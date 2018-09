I film in uscita al cinema a ottobre 2018: Top 5 e lista completa

Quasi sessanta film (57 per la precisione ad ora, al netto di potenziali modifiche) caratterizzano il mese cinefilo di ottobre, con le sale pronte a essere invase da una miriade di blockbuster, produzioni d'autore, titoli italiani e documentari.

Per il nostro consueto appuntamento dedicato alle pellicole in arrivo, la scelta della top 5 delle proposte più attese è stata assai complicata, e molte opere di peso sono rimaste fuori dal relativo approfondimento, come A Star is Born, 7 sconosciuti a El Royale, Soldado, Il mistero della casa del tempo e Quello che non uccide (alias il reboot americano della saga letteraria Uomini che odiano le donne).

Per l'occasione abbiamo selezionato i film più in linea con i gusti del grande pubblico, con il cinecomic Venom, il sequel/reboot di The Predator e Halloween, il nuovo live-action Disney Lo schiaccianoci e i quattro regni e First Man - Il primo uomo, seconda collaborazione consecutiva tra Damien Chazelle e Ryan Gosling, che ci racconta da vicino la figura di Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna.



Venom - 4 ottobre

Eddie Brock, un reporter intento a indagare sulla Life Foundation gestita dal Dr. Carlton Drake, scopre che gli scienziati stanno effettuando esperimenti su esseri umani per unirli a dei simbionti alieni considerati fondamentali per l'evoluzione.

L'uomo finisce per entrare in contatto con loro, diventando l'antieroe Venom. Il primo spin-off di Spider-Man, incentrato su uno dei personaggi più dark e iconici dell'universo Marvel, promette azione dalle sfumature horror in gran quantità, nonostante il recente divieto PG-13 smorzi in parte le speranze di una violenza estrema.

Dietro la macchina da presa Ruben Fleischer (Benvenuti a Zombieland, Gangster Squad), davanti un cast delle grandi occasioni che vanta, oltre al protagonista Tom Hardy, nomi del calibro di Woody Harrelson, Michelle Williams e Riz Ahmed.



The Predator - 11 ottobre

Dai confini esterni dello spazio ai sobborghi delle piccole città terrestri, una nuova caccia ha inizio nello sconvolgente ritorno della serie Predator per mano di Shane Black.

Ora, i letali cacciatori alieni sono più forti, più intelligenti e più letali che mai, essendosi geneticamente potenziati con il DNA di altre specie. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il ritorno sulla Terra della spietata razza extraterrestre, solo un gruppo di ex soldati e un'insegnante di scienze potranno impedire la fine della razza umana.

In questo sequel/reboot, che va a espandere il franchise action/horror di culto, il Predator promette di essere più letale e spaventoso che mai, in un potenziale nuovo inizio per l'intera saga.



Halloween - 25 ottobre

Laurie Strode è ora una nonna che si sta allenando da tutta la vita in attesa del ritorno di Michael Myers. Dopo che lo psicopatico riuscirà a fuggire dal manicomio in cui è rinchiuso, Laurie dovrà fare tutto ciò che è in suo potere per proteggere la sua famiglia e uccidere Myers una volta per tutte.

Avallato da John Carpenter, che si è occupato in prima persona della colonna sonora, il nuovo film della leggendaria saga horror è un sequel diretto dell'originale del 1978, che ignora i nove seguiti realizzati negli scorsi anni.

Jamie Lee Curtis fa il suo ritorno nei panni dell'iconico personaggio di Laurie Strode, diretta da David Gordon Green (Joe, Prince Avalanche) su una sceneggiatura firmata dallo stesso regista con Danny McBride. Produzione targata Jason Blum.



First Man - Il primo uomo - 31 ottobre

L'avvincente storia della missione della NASA che ha portato l'uomo sulla luna. Il film si concentra sulla figura di Neil Armstrong e sugli anni tra il 1961 e il 1969.

Un resoconto viscerale in prima persona che esplorerà i sacrifici e il costo che avrà per Armstrong, e per l'intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia dell'umanità.

Dopo La La Land (2016), Ryan Gosling e il regista Damien Chazelle di nuovo insieme in questo biopic sul leggendario astronauta Neil Armstrong, il primo uomo a mettere piede sulla Luna.

Presentato all'ultima Mostra del Cinema di Venezia, il film è basato sulla biografia First Man: A Life Of Neil A. Armstrong, scritta da James Hansen.



Lo Schiaccianoci e i quattro regni - 31 ottobre

La giovane Clara, dopo aver ricevuto in regalo per Natale uno schiaccianoci a forma di soldatino, si trova catapultata in un mondo fantastico in cui vivono soldati di pan di zenzero ed eserciti di topi malvagi.

Il suo obiettivo è entrare in possesso di una chiave magica che le farà avere un dono datole da sua madre, ma dovrà prima fronteggiare i roditori, capeggiati da un malvagio Re Topo a sette teste.

Il nuovo live-action Disney è basato sulla classica fiaba di Hoffman, pubblicata nel 1816 e intitolata Schiaccianoci e il re dei topi, che ha anche generato il famoso balletto con le musiche di P. Cajkovskij.

Il cast vede nei panni della protagonista la giovane Mackenzie Foy, accompagnata da Keira Knightley, Morgan Freeman ed Helen Mirren.

Panoramica uscite

1 OTTOBRE

Country for old men



2 OTTOBRE

The Milk System



4 OTTOBRE

Il bene mio

L'albero dei frutti selvatici

Non è vero ma ci credo

Oltre la nebbia - Il mistero di Rainer Merz

Opera senza autore

Papa Francesco - Un uomo di parola

Smallfoot - Il mio amico delle nevi: film d'animazione su un piccolo e simpatico Bigfoot.

The Domestics: thriller/horror con Kate Bosworth.

The Wife - Vivere nell'ombra: film drammatico con Jonathan Pryce e Glenn Close.

Un nemico che ti vuole bene



8 OTTOBRE

Imagine: documentario su John Lennon e Yoko Ono.

Titanic: torna in sala il capolavoro di James Cameron con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet.



11 OTTOBRE

A Star is Born: Bradley Cooper esordisce dietro la macchina da presa con la quarta (o quinta) versione di una storia classica che non aveva bisogno di aggiornamenti, con protagonista Lady Gaga.

A-X-L: Un'amicizia extraordinaria

Il complicato mondo di Nathalie

Johnny English colpisce ancora: l'agente segreto tutto da ridere di Rowan Atkinson in una nuova avventura.

La fuitina sbagliata

La morte legale

L'apparizione

Quasi nemici

Zanna Bianca

Renzo Piano: l'architetto della luce



18 OTTOBRE

7 sconosciuti a El Royale: Chris Hemsworth, Dakota Fanning, Russell Crowe e Jeff Bridges sono alcuni dei protagonisti del nuovo film di Drew Goddard.

Fuoricampo

Il verdetto

In viaggio con Adele

L'ape Maia - Le olimpiadi di Miele

Le ereditiere

Nessuno come noi

Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween

Pupazzi senza gloria: irriverente commedia diretta da Brian Henson con protagonista una banda di scurrili pupazzi.

Searching

Soldado: il sequel di Sicario diretto dal nostro Stefano Sollima, con protagonisti ancora Benicio Del Toro e Josh Brolin.

Sogno di una notte di mezza età



22 OTTOBRE

Klimt & Schiele. Eros e psiche

Palladio - The Power of Architecture



25 OTTOBRE

Achille Tarallo

Baffo e Biscotto - Missione spaziale

Disobedience: torbido dramma sentimentale con protagoniste Rachel McAdams e Rachel Weisz.

Euforia

La donna dello scrittore

Morto tra una settimana... o ti ridiamo i soldi

The Reunion

Uno di famiglia



31 OTTOBRE

Hell Fest: horror ambientato in un parco divertimenti durante il periodo di Halloween.

Il mistero della casa del tempo: Eli Rorth dirige Jack Black e Cate Blanchett in questo fantasy/thriller tratto dal romanzo La pendola magica.

Museo

Quello che non uccide: Claire Foy è Lisbeth Salander nel nuovo adattamento dei romanzi di Stieg Larsson.

Summer

Ti presento Sofia