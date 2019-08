I film in uscita al cinema ad agosto 2019: Top 5 e lista completa

Dopo un luglio parzialmente avaro, tranne rare eccezioni, di titoli di peso tanto promessi dalla distribuzione nostrana, agosto si prospetta più foriero di soddisfazioni per l'ambiente cinefilo, con uscite sia rivolte al grande pubblico che agli appassionati del cinema d'autore. I titoli più attesi dalle masse sono sicuramente Il Re Leone, adattamento fotorealistico in CGI del classico d'animazione Disney, e Fast & Furious - Hobbs & Shaw, spin-off della popolare saga action con protagonisti i personaggi interpretati da Jason Statham e Dwayne Johnson.

Ma l'ottavo mese dell'anno vede anche l'uscita de Il signor diavolo, ritorno all'horror di Pupi Avati, dell'eternamente rimandato Mademoiselle del maestro coreano Park Chan-Wook e del thriller firmato da Wim Wenders Submergence, più tutti gli altri titoli che trovate nella consueta panoramica a fine articolo.



Fast & Furious - Hobbs & Shaw - 8 agosto

Tra Hobbs, mastodontico veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Shaw, emarginato fuorilegge ed ex agente scelto dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6, nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due.



Il primo spin-off della saga di Fast & Furious vede protagonisti i due muscolosi personaggi interpretati da Jason Statham e Dwayne Johnson, al centro di un action-movie senza mezze misure diretto dallo specialista David Leitch (John Wick, Atomica bionda). Nel cast anche Eiza González, Vanessa Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan e Joe Anoa'i.



Il Re Leone - 21 agosto

Diretto da Jon Favreau, Il Re Leone si avvale di un'evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce le tecniche del cinema live action a immagini fotorealistiche generate al computer, per dare nuova vita all'intramontabile successo mondiale uscito nelle sale nel 1994.

Premiato con l'Oscar per la Miglior canzone originale, "Can You Feel the Love Tonight/L'amore è nell'aria stasera" (Elton John, Tim Rice) e la miglior colonna sonora originale, firmata da Hans Zimmer, il Classico d'animazione Disney ha inoltre ispirato lo spettacolo teatrale premiato con sei Tony Awards, che a distanza di oltre 20 anni rimane uno dei più grandi successi nella storia di Broadway, arrivando recentemente a ben 9000 rappresentazioni.



In questo remake in CGI dal taglio fotorealistico, apprezzato con moderazione sulle nostre pagine (leggete qui la recensione), assisteremo nuovamente a una storia che ha accompagnato diverse generazioni di pubblico nella loro infanzia.



Il signor diavolo - 22 agosto

Autunno 1952. Nel nord est è in corso l'istruttoria di un processo sull'omicidio di un adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l'omicida, è un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all'arrivo di Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a morsi la sorellina.

Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime Comunioni, nel momento di ricevere l'ostia Paolino viene spintonato da Emilio. La particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla, di qui l'inizio di una serie di eventi sconvolgenti.



Pupi Avati torna all'horror gotico, genere in cui ha sfornato capolavori/cult del calibro di La casa delle finestre che ridono (1976) e Zeder (1983), con un film attesissimo da tutti gli appassionati del filone.



Submergence - 22 agosto

James è un agente britannico che opera sotto copertura in qualità di ingegnere navale, mentre Danny è una biomatematica che lavora a un progetto su una diga per permettere di esplorare la vita subacquea e così carpire i segreti dell'origine della vita stessa. Dopo un incontro presso un resort in Normandia, dove entrambi preparavano le rispettive missioni, i due si innamorano perdutamente l'uno dell'altra, ma il lavoro è destinato a separarli.

La missione di James lo porterà in Somalia, dove viene risucchiato nel vortice geopolitico della nazione, il che lo mette in una condizione di estremo pericolo. Entrambi i personaggi saranno soggetti a due diversi tipi di isolamento e la loro determinazione nel ricongiungersi diventa quasi un viaggio esistenziale.



Adattamento del romanzo di J.M. Ledgard, il film è un dramma romantico diretto dal maestro Wim Wenders e con protagonisti James McAvoy e Alicia Vikander.



Mademoiselle - 29 agosto

La vicenda del film è ambientata nella Corea degli anni '30, nel periodo dell'occupazione nipponica. La protagonista è la giovanena Sookee, la quale viene assunta come ancella di un'ereditiera giapponese che si trova in una grande villa di campagna dove vive con l'autoritario zio, proprietario della tenuta. La ragazza nasconde però diversi segreti, primo su tutti quello di essere una borseggiatrice ingaggiata da un truffatore che si fa passare per un nobile giapponese. Il compito di Sookee è aiutarlo nel sedurre la signora per ingannarla, convincendola a fuggire con lui per defraudarla di tutte le sue ricchezze e rinchiuderla in una casa di cura.



Dopo tre anni dall'uscita in patria, arriva finalmente anche nelle sale italiane il torbido drama-thriller in costume firmato dal maestro Park Chan-Wook, autore dell'amata Trilogia della vendetta (Mr. Vendetta, Oldboy, Lady Vendetta). Erotismo e violenza (fisica e psicologica) per un'opera affascinante e magnetica.

Panoramica uscite

1 AGOSTO

Dolcissime

Hotel Artemis: Film visionario ma imperfetto con un supercast, ovvero Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Jeff Goldblum, Brian Tyree Henry, Zachary Quinto e Dave Bautista.

Nevermind: Il nuovo film del regista di culto Eros Puglielli.

Tesnota

Una famiglia al tappeto: Commedia sul mondo del wrestling con Dwayne Johnson, Florence Pugh e Lena Headey.



7 AGOSTO

Bring the soul: The Movie



8 AGOSTO

Goldstone - Dove i mondi si scontrano

The Quake - Il terremoto del secolo: Sequel del disaster-movie norvegese The Wave.



15 AGOSTO

Crawl - Intrappolati: Un uragano, un'interminabile pioggia torrenziale, un branco di alligatori, in Crawl - Intrappolati c'è tutto l'occorrente per saltare sulla poltrona.

Diamantino - Il calciatore più forte del mondo

Isabelle - L'ultima evocazione: Horror con protagonisti Adam Brody e Amanda Crew.

The Nest (Il nido): Horror italiano diretto da Roberto De Feo.



21 AGOSTO

La rivincita delle sfigate



22 AGOSTO

Charlie says: Horror drammatico incentrato sulla figura di Charles Manson.

L'ospite

Pop black posta



28 AGOSTO

Attacco al potere 3: Gerard Butler e Morgan Freeman nel terzo capitolo della saga action.



29 AGOSTO

5 è il numero perfetto

Blinded by light

Genitori quasi perfetti

Il mostro di St. Pauli: Il nuovo film di Fatih Akin tratto da una drammatica storia vera.

L'amour flou - Come separarsi e restare amici

Photograph

Stuber: Action-comedy con Dave Bautista e Kumail Nanjiani.

Teen Spirit: Dramma musicale con protagonista Elle Fanning.

The Rider - Il sogno di un cowboy