I film in uscita al cinema a giugno 2018: Top 3 e lista completa

Se vi aspettate un giugno 2018 ricco di uscite cinematografiche come lo è stato il mese precedente, potreste purtroppo rimanere delusi. Tolto infatti l'atteso Jurassic World: Il Regno Distrutto sono pochi i titoli che sulla carta possiedono le capacità di sfondare al botteghino nostrano. Oltre al sequel dell'iconica saga creata da Steven Spielberg i trenta giorni di giugno offrono comunque altre proposte interessanti quali il film d'animazione giapponese Mary, il remake di un grande classico quale Papillon (con protagonisti i divi "seriali" Rami Malek e Charlie Hunnam), Il sacrificio del cervo sacro con Nicole Kidman e Colin Farrell, il drammatico Tully con Charlize Theron, il thriller 211 - Rapina in corso con Nicolas Cage e il catastrofico Hurricane - Allerta uragano.

Jurassic World: Il regno distrutto - 7 giugno

Diventato realtà con il parco a tema Jurassic World, il sogno di John Hammond è nuovamente andato in frantumi: il progetto di mettere le creature preistoriche in gabbia e trasformarle in attrazioni per famiglie ha funzionato finché lo spaventoso ibrido Indominus Rex non è evaso dal recinto, seminando il panico su Isla Nublar. Ora altri pericoli attendono l'ex addestratore di velociraptor Owen Grady e la vecchia responsabile del parco Claire Dearing , minacciati dalle sconsiderate azioni del dottor Wu, ancora in possesso degli embrioni rimasti. I Nostri potranno contare sullo sguardo lucido e lungimirante del professor Ian Malcolm, specialista della teoria del caos e sopravvissuto agli attacchi di oltre vent'anni prima. Ancora più spettacolo e ancora più dinosauri sono attesi nel sequel del film che ha riportato al successo di pubblico la saga giurassica, e il ritorno nel cast di Jeff Goldblum ad accompagnare Chris Pratt e Bryce Dallas Howard non potrà che far piacere agli storici fan della saga. Dietro la macchina da presa J.A. Bayona, già regista di The Orphanage (2012) e Sette minuti dopo la mezzanotte (2016).



Mary - 14 giugno

Mary, ragazzina di dieci anni dai folti capelli rossi, si è trasferita nella casa della prozia per le vacanze estive. Un giorno insegue un gatto nero nella foresta adiacente e rinviene un misterioso fiore blu e una scopa magica che la trasporta a Endor, un regno fantastico al di sopra delle nuvole dove i novizi hanno la possibilità di diventare maghi o streghe. Qui la piccola, da sempre abile nel combinare involontariamente guai, si troverà di fronte a una serie di sfide e a dover difendere se stessa e i propri cari. Hiromasa Yonebayashi, già collaboratore di Miyazaki e autore di un paio di cult made in Ghibli, firma l'esordio di Studio Ponoc adattando in forma animata il romanzo di Mary Stewart in un film che promette di regalare grandi emozioni agli appassionati del genere.



Il sacrificio del cervo sacro - 28 giugno

Steven è un carismato chirurgo che si trova costretto a fare un sacrificio inimmaginabile quando la sua vita comincia a essere priva di certezze, il tutto a causa del comportamento sempre più inquietante di un ragazzo che ha preso sotto la sua ala protettiva. Dopo The Lobster (2015), Colin Farrell torna a collaborare con il regista ellenico Yorgos Lanthimos in un altro mystery drammatico aperto a più interpretazioni, presentato a Cannes dove ha concorso per la Palma d'Oro e ha vinto il Prix du scénario, il premio assegnato alla miglior sceneggiatura. Nell'eterogeneo cast internazionale anche Nicole Kidman e Alicia Silverstone.

Panoramica uscite

7 GIUGNO

Diva!

Ippocrate

La terra dell'abbastanza

Malati di sesso

Rabbia furiosa - Er Canaro

Respiri

Tito e gli alieni

Toglimi un dubbio



14 GIUGNO

211 - Rapina in corso: Nicolas Cage protagonista del thriller diretto York Alec Shackleton.

A modern family

A quiet passion

La stanza delle meraviglie

Macbeth neo film opera

Ogni giorno

Pitch Pefect 3: giunge al terzo capitolo la saga comedy-musical con Anna Kendrik e Rebel Wilson.

Ulysses: A dark odyssey



20 GIUGNO

Sea sorrow - Il dolore del mare

Sposami, stupido!



21 GIUGNO

Big Fish & Begonia: fantasy animato di produzione cinese.

Dei

Obbligo o verità

Una vita spericolata



27 GIUGNO

Hurricane - Allerta uragano: l'heist-movie e il filone catastrofico si uniscono nel nuovo film di Rob Cohen.

L'incredibile viaggio del fachiro

Papillon: Rami Malek e Charlie Hunnam sono i protagonisti di questo remake del classico anni '70.



28 GIUGNO

Tully: commedia con Charlize Theron e Mackenzie Davis.