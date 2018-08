I film in uscita al cinema a settembre 2018: Top 5 e lista completa

In attesa di temperature più fresche, diamo già un'occhiata a cosa ci proporranno le sale nostrane nei trenta giorni dell'imminente settembre, mese in cui solitamente le uscite tornano a fioccare, almeno per quantità. Quantità che, in questo caso, fa rima con qualità, visto l'arrivo per il pubblico italiano di titoli importanti, e già apprezzati da altre platee, capaci di soddisfare davvero i tutti i palati, tanto che stilare una top 5 in quest'occasione è stato veramente difficile.

Eccoci così a parlare dell'atteso sequel d'animazione Gli incredibili 2, del reboot The Predator, del tormentato ma finalmente realizzato L'uomo che uccise Don Chisciotte, del bio-pic firmato Spike Lee BlacKkKlansman e dell'horror The Nun. Non hanno trovato spazio altre pellicole attese o meritevoli come Un affare di famiglia del maestro nipponico Hirokazu Kore'eda, il musical Mamma mia! Ci risiamo, l'horror Slender Man, il violento Revenge, l'adrenalinico Mile 22, un altro sequel quale The Equalizer 2 e il drammatico Sulla mia pelle, altre proposte che vanno a speziare ulteriormente i trenta giorni a venire.

Gli incredibili 2 - 19 settembre

Helen Parr viene scelta per condurre una campagna a favore del ritorno dei supereroi, mentre suo marito Bob deve gestire le imprese quotidiane di una vita "normale" a casa con Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack... i cui poteri stanno per essere scoperti. La loro missione viene messa a repentaglio quando un nuovo nemico mette in atto un piano geniale e pericoloso che minaccia di distruggere ogni cosa. Ma i Parr non rifiutano mai una sfida, specialmente quando hanno Siberius al loro fianco. Ecco perché questa famiglia è così "incredibile". Diretto e scritto da Brad Bird, il nuovo attesissimo sequel firmato Disney Pixar di uno dei più iconici film d'animazione della storia recente.

L'uomo che uccise Don Chisciotte - 27 settembre

La storia di un vecchio disilluso, convinto di essere Don Chisciotte, che scambia Toby, dirigente di un'agenzia pubblicitaria, per il suo fidato scudiero, Sancho Panza. La coppia intraprende così un viaggio bizzarro, saltando avanti e indietro nel tempo tra il XXI e il magico XVII secolo. A poco a poco, proprio come il famigerato cavaliere, Toby viene consumato dal mondo illusorio e diventa incapace di distinguere i suoi sogni dalla realtà.

Dal 1998 (anno in cui sarebbe dovuto uscire nella sua forma originaria) ad oggi di acqua ne è passata sotto i ponti e Terry Gilliam ha dovuto affrontare difficoltà su difficoltà, le ultime anche in tempi recentissimi, ma finalmente il suo ambizioso progetto su Don Chischiotte è realtà, con un cast tutto nuovo che vede Jonathan Pryce e Adam Driver nei panni dei due iconici personaggi.

The Predator - 27 settembre

Dai confini esterni dello spazio ai sobborghi delle piccole città, una nuova caccia ha inizio nella sconvolgente reinvenzione della serie Predator realizzata da Shane Black. Ora, i letali cacciatori alieni sono più forti, più intelligenti e più letali che mai, essendosi geneticamente potenziati con il DNA di altre specie. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il ritorno sulla Terra della spietata razza extraterrestre, solo un gruppo di ex soldati e un'insegnante di scienze potranno impedire la fine della razza umana. In questo sequel / reboot che va ad espandere il franchise action/horror di culto il Predator promette di essere più letale e spaventoso che mai in un potenziale nuovo inizio per l'intera saga.

The Nun - 20 settembre

Quando una giovane suora in un'abbazia di clausura in Romania si toglie la vita, un sacerdote dal misterioso passato e un novizio vengono inviati dal Vaticano per indagare. Insieme, i due scoprono il segreto sacrilego dell'ordine di suore. Rischiando non solo le loro vite, ma la loro fede e le loro stesse anime, affrontano una forza malvagia che assume la forma della stessa monaca demoniaca che ha già terrorizzato il pubblico in The Conjuring 2.

Taissa Farmiga è la protagonista di questo horror che va ad espandere ulteriormente il The Conjuring Universe e che promette grandi spaventi, destinati anche a far discutere per via della particolare ambientazione.

BlacKkKlansman - 27 settembre

Il film racconta la storia di un agente di polizia afroamericano, Ron Stallworth, infiltratosi con successo nel Ku Klux Klan nel 1978 a Colorado Springs, in Colorado. Fingendosi un suprematista bianco al telefono e inviando un ufficiale bianco al suo posto per le riunioni, Ron è riuscito a diventare il capo della divisione locale del KKK, per sabotare le loro attività dall'interno.

In concorso all'ultimo Festival di Cannes, la pellicola di Spike Lee è l'adattamento cinematografico del libro scritto dall'ex poliziotto Ron Stallworth e può contare sulle ottime interpretazioni di Adam Driver e del figlio d'arte John David Washington.

Panoramica uscite

6 SETTEMBRE

Dark Crimes: Jim Carrey nel cupo thriller di Alexandros Avranas.

La ragazza dei tulipani: il premio Oscar Alicia Vikander in un dramma sentimentale ambientato ad Amsterdam nel 1636.

Le fidèle

Mamma mia! Ci risiamo: il sequel del fortunato musical ispirato alle canzoni degli ABBA.

Monkey King - The Hero is back: film d'animazione cinese sul Re Scimmia.

Revenge: Coralie Fargeat dirige Matilda Lutz in un revenge movie tutto al femminile, surreale e pregno di critica verso la società maschilista.

Ride

Slender Man: horror sulla leggendaria figura dello Slender Man.

Teen Titans Go! Il film: il film tratto dall'omonima serie animata.



12 SETTEMBRE

Sulla mia pelle: film biografico sulla tragica e ancora irrisolta morte di Stefano Cucchi.



13 SETTEMBRE

The Equalizer 2: Denzel Washington torna nel secondo capitolo della saga.

Dog Days

Gotti: film biografico con protagonista John Travolta.

La profezia dell'armadillo: adattamento dell'acclamata opera a fumetti di Zerocalcare.

New York Academy - Freedance

Separati ma non troppo

Touch me not

Un affare di famiglia: il film di Hirokazu Kore'eda vincitore della Palma d'oro.



20 SETTEMBRE

La banda Grossi

La libertà non deve morire in mare

Mile 22: un'adrenalinica spy story che vede di nuovo insieme Mark Wahlberg e il regista Peter Berg.

Museo

Sembra mio figlio

Un amore così grande

Un figlio all'improvviso

Un storia senza nome



25 SETTEMBRE

Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto: il film animato del 2006 torna in sala per soli due giorni.



27 SETTEMBRE

Bogside story

Girl

Just Charlie - Diventa chi sei

La casa dei libri

Ricchi di fantasia

Sei ancora qui

Tutti in piedi