I film più attesi al cinema nel 2018, da Ready Player One a Macchine mortali

Se il 2017 è stato un anno ricco di pellicole eccezionali e ritorni un po' particolari, questo 2018 si preannuncia ricco di novità. Oggi vi parleremo dei film più attesi di quest'anno esclusi i cinecomics, a cui abbiamo dedicato un intero articolo a parte. Le date d'uscita saranno quelle italiane, ovviamente, quindi saranno presenti alcuni film del 2017 già arrivati nelle sale americane ma non ancora nelle nostre. Inoltre, troverete solo i film con una data d'uscita precisa, già stabilita, secondo il calendario di IMDb. Andiamo dunque a scoprire che anno cinematografico ci aspetta.

1 gennaio - Jumanji - Benvenuti nella giungla

Pellicola uscita negli USA nel 2017 ma arrivata in Italia solo il primo giorno del 2018. Si torna a Jumanji con un nuovo cast: The Rock, Karen Gillan, Kevin Hart e Jack Black. Il gioco da tavolo si è evoluto in un videogame e i protagonisti vengono trasportati nella giungla come il povero Alan Parrish interpretato dal compianto Robin Williams nel primo film del 1995.

18 gennaio - L'ora più buia

L'incredibile Gary Oldman torna nelle sale con una delle sue interpretazioni più belle e sofferte: Winston Churchill. Un film che è già candidato a diversi Golden Globe e che parla della difficile decisione intrapresa dal primo ministro inglese di combattere Hitler nonostante le circostanze avverse.

1 febbraio - Maze Runner - La rivelazione

Terzo e ultimo film dedicato alla saga di Maze Runner. Messo in standby per un incidente occorso al protagonista Dylan O'Brien, questa terza pellicola arriverà in Italia l'1 febbraio 2018 e chiuderà la trilogia.

14 febbraio - La forma dell'acqua

Guillermo del Toro torna dietro la macchina da presa per raccontarci la storia d'amore tra l'inserviente Elisa e una strana e misteriosa creatura acquatica negli anni '60. Romanticismo e fantascienza si mischiano in uno dei film più belli del 2017 secondo la critica internazionale.

22 febbraio - Il Filo Nascosto

Il maestro Paul Thomas Anderson torna a dirigere un film delicato e spietato allo stesso tempo, che ha già fatto impazzire la critica americana. Protagonista di questo nuovo lavoro è un solenne Daniel Day-Lewis (accompagnato da Lesley Manville), che ha intenzione di tramutare questo film nel suo testamento artistico e di abbandonare le scene subito dopo la promozione internazionale.



22 marzo - Pacific Rim: La Rivolta

A distanza di cinque anni, torna la minaccia Kaiju e toccherà a Jake Pentecost (John Boyega) e Mako Mori risolvere la situazione. Cambio alla regia per il sequel del blockbuster diretto da del Toro: vedremo in cabina Steven S. DeKnight, sceneggiatore di Spartacus, Daredevil, Buffy e Angel.

29 marzo - Ready Player One

Tratto dall'omonimo romanzo di Ernest Cline, Ready Player One è ambientato in un futuro distopico in cui i combustibili fossili scarseggiano e la popolazione vive soprattutto nella realtà virtuale di Oasis. Proprio uno dei due fondatori di Oasis ha disseminato indizi per arrivare a un super premio finale: la sua eredità intera. Un tuffo incredibile negli anni '80 che fin dai primi trailer ha lasciato sbalorditi.

23 maggio - Solo: A Star Wars Story

Dopo il polarizzante Gli Ultimi Jedi, la LucasFilm farà uscire nelle sale Solo. Così come Rogue One, questa nuova pellicola sarà uno spin-off della saga originale e vedrà come protagonista un giovanissimo Han Solo prima degli eventi di Episodio IV. Curiosamente, ancora non c'è nessun trailer riguardo al film, che ha avuto una produzione travagliata prima di assestarsi del tutto.



7 giugno - Jurassic World - Il regno distrutto

Ovviamente, se si fa un incasso incredibile con un prodotto, il sequel è d'obbligo. Il primo Jurassic World ha sfondato il tetto del miliardo e mezzo, così Universal ha deciso di puntare dritta al sequel. Torneranno i protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, oltre a una vecchia conoscenza della prima trilogia: Jeff Goldblum.



19 settembre - Incredibili 2

Dopo ben 14 anni, la Pixar torna a lavorare sulla sua incredibile famiglia di supereroi. Neanche a dirlo, il protagonista di questa pellicola dovrebbe essere il piccolo Jack-Jack. Stiamo parlando di uno dei sequel Pixar più attesi di sempre.

15 novembre - Animali fantastici: I crimini di Grindelwald

Due anni dopo Animali fantastici e dove trovarli, si tornerà nel mondo magico creato da J. K. Rowling. Torneranno tutti i vecchi protagonisti del primo film, Newt, Tina, Queenie e Grindelwald; verranno inoltre introdotti alcuni personaggi "nuovi" come il giovane Silente, interpretato da Jude Law, Leta Lestrange, interpretata da Zoe Kravitz, e Theseus Scamander. Questo sequel dovrebbe concentrarsi sul rapporto tra Grindelwald e Silente e andare così a coprire quel buco lasciato nei film e di cui abbiamo parlato in questo articolo.

12 dicembre - Macchine mortali

Tratto dall'omonimo romanzo di Philip Reeve, Macchine mortali è ambientato nel futuro, dopo la "Sixty Minute War". Le città della Terra sopravvivono muovendosi e spostandosi su ruote gigantesche attaccando e divorando città più piccole. È prodotto da Peter Jackson e diretto da Christian Rivers.