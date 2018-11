I film in uscita al cinema a novembre 2018: Top 5 e lista completa

Sequel, film d'animazione, adattamenti di leggende classiche e bio-pic su personaggi chiave del ventesimo secolo: il novembre cinematografico offre produzioni per tutti i gusti. Dalla nuova versione di Robin Hood, reimmaginato in ottica giovanilistica, a quella animata de Il Grinch, dal seguito Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald, che promette di mandare in estasi i fan della saga di Harry Potter, a Bohemian Rhapsody, incentrato sul successo dei Queen e di Freddie Mercury, i trenta giorni a venire promettono di intrattenere a dovere il grande pubblico.

Tra le altre uscite segnaliamo l'action thriller Red Zone - 22 miglia di fuoco con Mark Wahlberg, l'horror comedy nipponica Zombie contro Zombie, l'horror Overlord e lo sci-fi Upgrade, con una particolare predilezione per i prodotti di genere rispetto a lavori d'autore.



Red Zone - 22 miglia di fuoco - 15 novembre

Un agente della CIA staziona in Indonesia da diverso tempo, finché un giorno non gli viene assegnato il compito di trasportare un informatore dal centro della città a un aeroporto distante ben ventidue miglia dalla loro attuale zona. Durante il tragitto l'uomo dovrà affrontare poliziotti corrotti, criminali ed eserciti locali ben equipaggiati, tutti con un unico obiettivo in testa: impedire all'informatore di prendere quell'aereo.

La quarta collaborazione tra il regista Peter Berg e Mark Wahlberg è un action/thriller che promette spettacolo ed emozioni. Nel cast anche John Malkovich e Lauren Cohan.



Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald - 15 novembre

Grindelwald è sfuggito alla custodia del MACUSA e da quel momento ha proseguito la ricerca di ulteriori seguaci per il perseguimento della sua causa: far prevalere i maghi a scapito degli esseri non magici. L'unico mago che potrebbe essere in grado di fermarlo è quello che un tempo riteneva essere il suo più caro amico, Albus Silente.

Quest'ultimo, tuttavia, avrà bisogno di aiuto da colui che già in passato ha ostacolato Grindelwald, il suo ex studente Newt Scamander. Assieme a Newt si uniranno nuovamente Queenie e Tina Goldstein nella prossima avventura, così come ritornerà anche il non magico (babbano) Jacob.

La missione contro il villain testerà la loro lealtà in un mondo magico che diventa ancora più diviso e pericoloso. L'atteso sequel della saga prequel (perdonate il gioco di parole) di Harry Potter, diretto da David Yates e sceneggiato dalla stessa J.K. Rowling, è pronto a entusiasmare i fan tra straordinari effetti speciali e il ritorno di iconici personaggi.



Robin Hood - 22 novembre

Dopo le Crociate, di ritorno in Inghilterra, Robin di Loxley scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. Per combattere l'ingiustizia e la povertà che affligge il suo popolo decide di tramare ai danni della Corona d'Inghilterra e organizzare un'audace rivolta, ma ben presto capisce che non può farlo da solo: chiederà quindi aiuto a Little John, un abile e sprezzante comandante conosciuto durante la guerra.

Grazie a lui, il ragazzo diventerà il leggendario Robin Hood e cercherà anche di riconquistare un amore che credeva perduto. Una nuova versione dello storico arciere di Sherwood, qui immaginato in chiave moderna sulla scia di quanto operato da Guy Ritchie con Artù, che vede per protagonisti Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn e Jamie Dornan.



Bohemian Rhapsody - 29 novembre

L'atteso biopic sui Queen racconterà l'ascesa della rock band e del leggendario front-man, Freddie Mercury, interpretato da Rami Malek. I primi quindici anni del gruppo rock, dalla nascita nel 1970 al Live Aid del 1985, per un racconto trascinante su uno dei cantanti e relativa band che hanno fatto la storia della musica.

Diretto da Bryan Singer, estromesso durante le riprese ma comunque accreditato come regista ufficiale, il film vede nei panni del leggendario frontman la star televisiva Rami Malek, supportato da un cast di lusso che comprende Ben Hardy, Joseph Mazzello, Gwylim Lee, Allen Leech, Lucy Boynton, Aaron McCusker, Aidan Gillen, Tom Hollander, Mike Myers e Dermot Murphy.



Il Grinch - 29 novembre

Il Grinch vive una vita solitaria in una grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max come unica compagnia. Con una grotta piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza per le sue necessità quotidiane, il Grinch incontra ogni tanto solo i suoi vicini del paese di Who-ville, dove è costretto a recarsi quando termina le scorte di cibo.

Ogni anno a Natale i Nonsochì interrompono la sua tranquilla solitudine con le loro celebrazioni sempre più fastose, più luminose e più rumorose. Quando i Whos dichiarano che festeggeranno il Natale tre volte più in grande dell'anno precedente, il Grinch si rende conto di avere solo un modo per proteggere la pace e la tranquillità: rubare il Natale.

L'adattamento animato dell'omonimo libro del Dr. Seuss è firmato dai produttori di Cattivissimo me e nella versione originale il verde protagonista è doppiato da Benedict Cumberbatch, mentre in quella italiana da Alessandro Gassman.

Panoramica uscite

1 NOVEMBRE

#OPS - L'evento



5 NOVEMBRE

Conversazione su Tiresia. Di e con Andrea Camilleri

Friedkin Uncut - Un diavolo di regista



7 NOVEMBRE

Zombie contro Zombie: horror comedy giapponese.



8 NOVEMBRE

Hunter Killer: action thriller con Gerard Butler e Gary Oldman.

Il ragazzo più felice del mondo

La scuola serale

Menocchio

Notti magiche: il nuovo film di Paolo Virzì.

Ötzi e il mistero del tempo

Overlord: action horror prodotto da J.J. Abrams.

Senza lasciare traccia

Tutti lo sanno: film drammatico con Javier Bardem e Penelope Cruz diretto dal regista premio Oscar iraniano Asghar Farhardi.

Zen sul ghiaccio sottile



12 NOVEMBRE

Bernini



14 NOVEMBRE

Coldplay - A Head Full of Dreams



15 NOVEMBRE

Chesil Beach: dramma con Saoirse Ronan ed Emily Watson.

Cosa fai a Capodanno?

In guerra

Non dimenticarmi - Don't forget me

Red Land (Rosso Istria)

Styx

Summer

Widows - Eredità criminale: il nuovo film di Steve McQueen con Colin Farrell e Viola Davis.



18 NOVEMBRE

Cern - La scoperta del futuro



22 NOVEMBRE

A private war: dramma biografico con Rosamund Pike, Jamie Dornan e Stanley Tucci.

Conta su di me

Il vizio della speranza

La prima pietra

Lontano da qui: dramma con Maggie Gyllenhaal e Gael Garcia Bernal.

Morto tra una settimana...o ti ridiamo i soldi

Seguimi

Troppa grazia

Upgrade: action sci-fi con protagonista Logan Marshall-Green.



29 NOVEMBRE

Isabelle

La promessa dell'alba

Ride

Se son rose: il nuovo film di e con Leonardo Pieraccioni.