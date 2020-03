I film in uscita al cinema a marzo 2020, da Mulan a Bloodshot

La situazione di emergenza in cui si trova il nostro Paese in seguito all'epidemia del Coronavirus ha portato al rinvio di molte uscite cinematografiche, con il destino ancora incerto sull'apertura o meno delle sale in diverse zone del Paese. Non deve perciò sorprendere che il mese di marzo concentri le uscite di peso nell'ultima settimana vista la situazione di incertezza ancora permanente nel breve periodo.

Il 26 marzo, salvo comunicazioni last-minute, vedrà quindi l'arrivo in sala del live-action di Mulan, con cui Disney promette di regalare uno spettacolo avventuroso per grandi e piccini, del cinecomic Bloodshot con protagonista Vin Diesel e del drammatico, ispirato a una storia vera, Bombshell - La voce dello scandalo, con protagoniste Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman. Per tutti gli altri film in arrivo, trovate al solito la lista completa nella panoramica a fine articolo.



Bloodshot - 26 marzo

Vin Diesel veste i panni di Ray Garrison, un soldato ucciso di recente e riportato in vita come il supereroe Bloodshot dalla RST Corporation. Con un esercito di nanotecnologia nelle sue vene è più forte che mai e in grado di curarsi istantaneamente. Avendo il controllo del suo corpo, però, la compagnia può influenzare anche la sua mente e la sua memoria. Ora, Ray non riesce a distinguere ciò che è reale da cosa non lo è, ma è in missione per scoprirlo.



Adattamento per il grande schermo dell'omonimo fumetto Valiant, creato nel 1992 da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton, Bloodshot promette azione a palate e, stando alle dichiarazioni dei realizzatori, un qualcosa di mai visto prima nell'universo cinecomic. Oltre a Vin Diesel nei panni del protagonista, il cast vanta anche la presenza di Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell e Guy Pearce.



Mulan - 26 marzo

Ispirato all'antica leggenda cinese di Hua Mulan come il film animato del 1998, questo nuovo live-action segue le vicende della figlia maggiore di un rispettato guerriero che vuole prendere a tutti i costi il posto del padre malato. Dopo essersi travestita da uomo e arruolata con il nome di Hua Jun, Mulan verrà messa alla prova in ogni momento del suo cammino e dovrà dimostrare il suo vero potenziale.



Il live-action dell'amato cartoon Disney, a sua volta ispirato a una classica leggenda cinese, promette spettacolo ed emozioni in pieno stile wuxiapian, scelta ulteriormente consolidata dalla presenza nel cast di attori del calibro di Donnie Yen, Jet Li e Gong Li. Il film diretto da Niki Caro su una sceneggiatura scritta da Rick Jaffa vedrà come assoluta protagonista Liu Yifei, già vista in Il regno proibito (2008) e Outcast - L'ultimo templare (2014).



Bombshell - La voce dello scandalo - 26 marzo

La trama del film è incentrata sull'ex capo della Fox News Roger Ailes (interpretato da un irriconoscibile John Lithgow) e la sua caduta finale dopo che un certo numero di donne, tra cui Gretchen Carlson e Megyn Kelly, lo citarono in giudizio per molestie sessuali. Nicole Kidman veste i panni di Gretchen Carlson, ex conduttrice di Fox News che denuncerà Roger Ailes nell'estate del 2016, mentre Margot Robbie sarà una giovane giornalista e Charlize Theron sarà il personaggio chiave di Megyn. Nel cast troveremo anche Allison Janney nei panni di Susan Estrich, l'avvocato di Ailes che lo rappresenterà legalmente nelle sue battaglie in aula.



Un solido thriller d'inchiesta sugli abusi sessuali, quanto mai attuale in piena era #MeToo, che punta le sue carte sulle intense performance delle tre straordinarie protagoniste (e con un Lithgow altrettanto maestoso sotto spessi strati di make-up) assieme al dinamismo di una regia che coniuga tensione e istinti drammatici con un equilibrio impeccabile.



Panoramica uscite

2 MARZO

Show Me Picture: The Story of Jim Marshall: Documentario su Jim Marshall, celebre fotografo delle rockstar.

They Shall Not Grow Old: Documentario diretto da Peter Jackson che celebra il centenario della fine del primo conflitto mondiale.



3 MARZO

Marianne e Leonard - Parole d'amore: Documentario sul rapporto tra l'artista Leonard Cohen e la norvegese Marianne Ihlen.



5 MARZO

Buñuel - Nel labirinto delle tartarughe: Film animato sulla realizzazione del film Terra senza pane del leggendario regista Luis Bunuel.

Honey Boy: Shia LaBeouf è protagonista della sua stessa autobiografia.

L'agnello: Film drammatico su un'adolescente sarda.

Marie Curie: Film biografico sulla scienziata premio Nobel.

Picciridda - Con i piedi nella sabbia: Adattamento dell'omonimo romanzo di Catena Fiorello.

Sola al mio matrimonio: Film drammatico su una giovane rom.



7 MARZO

L'apprendistato: Documentario sul collegio alberghiero Mellerio Rosmini di Domodossola.



8 MARZO

Sono innamorato di Pippa Bacca: Documentario sull'artista italiana brutalmente uccisa durante uno spettacolo itinerante.



9 MARZO

Hello World: Film d'animazione giapponese diretto da Tomohiko Ito.

Ultras: Arriva in sala, prima di sbarcare su Netflix, il nuovo film sul mondo dei tifosi italiani.



12 MARZO

Doppia pelle: La nuova commedia del regista di culto Quentin Dupieux, con Jean Dujardin.

Gli anni amari: Film drammatico su Mario Mieli, esponente di spicco della comunità gay negli anni '70.

I miserabili: Film drammatico vincitore del Premio della Giuria al Festival di Cannes 2019.

Le avventure di Wuba - Il piccolo principe zucchino: Fantasy cinese, sequel de Il regno di Wuba (2015).



17 MARZO

La concessione del telefono: Adattamento dell'omonimo romanzo di Andrea Camilleri, diretto da Roan Johnson.



19 MARZO

Alessandra - Un grande amore e niente più: Commedia musicale diretta da Pasquale Falcone, con Sara Zanier e Sergio Muniz.

Cosa mi lasci di te: Dramma sentimentale con protagonisti K.J. Apa e Britt Robertson.

Creators - The Past: Ambizioso progetto fantasy/sci-fi diretto da Piergiuseppe Zaia, con William Shatner e Gérard Depardieu.

Emma: Anya Taylor-Joy è protagonista del nuovo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jane Austen.

Gloria mundi: Film drammatico diretto da Robert Guédiguian.

Il delitto Mattarella: Film biografico sulla storia di Piersanti Mattarella, diretto da Aurelio Grimaldi.

In viaggio verso un sogno - The Peanut Butter Falcon: Commedia avventurosa con Zack Gottsagen, Shia LaBeouf e Dakota Johnson.

La volta buona: Film drammatico diretto da Vincenzo Marra.

L'anno che verrà: Commedia drammatica ambientata tra i banchi scolastici, di produzione francese.

The Boy 2 - La maledizione di Brahms: Sequel dell'horror The Boy.



23 MARZO

Banksy - L'arte della ribellione: Documentario sul rinomato street artist.



26 MARZO

7 ore per farla innamorare: Commedia di e con Giampaolo Morelli.

In the Trap - Nella trappola: Horror diretto da Alessio Liguori.

Magari: Commedia sentimentale diretta da Ginevra Elkann.

Un gioco da ragazzi - Monos: Film drammatico ambientato nelle zone più selvagge della Colombia.