Hugh Jackman non tornerà come Wolverine nel MCU: un addio definitivo?

Due settimane ci separano ormai dal Natale, e secondo gli ultimi rumor sarebbe anche il lasso di tempo durante il quale potrebbe essere finalmente ufficializzata l'acquisizione della 21st Century Fox da parte dalla Walt Disney Pictures. È inoltre di queste ore la notizia che vorrebbe la Comcast (diretta rivale della Disney nell'acquisizione) ormai fuori dai giochi, spianando ancora di più la strada alla Casa di Topolino, sempre più vicina a far rientrare al quartier generale alcune importanti IP come gli X-Men. Ora, non è chiaro quanto del cast attualmente scritturato nell'Universo X-Men della Fox possa rimanere al proprio posto, ma una cosa è ormai certa: Hugh Jackman non tornerà sicuramente nei panni di Wolverine. Lo sappiamo, solo ieri era uscita la voce che lo voleva interessato a rientrare nella tuta del mutante artigliato semmai l'accordo fosse andato in porto, ma la star australiana di lì a poche ore ha negato tutto categoricamente, affossando ogni possibilità di rivederlo come Logan.



Una barca ormai salpata

Non che fosse poi una grossa novità, avendo Jackman più e più volte sottolineato come Logan - The Wolverine fosse stato il suo ultimo film dedicato al personaggio, ma il fatto è che, quando si creano aspettative, vederle poi deluse è sempre un duro colpo. Con questo accordo che pare ormai in fase di finalizzazione, nei fan si era riaccesa una speranza, abbastanza vacua in fondo, essendo del tutto basata su di un rumor, ma tanto bastava finché la star è intervenuta per mettere le cose in chiaro: "Per 17 lunghi anni ho continuato a pensare che sarebbe stato grandioso vedere Iron Man o Hulk interagire con Wolverine, e ogni volta che vedevo un film sugli Avengers immaginavo il personaggio al centro della mischia. Ma poi tornavo alla realtà e pensavo "oh beh, non succederà mai!". Poi ho visto i titoli e questo accordo forse imminente e mi sono detto "dai, resisti, ancora un altro po'", ma sfortunatamente la nave è ormai salpata, anche se sarei curioso di vedere qualcun altro interpretare Wolverine nel MCU". Jackman si dice inoltre felice di vivere la sua carriera senza avere conoscenza di quello che verrà, come succedeva invece nel riprendere per quasi un ventennio i panni dello stesso personaggio. Sembra deciso, dalla ferrea volontà, forse inscalfibile anche dai soldi che gli potrebbero essere offerti per tornare. E allora per i Marvel Studios si potrebbero aprire interessanti opportunità di casting per il nuovo Wolverine, magari al cinema con il suo tipico costume dei fumetti rivisitato per l'occasione; un costume che mai Hugh Jackman ha avuto modo di vestire nell'intera saga degli X-Men della Fox e che purtroppo mai vestirà in futuro.

Artigli futuri

Se l'accordo dovesse a questo punto andare in porto, la Marvel si ritroverebbe tra la mani un cast di supereroi che da tempo desiderava avere in pugno. E quasi certamente la Disney non vorrà rilanciare al cinema nel suo Universo degli X-Men adolescenti, quindi potrebbe cambiare più o meno l'intero cast di interpreti, rendendo il re-casting di Wolverine uno dei tanti problemi. Per quest'ultimo, però, dei nomi già papabili ci sono, primo fra tutti Tom Hardy, per una questione di physique-du-role e voglia di mettersi in gioco nel mondo dei cinecomic.

Certo, ora che lo vedremo nei panni di Venom nel film di Ruben Fleischer di casa Sony potrebbe non essere più tanto disponibile, ma essendo a tutti gli effetti universi narrativi separati (tanto che Venom sarà Rated-R) questo non comprometterebbe un eventuale casting di Hardy, scelta tra l'altro più sperata dai fan. Non dovesse essere disposto a sdoppiarsi in due mondi cinematografici, ottimo sostituto potrebbe essere il Pablo Schreiber di American Gods, anche se decisamente molto alto rispetto alla controparte fumettistica, fattore che non ha comunque impedito a Jackman di essere amato nel ruolo. E questi sono solo due dei tanti nomi che i Marvel Studios potrebbero considerare come nuovi Wolverine. Dato il carisma e il carattere fumantino del personaggio, certamente ci sarà bisogno di un volto ben maturo, affascinante e dal fisico prestante, anche se forse, rientrando nel territorio del family friendly, potrebbe perdere quell'amato turpiloquio che tanto piace ai fan.

Ma anche in questo contesto non è chiaro come si muoverà la Disney, se lascerà alcuni titoli cinecomic improntati al Rated-R come Wolverine o Deadpool, entrando finalmente in un ambiente certamente meno sicuro ma più coraggioso, o se deciderà di riportare tutto sotto un fido Pegi 13. La speranza, ovviamente, è che si opti per la prima opzione e si esplorino anche in casa Marvel Studios nuove lande ricche di sangue e opportunità, specialmente con il mutante artigliato.