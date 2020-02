I film in uscita al cinema a febbraio 2020, da Birds of Prey a Sonic

Attesi cinecomic con annessi ritorni di personaggi cult, adattamenti di amatissimi videogiochi, capolavori passati che fanno ritorno in sala, nuovi episodi di roboanti franchise action ed ennesime trasposizioni per il grande schermo di romanzi immortali. Il febbraio cinematografico si prospetta ricco di proposte per tutti i gusti, con la nostra top 5 composta da Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) con Margot Robbie nuovamente nei panni di Harley, il pirotecnico Sonic - Il film, il capolavoro di Jong Boon-ho Memorie di un assassino, l'esplosivo Bad Boys for life con Will Smith e Martin Lawrence e Il richiamo della foresta con Harrison Ford, dal classico di Jack London. Tra gli altri titoli che segnaliamo in apertura: il thriller horror Fantasy Island, particolare rivisitazione della serie tv Fantasilandia, il discusso adattamento per il grande schermo di Cats, l'esordio in sala del Commissario Montalbano e l'atteso biopic Volevo nascondermi con Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue.



Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) - 6 febbraio

La sinossi ufficiale recita così: "Hai mai sentito quella del poliziotto, dell'uccello canoro, dello psicopatico e della principessa mafiosa? Birds of Prey (e la fantasmagorica emancipazione di Harley Quinn) è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, come Harley è in grado di fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e il suo zelante braccio destro, Zsasz, puntano un bersaglio su una ragazza di nome Cass, tutta la città entra in guerra per trovarla. Le strade di Harley, Cacciatrice, Black Canary e Renee Montoya si scontrano e l'improbabile quartetto non ha altra scelta che allearsi per abbattere Roman."



Il nuovo adattamento DC Comics diretto da Cathy Yan, che promette di far dimenticare il controverso Suicide Squad (2016), vede il ritorno di Margot Robbie nell'iconico personaggio di Harley, in un cast delle grandi occasioni che vanta anche Mary Elizabeth Winstead come Cacciatrice, Jurnee Smollett-Bell nel ruolo di Black Canary, Rosie Perez come Renee Montoya ed Ella Jay Basco, al suo debutto sul grande schermo, nei panni di Cassandra Cain. I due villain, Victor Zsasz e Black Mask, saranno interpretati rispettivamente da Chris Messina ed Ewan McGregor.



Sonic - Il film - 13 febbraio

Basato sul popolare videogame della SEGA, Sonic - Il film vedrà l'amato porcospino blu cercare di fermare il Dr. Robotnik nel recuperare tutti gli Smeraldi del Caos.



Il cast di Sonic - Il film include Jim Carrey nel ruolo del villain, il Dottor Robotnik/Eggman; James Marsden come Tom Wachowski, un poliziotto che aiuterà Sonic nella sua missione; Adam Pally (The Mindy Project, Iron Man 3) nel ruolo del collega di lavoro di Tom; Tika Sumpter e Natasha Rothwell. Dopo il redesign del personaggio, chiesto a gran voce dai fan e accolto da regista e produzione, questo nuovo adattamento videoludico promette di restituire appieno il fascino e l'energia dell'iconico format originario.



Memorie di un assassino - 13 febbraio

In un piccolo villaggio, nel 1986, viene trovata una giovane donna brutalmente assassinata. Due mesi dopo, un crimine molto simile attira l'attenzione dell'opinione pubblica. Lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l'intera regione nel terrore. Due poliziotti locali, tanto brutali quanto impreparati, indagano con mezzi poco ortodossi sugli omicidi. Si unirà a loro un terzo detective, in arrivo direttamente da Seul. Penserà di poter risolvere il caso ma, fra errori e false piste, verrà trascinato negli abissi di un'indagine senza apparente risoluzione.



Arriva in sala, per la prima volta in Italia, il capolavoro diretto da Bong Joon-ho Memorie di un assassino - Memories of Murder, un thriller avvincente con Song Kang-ho, in cui il regista miscela perfettamente, proprio come nel memorabile Parasite (2019), i registri comico e drammatico.



Bad Boys for life - 20 febbraio

Mentre Marcus si è ritirato dalla lotta contro il crimine, Mike non ha invece alcuna intenzione di smettere. Quando quest'ultimo si ritrova in una situazione che non riesce ad affrontare per conto suo, però, si ritrova costretto a chiedere aiuto al suo amico per un'ultima volta. In questo terzo capitolo i due saranno alle prese con la rapida ascesa del cartello della droga di Armando Armas, killer a sangue freddo e dal carattere provocatorio che farà di tutto per non farsi mettere il bastone tra le ruote dai protagonisti.



Will Smith e Martin Lawrence tornano nei panni dei due poliziotti sopra le righe nel nuovo capitolo del franchise, in uscita 17 anni dopo l'ultimo episodio. Il film diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah vede nel cast anche Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam e Joe Pantoliano e promette fin dal trailer dosi esagerate di azione esplosiva in puro stile Michael Bay, qui per la prima volta non presente in cabina di regia.



Il richiamo della foresta - 20 febbraio

Il film racconta la storia di un cane da slitta di nome Buck, che, dopo essere stato rapito dal ranch in cui vive nella Santa Clara Valley, in California, viene venduto ai trasportatori di merci nello Yukon, e dovrà cercare di sopravvivere nei territori selvaggi dell'Alaska. Il contesto è quello della corsa all'oro negli Stati Uniti di fine '800, con Harrison Ford che interpreterà l'avventuriero e cercatore d'oro John Thornton.



Nuovo adattamento dell'omonimo romanzo di Jack London che vanta la presenza di Harrison Ford come protagonista umano. Un'avventura per tutta la famiglia in cui i buoni sentimenti e i suggestivi paesaggi naturalistici fanno presagire già ora un gran numero di emozioni a tema.

Panoramica uscite

3 FEBBRAIO

Promare: Film d'animazione giapponese a sfondo fantascientifico.



6 FEBBRAIO

Alice e il sindaco: Film drammatico di Nicolas Pariser con protagonisti Fabrice Luchini e Anaïs Demoustier.

Il ladro di giorni: Film drammatico con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio.



10 FEBBRAIO

Impressionisti segreti: Documentario sul movimento impressionista.



12 FEBBRAIO

Cercando Valentina - Il mondo di Guido Crepax: Documentario sul noto fumettista e sul suo popolare personaggio.



13 FEBBRAIO

Alla mia piccola Sama: Documentario candidato all'Oscar che racconta la tragedia siriana.

Fantasy Island: Thriller/horror, "adattamento di genere" della popolare serie tv Fantasilandia.

Gli anni più belli: Il nuovo film di Gabriele Muccino.

Il lago delle oche selvatiche: Dramma a tinte noir di produzione cinese.



15 FEBBRAIO

Caterina: Documentario sulla cantante Caterina Bueno.



17 FEBBRAIO

Fabrizio De André e PFM - Il concerto ritrovato: Documentario sul concerto-evento tenutosi a Genova il 3 gennaio 1979.

Lunar City: Documentario incentrato sullo sbarco sulla Luna.



20 FEBBRAIO

Cats: Il controverso adattamento dell'amato musical "felino".

Cattive acque: Il nuovo film di Todd Haynes, con Mark Ruffalo e Anne Hathaway.

Criminali come noi: Commedia avventurosa con Ricardo Darín.

Era mio figlio: Film drammatico a sfondo bellico con Samuel L. Jackson e Bradley Whitford.

La mia banda suona il pop: La nuova commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica e Diego Abatantuono.

L'hotel degli amori smarriti: Commedia diretta da Christophe Honoré, con Chiara Mastroianni e Benjamin Biolay.

Lontano lontano: Commedia con Gianni Di Gregorio e Ennio Fantastichini.



24 FEBBRAIO

Il Commissario Montalbano: Salvo amato, Livia mia: Il popolare personaggio televisivo sbarca sul grande schermo.

Lourdes: Documentario sul luogo di culto.

Permette? Alberto Sordi: Film biografico di Luca Manfredi con Edoardo Pesce nei panni del leggendario attore.



27 FEBBRAIO

Arctic Dogs: Film d'animazione con protagonista un gruppo di animali antropomorfi.

Dopo il matrimonio: Rifacimento dell'omonimo film di Susanne Bier, con Michelle Williams e Julianne Moore.

Doppio sospetto: Dramma a tinte noir, co-produzione tra Francia e Belgio.

La Gomera - L'isola dei fischi: Thriller/noir ambientato su un'isola tutta particolare...

La partita: Film drammatico con Francesco Pannofino e Alberto Di Stasio.

Lupin III - The First: Una nuova avventura per l'amatissimo ladro animato.

Playing with fire: Commedia con John Cena e Judy Greer.

Si vive una volta sola: Il nuovo film di e con Carlo Verdone.

Volevo nascondermi: Film biografico di Giorgio Diritti con Elio Germano nei panni del pittore Ligabue.