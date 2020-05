Hunger Games e Jennifer Lawrence: una storia d'amore, odio e probabilità

Per un certo periodo, Jennifer Lawrence è stata l'attrice più richiesta e amata di Hollywood. Non una vera enfant prodige, dato l'inizio della sua carriera a 17 anni nella sitcom The Bill Engvall Show, ma un talento giovane e fresco, con un volto pulito e una recitazione brillante e viscerale che a metà degli anni '10 ha catalizzato molta dell'attenzione del settore. Sbocciata velocemente ma non nell'immediato, sicuramente non grazie ai primi progetti indipendenti di piccoli o medi progetti come The Poker House o The Burning Plain. Il primo ruolo da protagonista lo ottiene in Un gelido inverno e poi viene chiamata dalla Fox e da Matthew Vaughn per interpretare Mystica in X-Men: L'Inizio. A 21 anni, è il suo ingresso nel mondo degli studio franchising in un ruolo decisamente iconico in cui l'attrice si dimostra a suo agio.



Le serve però esplodere definitivamente a livello internazionale, farsi notare meglio dal grande pubblico, occasione che arriva con Hunger Games, adattamento cinematografico dei romanzi young adult di Suzanne Collins. È proprio il film diretto da Francis Lawrence a regalare all'attrice la concreta possibilità di ribaltare la sua carriera, lasciandola sperimentare come attrice ma soprattutto trasformandola in vera celebrità. Ed è in occasione della messa in onda del primo capitolo della saga (questa sera, 7 maggio, su Italia 1 alle 21:30) che vogliamo addentrarci nell'importanza che Hunger Games ha avuto nella carriera dell'interprete e nella "gabbia finale" che ha rappresentato per lei.



La ventenne più invidiata del mondo

Il 2012 è stato un anno essenziale per gli amanti del genere young adult. La Twilight Saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson giungeva al termine con Breaking Dawn Parte 2 e i fan del romanticismo e del coming of age in salsa fantasiosa cominciavano già a sentirsi in crisi per la mancanza di una nuova attesa. Questo sentimento è stato colto con lungimiranza produttiva dalla Lionsgate Entertainment, che ha acquistato nel 2010 i diritti di sfruttamento di Hunger Games e in men che non si dica ha messo insieme un progetto cinematografico che avrebbe sostituito Twilight nel cuore degli appassionati.

Il problema era farsi conoscere, perché al netto della migliore qualità di scrittura e immaginazione, i romanzi della Collins non erano minimamente paragonabili per successo e condivisione a quelli della Meyer. Si inizia a riflettere sul taglio, sui toni e sui protagonisti, specie su Katniss Everdeen, ragazza forte e determinata, coraggiosa e bellissima. Serviva un volto capace di incanalare tutti questi aspetti e reggere un intero film sulle proprie spalle.



Le attrici considerate per la parte sono decine, da Saoirse Ronan a Emily Roberts, da Shailene Woodley a Kaya Scodelario, ma a vincere il ruolo è alla fine Jennifer Lawrence, che impressiona profondamente il regista, che descrive il suo provino "come uno dei migliori mai visti in tutta la sua vita". Quello che l'interprete regala al casting director e a Francis Lawrence è un'istantanea dell'intero film in pochi minuti di recitazione, e questo anche perché sembra che la giovane attrice riesca a immortalare nella sua performance una certa maturità e dosi ragionate di potere, elementi necessari al personaggio di Katniss e alla sua evoluzione lungo l'intera saga.

Hunger Games si rivela un successo strepitoso come previsto, con quasi 694 milioni di dollari incassati a fronte di un misero budget da 78 milioni di dollari. La Lawrence diventa la star femminile più amata e invidiata di Hollywood in poco tempo, talmente blasonata dai media e dal pubblico che questo attira l'attenzione di un autore come David O. Russell, che la rende una sua feticcia ne Il Lato Positivo (che le vale il suo primo Oscar), in American Hustle e poi in Joy.



I suoi impegni con Hunger Games le impediscono però di prendere parte a film di grande impatto mainstream, il che significa che il pubblico di massa impara a conoscerla essenzialmente solo per il ruolo di Katniss, che migliora e si fa più complesso ne La ragazza di Fuoco, forse il miglior capitolo del franchise (ma questo anche grazie al libro e allo sviluppo dell'intreccio).

Nel mentre arriva X-Men: Giorni di un Futuro Passato che la riporta nei panni di Mystica, e tra il 2014 e il 2015, imitando il modello Harry Potter già seguito da Twilight, escono in sala Hunger Games - Il Canto della Rivolta Parte 1 e Parte 2, un finale fin troppo dilatato che tradisce i migliori elementi della saga, divenendo altro, qualcosa di più ridicolo e disfunzionale. Anche la Lawrence sembra meno partecipe in termini recitativi ed è quasi palese la sua volontà di distanziarsi il prima possibile da quel genere, che in poco tempo è divenuto per lei una prigione interpretativa nella quale fare i conti con il suo overacting e una soglia di ripetitività non trascurabile.

Non è un caso che la fine di Hunger Games coincida con il suo primo "declino" attoriale. Sbaglia sostanzialmente ogni film e persino come Mystica non è più così apprezzata. Passengers con Chris Pratt è un disastro, Madre! dell'ex-compagno Darren Aronofsky è un concept movie fin troppo illeggibile e irricevibile dal grande pubblico, divisivo persino per la critica, mentre la quinta collaborazione con Francis Lawrence in Red Sparrow passa tristemente in secondo piano, perdendo a braccio di ferro con Atomica Bionda di David Leitch, più pop, accattivante e viscerale.



Gli ultimi cinque anni di carriera li ha passati vivendo soprattutto da star e meno da attrice, il che è uno scotto che sulla breve distanza forse paga chiunque abbia partecipato a franchise molto importanti. Quello di cui ha bisogno ora è che i Pronostici tornino nuovamente a essere dalla sua parte.