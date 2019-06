I film in uscita al cinema a giugno 2019: Top 5 e lista completa

Nuovi capitoli di storiche saghe d'animazione, episodi conclusivi di epopee supereroistiche, originali omaggi d'autore agli zombie-movie, il ritorno di iconici franchise horror: il grande pubblico avrà di che leccarsi i baffi con le proposte cinematografiche in uscita nelle sale italiane nel mese di giugno.

Durante i trenta giorni infatti sbarcheranno nei cinema il sequel Toy Story 4, con il ritorno dei mitici personaggi di Woody e Buzz Lightyear, e il travagliato X-Men: Dark Phoenix, ultimo tassello della saga con protagonisti i mutanti Marvel, il reboot de La bambola assassina e il divertente I morti non muoiono di Jim Jarmusch, già apprezzato su queste pagine dal Festival di Cannes.

Tra le altre uscite segnaliamo il thriller Destroyer, con un'inedita Nicole Kidman, il grintoso American Animals, il sequel Pets 2 - Vita da animali, l'horror Polaroid, il folle Climax di Gaspar Noé, il nuovo film di Brian De Palma Domino e l'heist-movie Rapina a stoccolma con protagonisti Ethan Hawke, Noomi Rapace e Mark Strong.



Destroyer - 6 giugno

Destroyer racconta l'odissea morale ed esistenziale del detective della polizia di Los Angeles Erin Bell (Nicole Kidman), incaricata a inizio carriera di portare a termine una missione sotto copertura in una gang nel deserto della California, con risultati tragici.

Quando il leader di quella gang ritorna dopo molti anni, Erin è costretta ad affrontare il passato e sconfiggere i demoni che la perseguitano.

Una Nicole Kidman come non l'avete mai vista è protagonista di questo intenso crime-drama diretto da Karyn Kusama (regista di Girlfight e Jennifer's Body). Nel cast anche Bradley Whitford, Tatiana Maslany, Sebastian Stan, Toby Kebbell e Scoot McNairy.



X-Men: Dark Phoenix - 6 giugno

X-Men: Dark Phoenix è la storia di uno dei personaggi più amati dell'universo degli X-Men, Jean Grey, tramutata in Dark Phoenix. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene colpita da una forza cosmica che la trasforma in uno dei mutanti più potenti di sempre. Lottando contro questo potere sempre più instabile e contro i suoi demoni interiori, Jean si scaglia contro la famiglia degli X-Men e minaccia di distruggere il pianeta.



Il film rappresenta il culmine di vent'anni di franchise, visto che il team deve affrontare la sfida più difficile e devastante: combattere contro uno di loro. L'ultimo capitolo della saga sui mutanti di casa Marvel, i cui diritti sono recentemente passati in casa Disney, promette spettacolo ed emozioni in quello che sarà per il cast il probabile commiato ai rispettivi personaggi.



I morti non muoiono - 13 giugno

Nella tranquilla cittadina di Centreville qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Nessuno però prevede la conseguenza più strana e pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: i morti non muoiono - escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.

Il personale omaggio del maestro Jim Jarmusch agli zombie-movie è un film ricco di inventiva e di sorprese, con un supercast comprendente Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Steve Buscemi, RZA, Iggy Pop e Tom Waits.



La bambola assassina - 19 giugno

La protagonista Karen (Audrey Plaza) decide di regalare a suo figlio Andy (Gabriel Bateman) un giocattolo della nuova linea Buddy: i due si sono appena trasferiti in un quartiere nel quale il ragazzino ha difficoltà a inserirsi e la bambola - altamente tecnologica - potrebbe rappresentare una valvola di sfogo per il giovane. Purtroppo però proprio quel singolo bambolotto comprato da Karen riporterà un malfunzionamento di fabbrica, la cui conseguenza si manifesterà in un comportamento particolarmente violento.



Non solo: il trailer rivela che, grazie alla tecnologia che lo anima, Chucky (questo il nome che Andy dà al suo giocattolo) è in grado di controllare tutti i dispositivi elettronici in prossimità del suo raggio d'azione, come tosaerba, autovetture e droni. Questo reboot dell'iconica saga horror di Chucky vede Mark Hamill come doppiatore d'eccellenza per la macabra bambola.



Toy Story 4 - 26 giugno

Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l'arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome "Forky" nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

Diretto da Josh Cooley (Il primo appuntamento di Riley) e prodotto da Jonas Rivera (Inside Out, Up) e Mark Nielsen (produttore associato Inside Out), il nuovo film Disney Pixar Toy Story 4 promette grandi emozioni ai milioni di fan cresciuti con la saga e i suoi iconici personaggi.

Panoramica uscite

6 GIUGNO

A mano disarmata: Film drammatico con Claudia Gerini.

American Animals: Heist-movie di produzione britannica.

Fiore gemello

Juliet, Naked: Commedia con Rose Byrne e Ethan Hawke.

Pets 2 - Vita da animali: Sequel del fortunato film d'animazione sugli animali domestici.

Polaroid: Horror con una macchina fotografica "maledetta".



10 GIUGNO

Diktatorship



13 GIUGNO

Beautiful Boy: Dramma biografico con Steve Carell e Timothée Chalamet.

Blue my mind - Il segreto dei miei anni: Fantasy drammatico proveniente dalla Svizzera.

Climax: Il nuovo folle film del regista di culto Gaspar Noé.

Il grande salto: Commedia con Ricky Memphis e Giorgio Tirabassi.

Maryam of Tyson - Can I escape to Ephesus

Wolf Call - Minaccia in alto mare: Action francese d'ambientazione "subacquea" con protagonisti François Civil, Omar Sy e Mathieu Kassovitz.

Christo - Walking on water: Documentario sull'artista che ha realizzato la pedana sul Lago d'Iseo.



20 GIUGNO

Arrivederci professore: Commedia drammatica con Johnny Depp.

La prima vacanza non si scorda mai

Lucania - Terra sangue e magia

Rapina a Stoccolma: Commedia/heist-movie con protagonisti Ethan Hawke, Noomi Rapace e Mark Strong.

Sir - Cenerentola a Mumbai

The Elevator



27 GIUGNO

Domino: Action-thriller diretto da Brian DePalma con protagonisti Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten e Guy Pearce.

Il segreto di una famiglia

Nureyev - The White Crow: Film biografico sul leggendario ballerino Rudolph Nureyev diretto da Ralph Fiennes.