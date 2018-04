I film in uscita al cinema a maggio 2018: Top 5 e lista completa

Il franchise di Guerre stellari è pronto a sbancare nuovamente i botteghini italiani e worldwide con l'arrivo nelle sale dell'attesissimo, seppur con non poche diatribe produttive, Solo: A Star Wars story, il film che domina l'attenzione mediatica del mese di maggio. Maggio che propone altre uscite degne di nota come il sequel supereroistico Deadpool 2, l'ultimo film di Wes Anderson L'isola dei cani, il thriller drammatico A beautiful day con un intenso Joaquin Phoenix e tre titoli italiani di peso: Loro 2, secondo capitolo del dittico berlusconiano firmato da Paolo Sorrentino, il Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro felice di Alice Rohrwacher.

Solo: A Star Wars story - 23 maggio

In questo stand alone basato sull'universo creato da George Lucas verrà raccontata la giovinezza di Han Solo e di cosa lo spinse ad arruolarsi inizialmente nell'Impero. Un'incredibile avventura grazie alla quale capiremo come il personaggio finirà per diventare il mascalzone spaziale che tutti conosciamo e che abbiamo, negli anni, imparato ad amare grazie all'epico ritratto che ne ha fatto Harrison Ford. Nei panni della giovane versione dell'iconica figura troviamo Alden Ehrenreich, accompagnato da un cast all-star comprendente Emilia Clarke, Donald Glover, Paul Bettany, Woody Harrelson e Thandie Newton. Dirige Ron Howard, subentrato in corsa ai "licenziati" Phil Lord e Chris Miller.

A beautiful day - 1 maggio

Basato sul romanzo di Jonathan Ames, il film segue le vicende di Joe, ex-militare ed ex-agente dell'FBI, a cui viene affidato il compito di salvare la piccola Nina, figlia adolescente di un importante politico tenuta prigioniera in un bordello di New York. La missione non sarà affatto semplice e il sangue inizierà a scorrere in mezzo al cammino di Joe. Premiata all'edizione 2017 del Festival di Cannes, la pellicola di Lynne Ramsay vede per protagonista un magistrale Joaquin Phoenix.

L'isola dei cani - 1 maggio

Il film racconta la storia di Atari Kobayashi, un ragazzino dodicenne che nel 2037 parte per l'isola dei cani, luogo pieno di rifiuti dove gli animali vengono messi in quarantena. Atari è alla ricerca del suo cane Spots e per riuscire in questa missione riceverà l'aiuto degli altri quadrupedi dell'isola che cercheranno di proteggerlo dalle autorità, intenzionate a riportarlo indietro. Dopo Fantastic Mr. Fox (2009) Wes Anderson torna all'animazione in stop motion con protagonisti animali, qui sfruttante l'ambientazione giapponese per raccontare una storia dai molteplici significati.

Deadpool 2 - 15 maggio

Deadpool si trova ad affrontare nuove sfide che lo portano a pensare a valori come l'amicizia e la famiglia quando si imbatte in Cable, un temibile guerriero viaggiatore del tempo infettato da un virus tecno-organico. Wade Wilson, l'uomo dietro la maschera dell'irriverente supereroe, dovrà così comprendere meglio il proprio ruolo e capire quali siano le decisioni giuste da prendere anche a costo di sporcarsi le mani. Ryan Reynolds torna nei panni, calzantigli a pennello, dell'iconico mercenario chiacchierone dei fumetti Marvel in un secondo capitolo che si preannuncia ancora più scoppiettante del già notevole precedessore, anche grazie all'entrata in scena di nuovi comprimari di lusso (su tutti il Cable di Josh Brolin).

Dogman - 17 maggio

Pietro De Negri detto Er Canaro è un toelettatore di cani romano che, stanco di essere perseguitato dall'ex pugile e criminale Giancarlo Ricci, nel 1988, decise prima di rapire l'uomo, poi di torturarlo brutalmente e, infine, di ucciderlo. Tra western urbano e revenge-movie, il nuovo film di Matteo Garrone promette emozioni forti traendo ispirazione da una tragica storia di sangue realmente accaduta. Nei ruoli principali troviamo Marcello Fonte ed Edoardo Pesce.

Panoramica uscite

1 MAGGIO

Arrivano i prof: commedia con Claudio Bisio.

Game night - Indovina chi muore stasera?: commedia demenziale e citazionista con Jason Bateman e Rachel McAdams.



3 MAGGIO

1945

Ci vuole un fisico

Cosa dirà la gente

Dopo la guerra: dramma di produzione francese con Giuseppe Battiston e Barbara Bovulova.

Eva: dramma sentimentale con Isabelle Huppert.

Manuel



10 MAGGIO

Benvenuto in Germania!

Il dubbio - Un caso di coscienza

La banalità del crimine

Le grida del silenzio

Loro 2: secondo tassello del dittico firmato da Paolo Sorrentino.

Show Dogs: commedia "canina" con Will Arnett.

Si muore tutti democristiani

Tonno spiaggiato: commedia con protagonista Frank Matano.



15 MAGGIO

They



17 MAGGIO

Abracadabra

Famiglia allargata

Giù le mani dalle nostre figlie: commedia con protagonista John Cena.

Il codice del babbuino

Le meraviglie del mare: documentario acquatico co-diretto dal figlio d'arte Jean-Michel Cousteau.

Parigi a piedi nudi



24 MAGGIO

Hotel Gagarin

La settima onda

Mektoub, my love: Canto Uno: l'intenso film drammatico di Abdellatif Kechiche.

Montparnasse femminile singolare

Nobili bugie

Sergio e Sergei

Sogno di una notte di mezza età: Daniel Auteuil dietro e davanti la macchina da presa di questa commedia con co-protagonista Gerard Depardieu.



30 MAGGIO

Una casa per due mogli



31 MAGGIO

End of Justice: Nessuno è innocente: thriller drammatico con Denzel Washington e Colin Farrell.

La truffa dei Logan: Channing Tatum e Adam Driver nel nuovo film di Steven Soderbergh.

Lazzaro felice: dramma diretto da Alice Rohrwacher.

The Strangers 2: Prey at night: sequel del fortunato home invasion.

Tuo, Simon

Una preghiera prima dell'alba