio del franchise che si ricollega direttamente ai primi due storici capitoli. Per il resto delle uscite consultate al solito la nostra consueta panoramica a fine articolo.



Joker - 3 ottobre

Arthur Fleck è un uomo che lotta per trovare la propria strada nella società fratturata di Gotham. Pagliaccio a noleggio di giorno, Arthur aspira a essere un comico da stand-up di notte. Intrappolato in un'esistenza ciclica tra apatia e crudeltà, Arthur prende una brutta decisione che provoca una catena di eventi in un thriller che è anche un grintoso studio caratteriale.



Vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia, il film di Todd Phillips (leggete qui la nostra recensione) offre una rilettura del tutto unica del popolare personaggio di casa DC Comics, in un'ottica autoriale capace di regalare grandi emozioni anche grazie alla magistrale performance del protagonista Joaquin Phoenix.



Gemini Man - 10 ottobre

Henry Brogen è un killer che ha deciso di abbandonare il suo lavoro e la sua vita violenta. Una sola missione lo separa dalla "pensione": eliminare un avversario che inspiegabilmente sembra anticipare ogni sua mossa e sfuggire a ogni attacco. Grazie al superiore Clay Varis, Brogen scopre che in realtà il suo nemico è una versione ringiovanita di sé stesso, creata 25 anni prima dai suoi stessi geni. Per eliminarlo dovrà combattere prima di tutto contro le proprie paure.



Un doppio Will Smith, quello attuale e una sua versione ringiovanita, in questo action sci-fi che ha suscitato reazioni contrastanti nella critica americana ma è stato discretamente apprezzato sulle nostre pagine. Un'odissea tecnologica che paga alcune falle narrative nella quale Ang Lee, da sempre regista pronto a spingersi oltre dal punto di vista dell'innovazione, scommette ancora una volta con il futuro del cinema.



The Jesus Rolls - Quintana è tornato - 17 ottobre

Jesus Quintana, appena uscito dal carcere, forma un improvvisato trio insieme a Petey e a una misteriosa donna dai capelli rossi. Subito l'inedito gruppetto si attira le antipatie di un parrucchiere dal grilletto facile e il loro viaggio si trasforma in una costante fuga dalle forze dell'ordine e dai rigidi dogmi della società, durante la quale la loro amicizia avrà modo di rinsaldarsi su sentieri inaspettati.



Il mitico personaggio di John Turturro nel cult dei fratelli Coen Il grande Lebowski (1998) torna al cinema in un film scritto e diretto dal suo stesso interprete che promette, ancora una volta, grandi risate e situazioni paradossali in un'avventura tragicomica fuori di testa.



Doctor Sleep - 31 ottobre

Pubblicato 36 anni dopo Shining, Doctor Sleep segue un Danny Torrance adulto rispetto al bambino del romanzo originale. Perseguitato dagli abitanti dell'Overlook Hotel, dove da ragazzino ha vissuto un anno d'incubo, ha cercato disperatamente di non seguire le orme del padre fatte di alcolismo e violenza. Arrivato a New Hampshire si fa dei nuovi amici che lo aiutano a trovare un lavoro nell'ospizio locale in cui, grazie a quel che gli rimane del suo potere della luccicanza, regala ai pazienti il conforto finale prima della loro morte. In compagnia di un gatto che prevede il futuro, diventa Doctor Sleep. Ma quando Danny incontra Abra Stone, e il suo spettacolare potere, Torrance dovrà tornare a fare i conti con i propri demoni.



Mike Flanagan firma l'adattamento del romanzo-sequel di Stephen King, atteso da milioni di appassionati, con Ewan McGregor a vestire i panni del Danny adulto.



Terminator: Destino oscuro - 31 ottobre

Sarah Connor deve proteggere una ragazza di nome Dani Ramos, sulle cui tracce vi è un nuovo e più potente modello di cyborg, il Rev-9, inviato dal futuro da Skynet. Nel frattempo la resistenza ha progettato un'ibrida metà umana e metà cyborg di nome Grace per salvaguardare l'incolumità di Dani - che così si trova ben due donne a guardarle le spalle. Quando queste comprendono di non essere in grado di affrontare da sole il nemico, si rivolgono al "vecchio" modello di Terminator, il T-800.



Su un soggetto del "papà" James Cameron, la saga di Terminator torna al cinema per la regia di Tom Miller in un capitolo che è diretta continuazione dei primi due e promette di rilanciare la saga ai fasti di un tempo. Oltre al ritorno di Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton ed Edward Furlong (in un piccolo ruolo), il cast segna le new entry di Mackenzie David, Gabriel Luna e Natalia Reyes.

Panoramica uscite

2 OTTOBRE

Io, Leonardo: Film su Leonardo Da Vinci con Luca Argentero e Angela Fontana.



3 OTTOBRE

Appena un minuto

Il piccolo Yeti: Film animato su un simpatico esemplare di yeti.

Nato a Xibet

Non si può morire ballando

Tuttapposto

Thanks!



7 OTTOBRE

Roger Waters. Us + Them: Un intero concerto di Roger Waters ripreso nella stagione 2017-2018 che regala non poche emozioni.



8 OTTOBRE

L'uomo che volle vivere 120 anni



10 OTTOBRE

A spasso col panda

Brave ragazze: Commedia al femminile con Ambra Angiolini e Ilenia Pastorelli.

Gli angeli nascosti di Luchino Visconti

Hole - L'abisso: Horror tra mystery e fenomeni sovrannaturali.

Il varco

La scomparsa di mia madre

Le verità: Il regista giapponese Kore-eda Hirokazu protagonista di una lunga passeggiata dolceamara nella fredda Parigi, fra verità e menzogne.

Non succede, ma se succede: Commedia con Seth Rogen e Charlize Theron.

Searching Eva

Pepe Mujica, una vita suprema: Documentario sul celebre e amato uomo politico uruguaiano.



17 OTTOBRE

Maleficent 2: Signora del male: Angelina Jolie torna a vestire i panni di Malefica in un sequel ad alto tasso spettacolare.

A proposito di Rose

Figli del set

Grazie a Dio: Il nuovo film drammatico del maestro francese Francois Ozon.

Il cardellino: Film drammatico con un supercast formato tra gli altri da Ansel Elgort, Oakes Fegley, Nicole Kidman e Finn Wolfhard, adattamento dell'omonimo romanzo di successo.

Il mio profilo migliore: Commedia drammatica con Juliette Binoche.

Se mi vuoi bene: La nuova commedia di Fausto Brizzi con protagonista Claudio Bisio.

The Kill Team

Yuli - Danza e libertà



18 OTTOBRE

Metallica and San Francisco Symphony: S&M2: Film evento sull'omonimo concerto.

Panama Papers: Steven Soderbergh decide di spiegare al grande pubblico lo scandalo dei Panama Papers, in maniera diretta e divertente con un cast stellare. In arrivo anche su Netflix.



24 OTTOBRE

Downton Abbey: Il film tratto dalla celebre serie tv.

Finché morte non ci separi

Miserere

One Piece: Stampede: Film d'animazione tratto dal popolare anime-manga.

Scary stories to tell in the dark: Horror sceneggiato e prodotto da Guillermo del Toro.

Sole

Tutto il mio folle amore: Il nuovo film di Gabriele Salvatores.

Vicino all'orizzonte



28 OTTOBRE

Pavarotti: Documentario sul leggendario tenore.



30 OTTOBRE

L'uomo del labirinto: Donato Carrisi esordisce alla regia adattando il suo omonimo romanzo. Con Toni Servillo e Dustin Hoffman.



31 OTTOBRE

Il giorno più bello del mondo

Il segreto della miniera

La famiglia Addams: Film d'animazione sull'amata famiglia "horror".

La giovane età: Il nuovo film dei fratelli Dardenne.