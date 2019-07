I film in uscita al cinema a luglio 2019: Top 5 e lista completa

L'amichevole arrampicamuri di quartiere è pronto a tornare sul grande schermo in Spider-Man: Far from home, secondo titolo stand-alone a lui dedicato e successivo agli eventi di Avengers: Endgame. Il mese di luglio è anche pronto a regalarci altri titoli di rilievo, su tutti gli horror Annabelle 3 (leggi recensione), sequel dell'amata saga con protagonisti Ed e Lorraine Warren, e l'horror pagano Midsommar - Il villaggio dei dannati che ha entusiasmato la critica di settore.

Arrivano poi un altro atteso seguito come Men in Black: International, accolto invece più tiepidamente nonostante il cast di lusso, e il thriller/mystery con Matthew McCounaghey e Anne Hathaway Serenity, anche questo oggetto di responsi non proprio benevoli.

Altre pellicole che segnaliamo in apertura (per la lista completa rivolgetevi alla consueta panoramica a fondo articolo) sono Escape Plan 3 - L'ultima sfida con Sylvester Stallone e Dave Bautista, il Domino disconosciuto da Brian De Palma e il biografico Edison - L'uomo che illuminò il mondo con Benedict Cumberbatch nei panni del rivoluzionario inventore.



Annabelle 3 - 3 luglio

Annabelle 3 è il terzo capitolo di Annabelle, la serie di film di grande successo della New Line Cinema, con protagonista la famigerata bambola malefica dell'universo di The Conjuring. Gary Dauberman, lo sceneggiatore dei film Annabelle, IT e The Nun - La vocazione del male, fa il suo debutto alla regia in questo lungometraggio prodotto da Peter Safran (Aquaman), lo stesso produttore di tutti i titoli del franchise di The Conjuring, e dal creatore del suddetto universo James Wan.



Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola "al sicuro" dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy, la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.



Spider-Man: Far from home - 10 luglio

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Spider-Man deve rafforzarsi per affrontare nuove minacce in un mondo che non è più quello di prima. Il nostro "amichevole Spider-Man di quartiere" decide di partire per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il continente.



Tom Holland torna a vestire i panni dell'Uomo Ragno in questo secondo film stand-alone in cui ritroverà vecchi amici e affronterà nuovi nemici come il Mysterio di Jake Gyllenhaal.



Serenity - 18 luglio

Dal regista e sceneggiatore candidato all'Oscar Steven Knight, un thriller che gira intorno a un triangolo amoroso e una verità nascosta, interpretato dai premi Oscar Matthew McConaughey e Anne Hathaway, di nuovo insieme dopo il successo di Interstellar.



È la misteriosa storia del capitano Baker Dill, un uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene nuovamente sconvolta quando ricompare l'ex moglie, mai dimenticata, con una terribile richiesta d'aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. Il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni, segreti sepolti e una verità tutta da scoprire.



Men in Black: International - 25 luglio

Da tempo immemore la Terra è stata protetta dai più pericolosi alieni da una organizzazione di uomini in nero. L'Agente H e l'Agente M si trovano ora ad affrontare un pericolo senza precedenti: una talpa nell'organizzazione.



Diretto da F. Gary Gray, reduce dal successo di Fast & Furious 8 e Straight Outta Compton, e basato sullo script di Matt Holloway e Art Marcum (Iron Man) il film è ambientato nello stesso universo della precedente trilogia con Will Smith e Tommy Lee Jones, ma contemporaneamente se ne distacca leggermente per concentrarsi su avventure su scala più globale. Steven Spielberg sarà ancora produttore esecutivo. Nel cast Chris Hemsworth e Tessa Thompson nei ruoli principali, con comprimari di lusso del calibro di Liam Neeson, Emma Thompson e Rebecca Ferguson.

Midsommar - Il villaggio dei dannati - 25 luglio

Il film segue una coppia, interpretata da Jack Reynor (Strange Angel) e Florence Pugh (Outlaw King), che viaggia attraverso la Svezia per visitare la città natale dei loro amici in occasione del favoloso festival di metà estate. Ciò che inizia come una vacanza in un rifugio idilliaco fra le colline, però, si trasforma rapidamente in una competizione sempre più violenta e bizzarra organizzata da un culto pagano.



Il nuovo lavoro di Ari Aster, regista dell'osannato Hereditary, è già stato ampiamente apprezzato dalla critica internazionale e sono stati fatti pesanti paragoni con un altro cult a tema "pagano" come The Wicker Man: un horror che è pronto a terrorizzare il grande pubblico nelle afose serate estive.

Panoramica uscite

4 LUGLIO

Due amici: Commedia sentimentale diretta e interpretata da Louis Garrel.

Escape Plan 3 - L'ultima sfida: Sylvester Stallone e Dave Bautista nel terzo capitolo del franchise action.

Il segreto di una famiglia

L'ultima ora

Restiamo amici: Commedia con Michele Riondino e Alessandro Roja.

Ti presento Patrick: Commedia con protagonista un simpatico cagnolino.



11 LUGLIO

Domino: Il nuovo film di Brian De Palma con protagonisti Nikolaj Coster-Waldau, Guy Pearce e Carice van Houten.

Podiwoki - Il ritratto negato

The Golden Glove

Welcome home: Thriller con Aaron Paul, Riccardo Scamarcio ed Emily Ratajkowski.



15 LUGLIO

Alla corte di Ruth - RBG



18 LUGLIO

Birba - Micio combinaguai

Edison - L'uomo che illuminò il mondo: Film biografico con Benedict Cumberbatch, Tom Holland e Katherine Waterston.

Good Boys - Quei cattivi ragazzi

Il mangiatore di pietre: Film drammatico con Luigi Lo Cascio e Vincenzo Crea.

State Kitchen

Vita segreta di Maria Capasso



25 LUGLIO

La piccola boss

The Boy 2