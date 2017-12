I 10 migliori film in assoluto usciti in Italia nel 2017

Dopo avervi parlato dei nostri migliori film genere per genere, usciti in Italia nel corso di tutto il 2017, è finalmente arrivato il difficile ma divertente momento di tirare le somme finali. Come più volte abbiamo ricordato, sono stati dodici mesi alquanto ricchi, pieni di prodotti di qualità, non a caso scegliere soltanto dieci film è stata un'impresa non facile. Dieci lungometraggi che quasi certamente non accontenteranno tutti, cosa praticamente impossibile, ma che magari possono fornire qualche interessante spunto per recuperare pellicole perse al momento dell'uscita, o per rivedere opere destinate a rimanere nella nostra memoria ancora a lungo, senza timore che il tempo passi troppo in fretta. Come già successo per le altre liste di quest'anno, vi ricordiamo che non si tratta espressamente di una classifica in senso stretto ma di un ordine puramente casuale.

La La Land

Partiamo da un titolo che sta facendo parlare di sé sin dall'agosto del 2016, ovvero dalla sua prima apparizione alla Mostra del Cinema di Venezia: La La Land è stato un campione al botteghino mondiale ma non solo, ha raccolto premi durante tutta la scorsa Awards Season, in Italia però è arrivato nei cinema soltanto a fine gennaio 2017, entrando così di diritto nella nostra lista. Damien Chazelle, aiutato dalla coppia perfettamente amalgamata Stone-Gosling, ha confezionato un gioiellino in grado di mescolare il passato con il presente, la commedia con il dramma, il racconto con il musical, conquistando pubblico e critica anche grazie a una colonna sonora da Oscar.

Silence

Dal chiasso di una Hollywood nostalgica, fatta di vestiti svolazzanti e smisurato romanticismo, passiamo al silenzio solenne di Martin Scorsese. Il regista americano ha portato su grande schermo il libro Silenzio di Shusaku Endo riadattandolo con arte e poesia in Silence, opera estremamente particolare e curata che intavola un'interessante discussione sulla fede, sulle religioni e la libertà. Oltre a un ottimo Andrew Garfield, il film rimane impresso nella memoria soprattutto per via delle sue ambientazioni mozzafiato, la fotografia suprema di Rodrigo Prieto e suoi temi universali, senza tempo.

Coco

A proposito di fede, c'è ormai chi ritiene la Pixar un vero e proprio culto, una fabbrica sognante in grado di trasformare ogni prodotto in un Instant Classic adatto a grandi e piccoli. Anche quest'anno lo studio non ha deluso le aspettative della critica e del pubblico con Coco, tenera e colorata opera dai caratteri messicani che spiega nel modo più emozionante possibile, ad adulti e piccini, la meraviglia degli affetti più cari e la forza dei sogni, delle passioni, tutto veicolato attraverso l'aldilà e il lutto. Temi affatto facili da trattare, soprattutto in un lungometraggio animato rivolto a tutta la famiglia, ma una sfida perfettamente alla portata dello studio. Coco ha debuttato nelle nostre sale il 28 dicembre con 700 copie in tutta Italia.

Jackie

Coco non è stato l'unico film dell'anno a trattare il distacco, il premiato regista cileno Pablo Larrain ha infatti tratteggiato un ritratto severo ma aggraziato della vedova Kennedy in Jackie, opera raffinata che racconta una volta di più come dietro un grande uomo ci sia spesso una grande donna, una figura statuaria della storia recente americana, simbolo di una ferita mai rimarginata.

Detroit

Sempre restando in terra a stelle e strisce, come non nominare la violenza e l'odio messi in scena da Kathryn Bigelow in Detroit? Un film duro, crudo, incredibilmente attuale, che colpisce dritto allo stomaco e parla senza troppi filtri di discriminazione razziale, di brutalità, di malvagità gratuita, partendo dai sanguinosi scontri della vera Detroit del 1967, una città piegata dal rancore trasformata ora, su grande schermo, in metafora assoluta..

Logan

La rabbia però non appartiene soltanto agli uomini, anche i mutanti posso accumularne talmente tanta fino a esplodere. Lo sa bene il buon vecchio Wolverine in Logan, sicuramente il cinecomic più maturo del 2017 che si merita senza troppi dubbi un posto fra i nomi che contano. La Fox ha dimostrato una maturità quasi inaspettata producendo un film Rated-R che mostrasse il lato più feroce del mutante più famoso degli X-Men, abbracciando diversi generi e appoggiandosi a un interprete straordinario qual è Hugh Jackman, nel film costantemente segnato, ferito, arrabbiato. Dimostrazione che anche i fumetti possono dar vita a prove di grande cinema - e che James Mangold può girare ad altissimi livelli.

Elle

Da uno spettacolare personaggio maschile, saltiamo la sponda e incontriamo uno straordinario personaggio femminile: Michèle è il cuore di Elle, ultima graffiante fatica di un maestro come Paul Verhoeven. Interpretata magistralmente da Isabelle Huppert, l'opera è tanto grottesca quanto dissacrante pur nella sua semplicità tecnica, che lascia ogni lirismo alla scrittura e alla messa in scena. Un colpo di coda che si potrebbe riguardare all'infinito, anche soltanto per alcune scene assestate a regola d'arte e, ovviamente, per il carattere di ferro della protagonista.

Manchester By The Sea

Infinitamente meno cinico della Michèle di Paul Verhoeven è Lee Chandler, personaggio maschile interpretato da un magnifico Casey Affleck al centro di Manchester By The Sea, film con il quale Kenneth Lonergan ha messo a nudo non soltanto la sua sensibilità, anche tutto il suo raffinato talento di regista sopraffino. Un lungometraggio emozionante, diretto, viscerale, ricco di sfumature.

Dunkirk

Anche se abbiamo già ricordato che non si tratta di una classifica in senso stretto, concedeteci però di dire che abbiamo lasciato il meglio per le battute finali. Grazie a Christopher Nolan ci siamo ritrovati nel bel mezzo della battaglia di Dunquerke in un momento cruciale della seconda guerra mondiale, con gli eserciti francesi e inglesi sull'orlo del baratro e i tedeschi in piena avanzata. Dunkirk è senza dubbio uno dei film più spettacolari dell'anno, in grado di raccontare uno stesso momento da tre angolature diverse, sfruttando tre tempi differenti.

Sangue, pallottole, acqua alla gola e una spiaggia disseminata di cadaveri e uomini senza futuro, il tutto filmato dalla camera (spesso a mano) di Hoyte Van Hoytema, pronta a trascinarci nell'azione. Un'opera che lascia spesso senza fiato, che opprime lo spettatore e lo ingabbia, facendogli provare un disagio simile a quello provato dai soldati intrappolati sulle coste francesi (con le dovute proporzioni, certo), un lavoro praticamente senza tempo intriso di una sentimentale attualità.

Blade Runner 2049

Un tempo invece ce l'ha eccome l'ultima enorme fatica di Denis Villeneuve: Blade Runner 2049 ci porta avanti negli anni in un mondo oscuro, freddo, formato da rottami, immondizia e pubblicità invadenti. Insieme agli uomini vivono androidi e ologrammi, oltre che un pesante passato e un prezioso segreto. Roger Deakins firma probabilmente la miglior fotografia del 2017, portandoci in un mondo ricco di contrasti e immergendoci in una storia appassionante, quasi solenne, che impone i suoi ritmi e affascina minuto dopo minuto. Pura arte in movimento.