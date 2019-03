I film in uscita al cinema ad aprile 2019: Top 5 e lista completa

Sono ben tre i film tratti da fumetti ad arrivare nelle sale italiane nel mese di aprile, titoli ben diversi per tono e aspettative ma che condividono la fonte d'origine. Tra questi il più atteso è senza dubbio Avengers: Endgame, il cinecomic di casa Marvel pronto a trascinare per oltre tre ore gli appassionati nella battaglia più drammatica di sempre combattuta dagli amati supereroi.

Gli altri due sono il leggero Shazam! e il cupo Hellboy, reboot del personaggio Dark Horse con protagonista David Harbour. I trenta giorni del quarto mese dell'anno segnano l'arrivo di altri titoli di interesse come l'horror Noi di Jordan Peele e il fantastico Il ragazzo che diventerà re, con la consueta panoramica che racchiude tutte le uscite a chiusura dell'articolo.



Shazam! - 3 aprile

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po' di magia per tirarlo fuori. Nel caso di Billy Batson, questo avviene urlando una sola parola - Shazam! - con la quale a soli 14 anni può trasformarsi nel Supereroe adulto Shazam, per gentile concessione di un antico mago.

Ancora bambino nel cuore - racchiuso nel corpo di una divinità - Shazam se la spassa in questa versione adulta di sé stesso, facendo ciò che qualsiasi adolescente farebbe con i superpoteri: divertirsi!



Può volare? Ha una visione a raggi X? Può sparare lampi dalle mani? Può saltare il test di studi sociali? Shazam si propone di testare i limiti delle sue capacità con la gioiosa imprudenza di un bambino. Ma avrà bisogno di padroneggiare rapidamente questi poteri per combattere le forze mortali controllate dal Dr. Thaddeus Sivana.

Un cinecomic che punta le proprie carte su una spinta comicità, questo dedicato allo stravagante supereroe di casa DC, interpretato con il giusto piglio slapstick da Zachary Levi, per una serata spensierata a base di un intrattenimento senza troppi pensieri.



Noi - 4 aprile

Ambientato ai giorni nostri, lungo l'iconica costa della California del Nord, Noi ha come protagonista l'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o nel ruolo di Adelaide Wilson, una donna che torna alla sua casa d'infanzia sul mare con il marito Gabe (il Winston Duke di Black Panther) e i due figli (Shahadi Wright Joseph e Evan Alex) per un'idilliaca vacanza estiva.



Tormentata da un trauma irrisolto del suo passato e sconvolta da una serie di inquietanti coincidenze, Adelaide sente crescere e materializzarsi la sua ossessione e capisce che qualcosa di brutto sta per accadere alla sua famiglia.

Dopo il sorprendente esordio con Scappa - Get Out (2017), il regista e sceneggiatore Jordan Peele realizza un'opera seconda ancora più illuminante, un horror brutale e spietato che non fa sconti tornando alle radici più sane e irriverenti del genere.



Hellboy - 11 aprile

Hellboy è tornato ed è più indemoniato che mai, nel reboot della saga tratta dai fumetti cult di Mike Mignola. Il leggendario supereroe demoniaco, detective del BPRD (Bureau for Paranormal Research and Defense) che protegge la Terra dalle creature sovrannaturali che la minacciano, è chiamato in Inghilterra per combattere tre giganti infuriati.

Qui scoprirà le sue origini e dovrà vedersela con Nimue, la Regina di Sangue, un'antica strega resuscitata dal passato e assetata di vendetta contro l'umanità.



Hellboy dovrà cercare di fermare Nimue con ogni mezzo, in un epico scontro per scongiurare la fine del mondo. Dopo l'osannato dittico diretto da Guillermo Del Toro, l'iconico personaggio Dark Horse è al centro di questo reboot che vede salire in cabina di regia l'esperto Neil Marshall, autore di cult horror come The Descent - Discesa nelle tenebre (2005), e il David Harbour di Stranger Things sostituire Ron Perlman nel ruolo di protagonista. Per un cinecomic che si prospetta maturo e dark al punto giusto.

Il ragazzo che diventerà re - 17 aprile

La pellicola segue le vicende di Alex, uno studente inglese di 12 anni che, per caso o per destino, scoprirà la mitologica spada di Excalibur. La sua vita cambierà per sempre, con i problemi di ogni giorno che diventeranno insignificanti. Con la più potente arma della storia nelle sue giovani mani, Alex diventerà il protagonista di un'epica avventura che vivrà in compagnia dei suoi amici: insieme a loro dovrà trovare un modo per fermare la temibile Morgana, una strega decisa a distruggere il mondo.



Il nuovo film di Joe Cornish aggiorna in ottica moderna il mito dell'iconica spada di re Artù, trascinando lo spettatore in un'incredibile avventura ambienta ai giorni nostri. Il protagonista è interpretato dal giovanissimo Louis Serkis, mentre nei panni di personaggi chiave come Merlino e Morgana troviamo guest-star del calibro di Patrick Stewart e Rebecca Ferguson.



Avengers: Endgame - 24 aprile

Dopo i devastanti eventi di Avengers: Infinity War (2018), l'universo è in rovina a causa degli sforzi del Titano Pazzo. Con l'aiuto degli alleati sopravvissuti, gli Avengers devono unirsi ancora una volta per annullare le azioni di Thanos e ripristinare l'ordine nell'universo una volta per tutte, nonostante le possibili conseguenze.



Per il grande pubblico è senza dubbio il film più atteso dell'anno, pronto a sfracellare ogni precedente record d'incasso ai botteghini worldwide. Il cinecomic Marvel si prepara a chiudere una nuova fase per la maggior parte dei personaggi coinvolti e promette spettacolo ed emozioni in egual misura nelle sue annunciate tre ore di visione. Un film dopo il quale niente sarà più come prima per molti degli iconici supereroi e anche per gli appassionati.

Panoramica uscite

1 APRILE

Beautiful things



4 APRILE

Bene ma non benissimo

Book Club - Tutto può succedere: Commedia senile con protagoniste quattro grandi attrici come Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen e Mary Steenburgen.

Butterfly

DolceRoma: Film diretto da Fabio Resinaro con protagonisti Lorenzo Richelmy, Luca Barbareschi e Claudia Gerini.

Il viaggio di Yao: Commedia sull'immigrazione con protagonista Omar Sy.

L'educazione di Rey

L'uomo che comprò la luna



8 APRILE

Lo spietato: Tratto da Milano Calibro 9, una produzione originale Netflix, in sala per solo tre giorni, con protagonista Riccardo Scamarcio.



11 APRILE

After

Cafarnao: Film drammatico candidato all'Oscar come miglior film straniero.

Dagli occhi dell'amore

L'uomo fedele: La nuova commedia romantica diretta e interpretata da Louis Garrel.

Oro Verde - C'era una volta in Colombia

Quello che i social non dicono - The cleaners

Wonder Park



15 APRILE

Il museo del Prado - La corte delle meraviglie



17 APRILE

La Llorona - Le lacrime del male: Inquietante horror diretto da Michael Chaves.

A spasso con Willy: Film d'animazione di produzione francese.

Cyrano, mon amour

Il campione: Commedia drammatica con Stefano Accorsi.

Le invisibili

Ma cosa ci dice il cervello

Torna a casa, Jimi!



24 APRILE

Dilili a Parigi

La caduta dell'impero americano

Mug - Un'altra vita

Sarah & Saleem



25 APRILE

Ancora un giorno

The informer: Triller drammatico con protagonisti Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Clive Owen e Ana de Armas.



29 APRILE

The Brink



30 APRILE

Attacco a Mumbai: Film drammatico con protagonisti Dev Patel, Armie Hammer e Jason Isaacs.

Non sono un assassino: Pellicola drammatica con protagonisti Riccardo Scamarcio e Alessio Boni.

Teen spirit: Dramma "musicale" con Elle Fanning, Millie Brady e Rebecca Hall.