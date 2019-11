I film in uscita al cinema a dicembre 2019, da Star Wars a Pinocchio

Attese incarnazioni sul grande schermo di popolari serie televisive, avvincenti gialli di stampo classico, capitoli conclusivi di epopee "stellari", nuove versioni di fiabe immortali e sequel di popolari franchise avventurosi. Dicembre nelle sale come al solito non delude mai il grande pubblico e quest'anno vede l'arrivo nei cinema de L'immortale, spin-off di Gomorra che segna il ritorno del personaggio di Ciro Di Marzio, del sorprendente Cena con delitto - Knives Out di Rian Johnson, dell'agognato Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo tassello della nuova trilogia, del Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni nei panni di Geppetto e di Jumanji: The next level, secondo episodio della saga "reboot" con Dwayne Johnson. Come al solito trovate il resto delle uscite nella consueta panoramica a fine articolo.



L'immortale - 5 dicembre

Il film funge da ponte fra due stagioni di Gomorra rimanendo comunque un'opera autonoma e a sé stante: secondo la sinossi ufficiale, il film racconterà la vita di Ciro Di Marzio e gli eventi che lo hanno trasformato nel temuto e rispettato Immortale.

Attraverso i suoi ricordi si tornerà indietro nel tempo fino al terremoto del 1980, durante il quale il neonato Ciro sopravvive per miracolo e resta abbandonato tra le macerie. Dieci anni dopo vediamo il bambino, che ha dovuto crescere in fretta, sopravvivere arrangiandosi come può tra i vicoli di Napoli.



Atteso spin-off della popolare serie tv, scritto e diretto da Marco D'Amore che torna nei panni del personaggio culto di Ciro.



Cena con delitto - Knives Out - 5 dicembre

Quando il famoso scrittore di romanzi gialli Harlan Thrombey viene misteriosamente ritrovato morto nella sua tenuta, subito dopo il suo ottantacinquesimo compleanno, il detective Benoit Blanc è incaricato di indagare sull'omicidio. Dalla famiglia allo staff, Blanc valuta tutte le possibili soluzioni per coprire la verità dietro la morte prematura di Harlan.



Il regista Rian Johnson, a due anni dal discusso Star Wars - Gli ultimi Jedi (2017), torna dietro la macchina da presa per firmare il suo personale omaggio ai gialli "alla Agatha Christie". Osannato dalla critica americana, il film vanta un cast delle grandi occasioni che comprende Daniel Craig, Christopher Plummer, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Michael Shannon, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford e Jaeden Martell.



Star Wars: L'ascesa di Skywalker - 18 dicembre

La Lucasfilm e il regista J. J. Abrams uniscono ancora una volta le forze per condurre gli spettatori attraverso un epico viaggio verso una galassia lontana lontana con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, la definitiva conclusione della seminale Saga degli Skywalker durante la quale nuove leggende nasceranno e avverrà la battaglia finale per la libertà.



J.J. Abrams torna dietro la macchina da presa per dirigere il capitolo conclusivo della nuova saga di Guerre Stellari, un episodio che si prospetta ricco di spettacolo ed emozioni.

Il film vede il ritorno di gran parte del cast delle pellicole precedenti, con la partecipazione di Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Anthony Daniels, Naomi Ackie, Domhnall Gleeson, Richard E. Grant, Lupita Nyong'o, Keri Russell e Billy Dee Williams (storico interprete del personaggio di Lando Calrissian).



Pinocchio - 19 dicembre

La classica fiaba di Carlo Collodi torna sul grande schermo in una nuova versione, filtrata dall'immaginario visionario di Matteo Garrone, pronto a raccontarci in una veste inedita l'iconica storia del burattino che sogna di diventare umano. A interpretare il bambino di legno il giovane Iacopo Felapi, mentre nei panni di Geppetto troviamo quel Roberto Benigni che diresse la sua personale interpretazione nell'omonimo titolo del 2002.



Il numeroso cast vanta le partecipazioni di Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo (Gatto), Massimo Ceccherini (Volpe), Alida Baldari Calabria (Fatina bambina), Alessio Di Domenicantonio (Lucignolo), Maria Pia Timo (Lumaca), Davide Marotta (Grillo parlante), Paolo Graziosi (Mastro Ciliegia) Gianfranco Gallo (Civetta), Massimiliano Gallo (Corvo), Marcello Fonte (Pappagallo), Teco Celio (Gorilla), Enzo Vetrano (Faina) e Nino Scardina (Omino di burro).



Jumanji: The next level - 25 dicembre

In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è radicalmente cambiato. Rientrati infatti in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono ben presto che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere adesso al videogioco più pericoloso del mondo, i nostri eroi dovranno affrontare nuove zone sconosciute e inesplorate, dagli aridi deserti fino alle alte montagne innevate, tra innumerevoli minacce e tanto divertimento.



Il sequel del reboot ispirato all'amato film degli anni '90 che vedeva assoluto protagonista Robin Williams è pronto a regalare ancora un sano e facile intrattenimento a tema. Jake Kasdan torna dietro la macchina da presa e il cast può contare ancora sulle performance dell'affiatato quartetto composto da Dwayne "The Rock" Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black.

Panoramica uscite

2 DICEMBRE

I figli del mare : Il film d'animazione a sfondo ecologista di Ayumu Watanabe.

Western stars: Documentario musicale in cui il leggendario Bruce Springsteen si autodirige.



5 DICEMBRE

Ghiaie: Film incentrato sulle apparizioni mariane alla piccola Adelaide Roncalli.

Il paradiso probabilmente: Commedia con Gael Garcia Bernal e Ali Suliman.

L'inganno perfetto: Thriller drammatico con Helen Mirren e Ian McKellen.

Lontano lontano: Commedia con Gianni Di Gregorio e Ennio Fantastichini.

Qualcosa di meraviglioso: Dramma biografico con Gérard Depardieu.

Un sogno per papà



12 DICEMBRE

Black Christmas: Horror a sfondo natalizio.

Che fine ha fatto Bernadette?: Commedia drammatica con Cate Blanchett e Billy Crudup.

Il primo Natale: Il nuovo film di Ficarra e Picone.

Nancy: Thriller drammatico con Andrea Riseborough e Steve Buscemi.



16 DICEMBRE

Escher: Viaggio nell'infinito: Documentario sull'incisore e grafico olandese Maurits Cornelis Escher.



19 DICEMBRE

Il mistero di Henri Pick: Commedia gialla con Fabrice Luchini e Camille Cottin.

La dea fortuna: Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi e Edoardo Leo.

Last Christmas: Commedia romantica a sfondo natalizio con Emilia Clarke e Henry Golding.

Ritratto della giovane in fiamme



21 DICEMBRE

Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli: Film tratto dall'omonima serie animata.



24 DICEMBRE

The Farewell - Una bugia buona: La talentuosa Lulu Wang dirige un cast in parte ed eccezionale in una commedia drammatica tenera e a suo modo dissacrante, assolutamente da vedere.



25 DICEMBRE

Spie sotto copertura: Film d'animazione a sfondo spionistico.



31 DICEMBRE

Playmobil: The movie: Film d'animazione tratto dal popolare franchise di giocattoli.