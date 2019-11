I film in uscita al cinema a novembre 2019: tornano Frozen e Zombieland

Magnifici capolavori moderni, intensi biopic su figure che hanno fatto la storia dell'automobilismo, attesi sequel di recenti cult-movie, nuovi capitoli di amatissime saghe d'animazione e commedie romantiche in pieno stile alleniano. Il novembre cinematografico italiano si riempe di grandi uscite, a cominciare dai cinque titoli che abbiamo selezionato nella nostra Top 5. Apre la danze il mastodontico Parasite di Bong Joon-Ho, premiato con la Palma d'Oro, mentre a seguire troviamo: il film biografico sulla rivalità tra Ford e Ferrari Le Mans '66 - La grande sfida, con Christian Bale e Matt Damon, lo scoppiettante Zombieland - Doppio colpo, ritorno dell'armata combriccola di ammazza-zombie, la seconda avventura su grande schermo di Elsa & Co. in Frozen 2: Il segreto di Arendelle e Un giorno di pioggia a New York, ultimo film di Woody Allen il cui destino era incerto dopo le controversie passate dal regista.



Nei trenta giorni di novembre usciranno anche altri titoli di valore e di interesse per il grande pubblico come L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, il war-movie Midway di Roland Emmerich, il conturbante Le ragazze di Wall Street con una magnifica Jennifer Lopez, il teso thriller The Report e l'animato La famosa invasione degli orsi in Sicilia, oltre a tutti gli altri che trovate nella consueta panoramica a fine articolo.



Parasite - 31 ottobre

I quattro membri della famiglia di Ki-taek sono molto uniti ma anche molto disoccupati, e hanno davanti a loro un futuro incerto. La speranza di un'entrata monetaria regolare si accende quando il figlio, Ki-woo, viene raccomandato da un amico, studente in una prestigiosa università, per un lavoro ben pagato come insegnante privato. Con sulle spalle il peso delle aspettative di tutta la famiglia, Ki-woo si presenta a casa del signor Park, proprietario di una multinazionale informatica, dove incontra la bella figlia Yeon-kyo. Ma dopo il primo incontro fra le due famiglie, una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato.



Il capolavoro di Bong Joon-Ho, Palma d'oro al Festival di Cannes 2019, arriva finalmente anche nelle sale italiane. Tra commedia, horror e grottesco, il regista coreano tratteggia una perfetta disanima sociale della lotta di classe, variando per situazioni, stili e atmosfere in un film che commuove, diverte e spaventa in egual misura. Uno dei lavori più incisivi e taglienti degli ultimi anni, assolutamente da non perdere.



Le Mans '66 - La grande sfida - 14 novembre

Il film racconta la storia dell'intrepido pilota britannico Ken Miles e dell'ambiziosa missione del designer americano Carroll Shelby di costruire la rivoluzionaria auto da corsa che avrebbe permesso a Ford di tenere testa all'invincibile Ferrari.

Da una parte la lotta ostinata di Shelby contro il modus operandi alla fabbrica Ford, colpevole di non avere quella mentalità vincente invece molto presente nella scuderia di Enzo Ferrari, dall'altra le difficoltà economiche in cui versa Miles, che lo convinceranno a dare il tutto per tutto nell'offerta di pilotare il nuovo bolide della Ford per la 24 Ore di Le Mans di quell'anno.



James Mangold firma questo atteso biopic, precedentemente conosciuto come Ford vs Ferrari, costato circa 100 milioni di dollari e con Christian Bale e Matt Damon assoluti protagonisti.



Zombieland - Doppio colpo - 14 novembre

Dieci anni dopo gli eventi narrati in Benvenuti a Zombieland, Columbus - insieme a Tallahassee, Wichita e Little Rock - si è trasferito all'interno della Casa Bianca, dove ha situato la propria "base operativa". In seguito a un litigio tra lui e Wichita, Little Rock tuttavia abbandona il gruppo e fugge con un ragazzo conosciuto da poco, Berkeley; Columbus, Tallahassee e Wichita si mettono così alla ricerca della ragazza. Nel frattempo, gli zombie si sono evoluti, tanto da dividersi in tre differenti categorie: Homer, Hawking e Ninja, l'ultima delle quali estremamente letale.



Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin ed Emma Stone tornano di nuovo insieme sul grande schermo nel sequel del cult movie a tema zombie, diretto ancora una volta da Ruben Fleischer e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick, già autori del primo film, in collaborazione con Dave Callaham.



Frozen 2: Il segreto di Arendelle - 27 novembre

Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta la sta chiamando e sta minacciando il suo regno. Insieme ad Anna, Kistoff, Olaf e Sven, intraprenderà un pericoloso quanto indimenticabile viaggio. In Frozen, Elsa aveva paura che i suoi poteri fossero troppo potenti per il mondo. In Frozen 2, deve sperare che lo siano abbastanza.



Sequel dell'amato film d'animazione, campione d'incassi, che esplorerà il passato della protagonista Elsa. La pellicola, diretta nuovamente da Jennifer Lee, avrà un tono più maturo rispetto al predecessore e promette di regalare ancora una volta grandi emozioni adatte a un pubblico di adulti e piccini.



Un giorno di pioggia a New York - 28 novembre

Woody Allen torna a Manhattan con Un giorno di pioggia a New York, una commedia romantica che racconta la storia di due fidanzatini del college, Gatsby (Timothée Chalamet) e Ashleigh (Elle Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme a New York vanno in fumo non appena mettono piede in città.

I due, fin dal loro arrivo nella metropoli, si ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre avventure, ciascuno per proprio conto.



Dopo polemiche e rinvii è tempo finalmente di godersi l'ultimo film di Woody Allen, che torna nella Grande Mela per raccontarci con il suo iconico stile una storia dal sapore magico.

Panoramica uscite

7 NOVEMBRE

Attraverso i miei occhi: Commedia drammatica con Milo Ventimiglia e Amanda Seyfried.

Deep - Un'avventura in fondo al mare: Film d'animazione ambientato nei fondali marini.

Gli uomini d'oro: Noir con Fabio De Luigi ed Edoardo Leo.

La belle époque: Alla Festa del Cinema di Roma 2019 il regista francese Nicolas Bedos ha presentato il suo nuovo film con Daniel Auteuil.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: Adattamento animato dell'omonimo e celebre romanzo per ragazzi di Dino Buzzati,

Le ragazze di Wall Street: Lorene Scafaria firma un titolo brillante, diretto con stile ed energia, con un cast eccezionale guidato da una Jennifer Lopez mai così brava.

Light of my life: Dramma post-apocalittico diretto e interpretato da Casey Affleck.

Motherless Brooklyn - I segreti di una città: un noir d'autore dal ritmo compassato, diretto e interpretato magnificamente da Edward Norton.

Una canzone per mio padre



11 NOVEMBRE

#AnneFrank. Vite parallele



14 NOVEMBRE

Ailo - Un'avventura tra i ghiacci

Gamberetti per tutti

Pupazzi alla riscossa - Ugly Dolls: Film animato su un gruppo di simpatici pupazzi.

Sono solo fantasmi: Christian De Sica dirige e interpreta una sorta di Ghostbusters all'italiana.

Sorry we missed you: Il nuovo film drammatico di Ken Loach.

The Bra - Il reggipetto



18 NOVEMBRE

The Report: Thriller drammatico con Adam Driver, futura esclusiva di Amazon Prime Video.



21 NOVEMBRE

Aspromonte: La terra degli ultimi

Cetto c'è, senzadubbiamente: Il ritorno al cinema del popolare personaggio di Antonio Albanese.

Countdown

Depeche Mode: Spirits in the forest: Film concerto diretto da Anton Corbijn sull'amata band.

L'ufficiale e la spia: Roman Polanski torna dietro la macchina da presa affrontando la vera, appassionante vicenda del controverso caso Dreyfus.

Ploi



27 NOVEMBRE

Midway: Roland Emmerich alle prese con uno degli eventi bellici più famosi della seconda guerra mondiale.



28 NOVEMBRE

A Tor Bella Monaca non piove mai

Il peccato