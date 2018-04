I film più costosi di sempre: Avengers Infinity War si piazza al secondo posto

Avengers: Infinity War arriverà nelle sale italiane soltanto il 25 aprile prossimo, in quelle americane appena due giorni dopo, eppure ha già conquistato un curioso traguardo: è il secondo film più costoso della storia e il primo degli studi Marvel. Gli Studios di Kevin Feige non hanno ancora diffuso cifre ufficiali a proposito del budget servito per la realizzazione, il Wall Street Journal è però certo che siano serviti 300 milioni di dollari. Parliamo della medesima cifra spesa dalla Disney per la produzione di Pirati dei Caraibi - Ai Confini del Mondo, che ha poi incassato in tutto il mondo quasi un miliardo di dollari, così come dalla Warner Bros. per il recente Justice League, che come ricordiamo ha guadagnato "appena" 657 milioni di dollari. Infinity War dunque è in buona compagnia sul secondo gradino del podio della classica dei film più costosi di sempre, al primo invece se ne sta, imbattuto dal 2011, Pirati dei Caraibi - Oltre i Confini del Mare, titolo per cui Jerry Bruckheimer non ha davvero badato a spese.



Pirati e supereroi

Appena sotto Infinity War troviamo un altro film dei Marvel Studios, e sempre appartenere agli Avengers per giunta: Age of Ultron. A fronte di una spesa generale di 279.9 milioni di dollari, gli studi della Casa delle Idee hanno incassato un miliardo e 459 milioni di dollari, una cifra spaventosa che - secondo i calcoli degli analisti - verrà comodamente superata da Infinity War, che raccoglie tutti gli eroi dell'attuale MCU contro un'unica, terribile minaccia: il titano Thanos. Negli uffici Marvel regna sicuramente un'aria di tranquillità e spensieratezza, dal primo all'ultimo dipendente stanno soltanto aspettando di poter vedere altri soldi cadere dal cielo. Non hanno potuto fare lo stesso, purtroppo, i produttori di John Carter, quello che resterà alla storia come il più grande fallimento della Disney. Il film di Andrew Stanton occupa il quarto posto della classifica dei film più costosi di sempre, a fronte di una spesa di 263 milioni di dollari. Peccato che gli incassi al box office worldwide non abbiano superato i 284 milioni di dollari - sia a causa di critiche deludenti che di un pessimo passaparola.



Scalare la vetta

Al quinto posto della classifica troviamo invece un film d'animazione, non si tratta però di un titolo Pixar ma quasi: parliamo di Rapunzel - L'intreccio della torre, opera del 2010 prodotta fra gli altri da John Lasseter, il papà di Toy Story. Costato 260 milioni di dollari, ne ha incassati più del doppio, 591, restando nel cuore di giovani e giovanissimi. Sono gli unici progetti al mondo ad aver superato la soglia dei 250 milioni, utilizzata invece da altri lungometraggi colossali come Harry Potter e il Principe Mezzo Sangue, Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate, Batman v Superman - Dawn of Justice, Captain America: Civil War e Fast & Furious 8. Chissà quale film del prossimo futuro riuscirà a scalare la classifica fino al podio...