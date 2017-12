I 5 migliori horror usciti al cinema nel 2017

È stato un anno davvero pauroso nelle sale italiane? Difficile fare un paragone con le stagioni trascorse, visto che titoli di peso capaci di sfondare i botteghini, d'Oltreoceano e non, si contano sulle dita di una mano: tra questi senza dubbio la "palma d'oro" va al remake di IT, il film di genere più redditizio di sempre in quanto ad incassi, ma anche la sorpresa Scappa - Get Out ha attirato un buon numero di spettatori. Tra le altre uscite nei nostri cinema, passate magari inosservate ma comunque meritevoli di visione sono da citare l'inquieto Angoscia, il satanico The Devil's Candy e il subacqueo 47 metri, tre titoli assai diversi tra loro ma egualmente interessanti per gli appassionati.

Scappa - Get Out

Chris, giovane afroamericano, è fidanzato con la bianca Rose e arriva per lui il momento di conoscere i futuri potenziali suoceri. La ragazza lo invita a trascorrere un weekend nella tenuta di famiglia, dove viene accolto calorosamente nonostante un sentore perenne di nervosismo. Col trascorrere del fine settimana però Chris si avvede di strani ed inquietanti comportamenti che lo mettono di fronte ad una verità che lo trasporta ben presto in un vero e proprio incubo ad occhi aperti.

Un Indovina chi viene a cena? (1967) in chiave horror, così è stato spesso superficialmente definito questo frizzante film satirico ad opera di Jordan Peele, che tra atmosfere tipicamente di genere e una graffiante e cinica ironia disegna un disagio sociale sul razzismo ancora imperante negli Stati Uniti, oggi più che mai, adombrando questa particolare commistione a tinte thriller di significati non banali.

IT

Ottobre 1988, cittadina di Derry. Il piccolo Georgie scompare nel nulla dopo l'inquietante incontro con un bizzarro clown che vive nella fogne. Billy, il fratello maggiore, è pronto a tutto pur di ritrovarlo e con l'aiuto di altri sei giovanissimi coetanei emarginati decide di indagare per conto proprio dando vita al "club dei perdenti". La loro sarà una rotta ad armi impari contro il Male assoluto, incarnato dalla figura del pagliaccio conosciuto come Pennywise.

Dal romanzo cult di Stephen King, già trasposto in una miniserie negli anni '90 per il piccolo schermo, Andres Muschietti riporta a nuova vita l'iconico personaggio di Pennywise, qui interpretato sotto un efficacissimo e spaventoso make-up da Bill Skarsgaard. Una versione più matura e moderna, ricca di jump-scare e suggestive soluzioni visive, che guarda anche all'onnipresente rivisitazione del cinema anni '80, a cominciare dalla presenza di uno dei protagonisti di Stranger Things tra i piccoli "perdenti". Un film forse non perfetto ma indubbiamente astuto per marketing e messa in scena, con il capitolo due già attesissimo.



Angoscia

La giovane Tess, adolescente vittima di problemi psichici, si è da poco trasferitasi con la madre in una nuova comunità. La ragazza soffre di ripetuti attacchi d'ansia e allucinazioni che si moltiplicano dopo la visita, sul ciglio di una strada statale, al luogo dove qualche tempo prima perse tragicamente la vita una sua coetanea. Semplice suggestione o vi è qualcosa di più dietro gli incubi ad occhi aperti di Tess?

Un horror intelligente ed originale che adopera i classici mezzi del filone per impostare ad un'affascinante incursione nei meandri della psiche, con il paranormale quale determinante elemento secondario. Una narrazione costruita su un castello di inquietudini (un paio di scene madri gelano il sangue) che trovano nella sofferta prova del cast, in primis della giovane protagonista Ryan Simpkins, il miglior veicolo per sprigionare emozioni sincere e toccanti.

47 metri

Lika e Kate, sorelle, sono in vacanza in Messico. Durante una serata di baldoria le due conoscono dei coetanei del luogo e decidono di partecipare insieme a loro ad un'escursione marina alla ricerca di squali. Il programma prevede un'immersione a cinque metri di profondità protetti da una gabbia di metallo, ma quando viene il turno delle due consanguinee qualcosa va storto e il cavo di metallo reggente la struttura si rompe gettando le ragazze nelle profondità marine, assediate dai pescecani e con le scorte di ossigeno che scarseggiano sempre più con lo scorrere del tempo.

Ambientato per la quasi totalità sui fondali oceanici, il film trova una chiave di lettura più convincente del solito rispetto al spesso banale riciclo del filone shark-movie, parodico o meno questo sia. Un perenne senso claustrofobico dato dalla potenzialmente rassicurante prigionia della gabbia di metallo contenente le due protagoniste e una corsa contro il tempo esasperata dalle limitate scorte di ossigeno garantiscono novanta minuti ad alto tasso di tensione, sia di genere che drammatica, trovando adeguata risposta nelle convincenti interpretazioni di Mandy Moore e Claire Holt.

The devil's candy

Jesse e Zooey, padre e figlia appassionati di musica metal, si trasferiscono con la moglie / madre Astrid in una bella villa di campagna, luogo poco tempo prima della tragica morte di un'anziana coppia di coniugi. Qui una sera ricevono la visita di Ray, un omone mentalmente disturbato che viveva un tempo in quella casa, e a cui sembra ancora morbosamente legato. Qualche giorno dopo Jesse, che lavora come pittore, inizia a dipingere quadri sempre più inquietanti che sembrano legati proprio all'oscuro passato dell'abitazione.

Uno dei migliori horror dell'anno, costruito su immagini e sensazioni che aumentano l'inquietudine fino alla spettacolare resa dei conti finale, tra scene madri in serie frutto di una regia organica e citazionista. La narrazione inquieta e ad alto tasso tensivo trova adeguato contraltare nelle intense interpretazioni del cast e in una colonna sonora infarcita di sonorità heavy metal che rendono il film un vero e proprio istant cult per tutti gli appassionati del genere.